Test: OnePlus Nord 5G

Et av de mest fornuftige mobilkjøpene du kan gjøre. Men én ting skuffer.

Mobilmarkedet har de siste årene blitt ganske trauste saker. De virkelig store endringene har uteblitt. De dyreste toppmodellene har i stor grad jaget bedre kamerakvalitet og skjermer med raskere oppdateringsfrekvens.

Nå er disse tingene selvsagt viktig, men det har blitt stadig vanskeligere å finne mobiltelefoner som skiller seg ut.

Derfor traff Apple spikeren skikkelig på hodet tidligere i år, da de lanserte den nye billigmobilen iPhone SE. Du får 97 prosent av hva du forventer fra en toppmodell, til halve prisen. Det ble terningkast 7 fra oss.

Test: Apple iPhone SE 2020

Tilbake der de skapte suksessen

Og nå er OnePlus i ferd med å gjøre omtrent samme øvelse.

Det lille kinesiske selskapet er virkelig en utfordrer i markedet, men premissene har aldri vært mer til stede for at de skal lykkes.

Baksiden av Oneplus Nord.

De oppnådde i sin tid forbausende popularitet ved å gjøre mobil veldig enkelt: Ikke gjør noe sært, bare ta gode standardkomponenter og sett det sammen til en god mobil, pakk det inn i en så åpen utgave av Android som mulig - og selg det til en lav pris.

De siste par årene har de derimot forsøkt å være noe mer. I stedet for å fokusere på én mobil, har de begynt å selge flere varianter - og fokuset har vært på «pro»-modeller som har gjort et forsøk på å konkurrere med det beste fra Samsung, Huawei og dets like.

Det er vel og bra, men i et marked der forskjellene er stadig mindre og prisene stadig høyere, er det vanskelig å få fotfeste ved å være nesten like god. Spesielt når konkurrentene begynner å kopiere de få fortrinnene man har.

Så nå er OnePlus tilbake med en budsjettmobil, som har fått navnet OnePlus Nord.

Tikker de fleste viktige boksene

Og la oss begynne med prisen: Utgaven med 128 GB minne og 8 GB RAM koster 4700 kroner, mens det er en tusenlapp mer for 256 GB minne og 12 GB RAM. Det betyr at telefonen koster omtrent 1500 kroner mindre enn en tilsvarende iPhone SE - som er en betydelig mindre mobil.

Det er ikke umiddelbart lett å skille denne telefonen fra en hvilken som helst annen mobil på markedet.

Den nye mobilen ser for alle praktiske formål ut som enhver annen Android-telefon, og så lenge skjermen er skrudd på, er jeg usikker på om noen egentlig ville klart å skille den fra en Samsung Galaxy S10+. Den største forskjellen er at kameraene er intregrert i høyre del av skjermen, fremfor venstre - og at den har en annen farge.

Nesten uhørt god skjerm

Skjermen er på 6,44 tommer med en oppløsning på 2400x1080 med en punkttetthet på 408 PPI. Kort og godt betyr det at skjermen dekker nær hele forsiden av telefonen, og du skal slite med å se hvert enkelt bildepunkt.

90 Hz oppdateringsfrekvens betyr en bedre brukeropplevelse.

Bak skjermen sitter det en rask fingeravtrykkleser. Telefonen inneholder også en helt grunnleggende ansiktsgjenkjenning, og i disse pandemitider er det vel neppe noen som vil savne en hyperavansert løsning som uansett ikke fungerer med ansiktsmaske.

Fingeravtrykkleseren sitter i skjermen.

Den virkelig gode nyheten er derimot at telefonen støtter 90 Hz oppdateringsfrekvens, som OnePlus var en av pioneerene bak. Det gjøre det ganske enkelt mer behagelig å scrolle nedover nettsider.

Hyllevare

Prosessoren er Qualcomms nye midt-på-treet-men-likevel-5G-prosessor Snapdragon 765G, som yter omtrent like godt som toppmodellene for et par år siden. I praksis betyr det mer enn god ytelse for den store majoriteten.

Operativsystemet er en mildt modifisert Android 10 med det som OnePlus kaller Oxygen OS på toppen. Dette er ryddig, lett å finne frem i og generelt en god løsning. Har du brukt Android 10 før, vil du i stor grad finne deg til rette. Du kan selv velge om du vil ha virtuelle «knapper» for tilbake, hjem og åpne apper - eller om du vil bruke sveipebevegelser fra bunn eller side.

Brukergrensesnittet på Nord.

Batteriet er på hyggelige 4100 mAh, og telefonen leveres som standard med en hurtiglader på 30 watt. Det gir lang batteritid, og rask opplading. Dessverre har de droppet trådløs lading.

NB! Vi har ikke fått testet 5G-funksjonen, fordi Telenor på testtidspunktet ikke har aktivert telefonen for 5G-bruk i sitt nett.

Kamera-overdose

På kamerafronten har OnePlus valgt å gå fullstendig bananas: Fire sensorer bak og to sensorer foran - inkludert en macro-objektiv. På papiret høres det fantastisk ut, i praksis er det bare for mye, gjort for dårlig.

Hovedkameraet er det samme 48 megapiksels kamera som man finner i OnePlus 8, som ikke er fullt like godt som de andre toppmodellene på markedet, men som tar absolutt godkjente mobilbilder - spesielt i godt lys.

Oneplus Nord tar absolutt godkjente bilder på vanlig vidvinkel.

Når sant skal sies er det dette, i kombinasjonen med et helt brukbart selfie-kamera, som de aller fleste har behov for. Til Facebook, Instagram og Snapchat er dette godt nok.

Men når du skal bruke mer avanserte funksjoner, som mobilen har flust av, faller det derimot sammen for mobilen.

Min kone la ned forbud mot å publisere testbildene med portrettmodus innendørs. De blir iskalde - mennesker blir nesten seende ut som lik - i tillegg til at bildene blir forholdsvis grøtete.

Oneplus Nord macrobilde kommer forholdsvis nært, men bildekvaliteten er såder.

Resten av kameraene er egentlig ikke verdt spesielt mye - inkludert det 2 (!) megapiksels makrokameraet som tar bilder i 1600x1200 pikser med mye støy - og kald hvitbalanse. Det er fint å kunne komme forholdsvis nært på noe, men andre mobiler på markedet tar bedre macrobilder med sitt hovedkamera.

Bilde tatt med iPhone, som ikke har macrokamera, av samme objekt i samme lys.

Ultravidvinkelkamera med så mye kromatisk aberrasjon og uskarphet i kantene at det neppe vil bli brukt til noe.

Oneplus Nord supervidvinkel Foto: (Nettavisen)

Et kamera på en mobil er viktig for mange, og OnePlus ville helt klart ha vært tjent med å lage ett kamera skikkelig bra - slik Apple har gjort med sin SE-modell.

Forbausende mye mobil for pengene

Ingen kan hevde at Oneplus Nord er markedets beste mobil, og men for øyeblikket fremstå det kanskje som et av de aller beste kjøpene du kan gjøre. Dette er ikke en nedstrippet billigmobil hvor du virkelig føler at du ofrer noe.

Skjermen er forbausende god, batteri og lading er i toppklasse, den støtter 5G og nye teknologier og ytelsen er bedre enn hva de fleste noen gang vil ha behov for.

På kamerasiden er hovedkameret godt nok så lenge du ikke har store forventninger om å lage store forstørrelser av bildene og henge dem på veggen - og så får man heller se gjennom fingrene på at de ekstra funksjonene faller litt gjennom.

For 4700 kroner får man ganske enkelt veldig mye mobil for pengene.

