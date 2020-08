Test: Opel Corsa-e

Lang rekkevidde, lav pris og morsom å kjøre. Hva mer kan man egentlig be om?

For noen år siden så det ut til at Opel skulle dominere elbilmarkedet. Ampera-e var på mange måter perfekt: Lang rekkevidde, OK størrelse og lav pris.

Dessverre var det den gangen for godt til å være sant. Bilen ble produsert av Opels eier GM i USA, tilsynelatende utelukkende for å utnytte økonomiske støttesystemer.

Produksjonen var lav fordi bilen ble produsert med tap, og ventelistene ble så lange at Opel sluttet å ta imot bestillinger.

Fakta Opel Corsa-e ↓ Motor: Elmotor på 136 hestekrefter (100 kW)

Dreiemoment: 260 Nm Rekkevidde WLTP: 330 km Batteri: 50 kWh li-ion

Hurtiglading: 100 kW

Girkasse: 1 gir

Drift: Foran

Størrelse: 4060/1765/1960 mm

Egenvekt: 1455 kg

Bagasjeplass: 267/1042 liter

Hengerfeste: Nei

Toppfart: 150 km/t

0-100: 8,1 sekunder

CO2: 0 g/km Pris:

Modelltype: 259.900 (Selection)

Testbil: Ca 300.000 kroner (Elegance)

Over og ut ble det da GM bestemte seg for å selge Opel til det franske PSA-konsernet som fra før eier Peugeot og Citroen/DS.

Opel forsøkte riktignok å gjenopplive bilen i vinter, men betydelig høyere pris og mye sterkere konkurranse gjorde at interessen var borte.

Les også: – Ampera-e viser hvor fort elbilmarkedet har snudd

Opel Corsa-e

Skikkelig comeback

Med ny eier er nå Opel endelig tilbake med en elbil, og flere er på vei. Den første har fått navnet Corsa-e, og er en elektrisk variant av Opels snertne småbil.

At bilen kommer på markedet mer eller mindre samtidig som PSA-modellene Peugeot e-208 og DS 3 Crossback e-Tense er ikke tilfeldig i det hele tatt. Det er heller ingen tilfeldighet at disse modellene har like stort batteri, like stor motor - og koster omtrent det samme.

Opel Corsa-e

Dette er en elbil som Opel faktisk ønsker å selge, og som er en del av europeisk bilindustris nå nærmest desperate elektrifiseringskamp for å unngå milliardbøter fra EU.

Les også: Denne ville jakten kan skape fullstendig elbil-kaos

Prispressende småbil

Corsa er en liten bil, og med sin 406 centimeter er den en direkte konkurrent til modeller som VW Polo, Ford Fiesta og Peugeot 208. De har likevel fått plass til bakdører og bakseteplassen er slik at de kan benyttes.

Det er ikke danseplass bak, men hvis man ofrer litt beinplass i forsetene kan man utnytte bakseteplassen til både barnseter og voksne.

Bagasjeplassen er som man kan forvente - og det smarteste er å la ladekablene ligge igjen hjemme.

I elbilverdenen er det heller ikke urimelig å sammenligne den med den skreddersydde elbilen BMW i3, og plassmessig er den heller ikke veldig mye mindre enn den betydelig dyrere kompakte SUV-en Hyundai Kona Electric.

Prisene starter før du plukker fra ekstraustyrslisten på 268.000 kroner. Det er ikke spesielt mange konkurrenter som er billigere enn det.

Opel har ikke fått plass til noe lagringsplass foran.

Lav pris er ikke det samme som at dette er en ribbet bil. Batteriet er på 50 kWh, elmotoren yter akseptable 136 hestekrefter (100 kW), offisiell rekkevidde er 330 kilometer (WLTP) - og 0-100 unnagjøres på 8 sekunder. Hurtiglading går opp til 100 kW.

Til sammenligning skal du slite med å få ladefarten på billig-elbilen e-Up nevneverdig over 30 kW - og det utgjør mye hvis du kunne tenke deg å reise på en langtur.

Les også: Test: VW e-Up Range 37 kWh

Opel er en av produsentene som også tilbyr ISOfix i passasjersetet foran, noe som mange barneforeldre vil sette pris på - selv om dette ikke er den mest romslige familiebilen.

Litt påkostet pressebil

Selv om bilen har en startpris på 268.000 kroner, passerer vår testbil 300.000 kroner med god margin. Utstyrspakken Elegance, premiumpakke, sikkerhetspakke og parkeringspakke er det som trekker opp.

Opel Corsa-e

Det man ender opp med er en bil som utvendig ser ganske så snerten og tøff ut - mens man har et interiør som både har gode og dårligere sider.

Med småbiler har man normalt ganske lave forventninger til kompleksiteten til interiøret, men mye har skjedd de siste årene. Det gjelder også Corsa: Testbilen har både heldigitalt instrumentpanel og en 10" trykkfølsom infotainmentskjerm - samt trådløs lading av mobil.

Skinnseter og adaptiv cruisekontroll er også på plass. Det er i det hele tatt mange bokser som er huket av.

