Test: Oral-B iO9 elektrisk tannbørste

På forhånd hadde vi funnet frem terningkast 1. Vi tok fullstendig feil.

Alt skal ha bluetooth og en app for tiden, selv produktene det ikke finnes en rasjonell grunn i verden til hvorfor.

Kaffemaskinen min er et sånt produkt. Den kan du starte ved å trykke på mobilen.

Ut av dusjen, tørk deg, trykk på appen for å starte kaffetraktingen, kle på deg - og gå ut på kjøkkenet for en nytraktet kaffe. Perfekt, ikke sant? Vel, når man kommer ut, finner man ut at man glemte å sette koppen på plass. Så nå flyter det kaffe over alt.

Lo da vi fikk høre ideen

Så da jeg ble kontaktet av Oral-b og spurt om jeg hadde lyst til å teste deres nye smarte tannbørste, lo jeg høyt. Tannbørster med bluetooth og app har eksistert en stund, og jeg har ledd av tanken.

Slik ser iO9 ut.

Men siden et av verdens største merkevareselskaper (P&G) påsto at dette skulle være en «revolusjonerende» tannbørste, lot jeg meg overtale.

Jeg tenkte at dette kunne være en god anledning til å fortelle at verden har gått av hengslene. Jeg kunne skrive en sak om at man selvsagt ikke trenger en «smart» tannbørste - og i alle fall ikke en som koster 3000 kroner!

Terningkast 1.

Så feil kan man ta.

iO9, sammen med en helt vanlig, godt brukt Oral-b-modell.

Kombinerer to prinsipper

Markedet for tannbørster domineres i dag av to aktører, Oral-B og Philips. De bruker to forskjellige prinsipper for hvordan en elektrisk tannbørste gjør jobben:

Oral-B bruker normalt et rundt børstehode som roterer frem og tilbake (oscillerende). Tanken her er at man bruker rå, mekanisk kraft til å rense tennene.

Philips bruker børstehoder som ser ut som normale tannbørster, men som vibrerer med lynraske bevegelser, noe de kaller sonisk teknologi, som slår og vibrer løs ting som ikke skal være på tennene. Prinsippet brukes blant annet i dypborring

Hva som er best, vil du trolig ikke få noen gode svar på.

Det spesielle med den nye tannbørsten til Oral-B, er at den bruker begge prinsippene samtidig. Her får du både mikrovibrasjoner og oscellering.

Forbausende effektivt

Vi har brukt tannbørsten i en periode på helt vanlig måte, og fra første gang vi brukte den har det vært helt åpenbart at dette fungerer utmerket. Tennene har ganske enkelt føltes vesentlig renere.

Vi har fått litt den samme følelsen som når man kommer fra tannlegen etter å ha blitt polert med fluorkremen de benytter.

Det føles nesten som et nederlag å innrømme det, men dette oppleves virkelig som en revolusjon for tannbørster.

At den også vesentlig mer stillegående enn tidligere modeller, er en liten bonus.

Fargeskjermen er unødvendig god, og vi kunne fint klart oss med den billigere utgaven med monokrom skjerm, men informasjonen man får med tidsbruk, batteristatus og modusvalg er kjekk å ha.

Tannbørsten har fargeskjerm, som viser hvor lenge du har pusset, og en gigantisk lysende LED-ring som lyser blått, grøn eller rødt avhengig av om du pusser for hardt eller lett.

Men hva med appen?

Så hva skal man egentlig med en app til en tannbørste? Toppmodellen på den nye serien inkluderer det Oral-B kaller «3D-grafikk og AI-børsteregistrering». Og det er her appen faktisk har en liten funksjon.

Når du pusser tennene klarer tannbørsten å registrere merke til følgende ting:

Om du børster oppe eller nede

Om du børster bak, foran eller på toppen av tanna

Om du børster fortenner eller jeksler

De store rundingene er tennene dine oppe og nede. Disse blir hvitere og hvitere jo mer du pusser tennene. De små prikkene viser hvilke flater av tennene du ikke har pusset. Bildet oppdaterer seg i sanntid.

Denne informasjonen bruker appen til å gi deg grafisk oversikt over hvor du pusser for øyeblikket og hvilke overflater du ikke har pusset - eller pusset for lite. I tillegg registrerer den hvor du pusser for hardt.

Både appen og tannbørsten lyser opp om du pusser for hardt.

Dermed kan du bruke appen til i sanntid styre hvor du skal børste.

En aha-opplevelse

Dette er en forbausende god pedagogisk øvelse, hvor man raskt forstår at man kanskje ikke alltid har tatt dette med tannpuss alvorlig nok. På frihånd