Heldigitalt instrumentpanel er fint, særlig når det kombineres med GPS-informasjon som her. Men måten skjermen er plassert inn i interiøret fremstår ad hoc.

Opel har likevel ikke strukket seg det lille ekstra for å gjøre ting perfekt. Den heldigitale infotainmentskjermen virker litt tilfeldig utformet, og infotainmentsystemet er bare middels brukervennlig.

Funksjonsmessig er det meste på plass, men den integrerte GPS-en er for eksempel omstendelig og systemet glemmer at du hørte på musikk fra mobilen hver gang du starter bilen på nytt. Dermed må man gå inn og aktivt velge Bluetooth hver gang.

Skinnsetene er fine å se på, men ikke optimal for de av oss med lange lår.

En del av Elegance-pakken er det som Opel kaller komfortseter. Den lavere halvdelen av befolkningen vil like disse godt, men for de lengre av oss er det ikke de mest behagelige setene Opel har å tilby.

Den nye ladbare hybriden Grandland X leveres for eksempel med seter med betydelig bedre lårstøtte. Disse er trolig droppet av plassårsaker.

Det er ellers verdt å melde at støynivået er helt akseptabelt til å være en småbil.

Hvordan er den å kjøre?

Corsa-e fremstår som de fleste andre elbiler som svært lettkjørt. Elmotoren gir umiddelbart moment og sømløs fremdrift, og siden bilen er kompakt er den manøvreringsvennlig.

Opel Corsa-e

Bilen er ikke noen sportsbil, men du har tilstrekkelig med kraft til å kunne gjennomføre forbikjøringer, og det er fullstendig uproblematisk å følge i venstrefeltet på motorveien. Opel oppgir toppfarten til 150 km/t, noe som er mer enn raskt nok på norske veier.

Bilen har tre kjøremoduser, som påvirker mye. I normalmodus har du tilgang til bare 109 av bilens 136 hestekrefter, og bilen oppleves tilbakeholden og behagelig. Null spenning, null irritasjon.

Opel Corsa-e

På vår lille rekkeviddetest opplever vi bilen som sivilisert og god å kjøre over tid – selv om vi kanskje kunne ønsket oss noe bedre seter. Understellet er på mange måter perfekt avbalansert. Ikke for stivt over ujevnheter, ikke for dvask i svingene.

I Eco-modus avspises du med bare 82 hestekrefter, og den modusen er nok for spesielt interesserte - eventuelt når du sitter med hjertet i halsen for å komme frem til ladestasjonen.

Aktiverer du derimot sportsmodusen, låses alle kreftene opp – og gassresponsen blir forbausende skarp. Plutselig oppdager man at bilen kan være ganske morsom å kjøre på litt svingete vei. Vi ble ganske enkelt overrasket hvor mye mer «på» bilen ble ved å trykke på kjøremodusknappen.

Opel Corsa-e

Hvor langt går den?

Bilen har en oppgitt rekkevidde på 330 kilometer. Da vi satt ut på en liten rekkeviddetest med fulladet, men ikke nyoppladet batteri på en fin sommerdag, opplyste bilen selv at den ville kunne klare 300 kilometer før det var tomt.

Etter en tur fra Oslo, ned til Drammen via E18 og en fin rundtur inn i Telemark, og hjem igjen, kunne bilen rapportere at 265 kilometer var tilbakelagt og at vi fortsatt hadde igjen 48 kilometer - totalt 313 kilometer.

Det må vi kunne anse som godkjent, gitt at testruten både gikk over bratte Liertoppen med høy fart to ganger - og kupert terreng i Telemark.

Infotainment-skjermen tilbyr mye, men ikke alt er like fornuftig utformet. Vil du vite hvor mye strøm du har brukt på dagens kjøretur? Statistikkverktøyet kan ikke gi noe fullgodt svar på det.

Bilen har ikke verdens beste system for å hente ut statistikk, men strømforbruket ligger i området 1,5–1,8 kWh per mil.

Leverer på nøyaktig det den skal

Det er egentlig litt rart at Opel Corsa-e ikke har fått mer oppmerksomhet i oppløpet til lanseringen. Årsaken er nok at bilen havner i skyggen av Peugeot e-208 som allerede har vært på markedet en stund.

Opel Corsa-e

Vi er ganske overbevist om at om denne bilen hadde vært på markedet et år tidligere, ville den kunne hatt potensial til å være en av landets aller mest solgte biler.

I disse tider risikerer den å bli litt «én av mange» - ikke minst med konkurranse fra nært beslektede varianter fra samme konsern.

Men kombinasjonen av å være prispresser, ha et snasent design, god rekkevidde, enkelte praktiske løsninger - og fravær av virkelig irritasjon, gjør Corsa-e til en bil som fremstår forbausende fornuftig og som flere bør vurdere.

Det gode

God rekkevidde

Fint design

I sportsmodus er den ganske snerten å kjøre

Bra ladefart

Fullt ut akseptabel ytelse

Isofix X3

Godt med utstyr

Blant de billigere elbilene

Det dårlige

Prisen ikke så imponerende med det utstyret du ønsker

Skjermløsningene er så-som-så

Noe kort sittepute for de lengste av oss

Ikke bagasjerom foran

Det grusomme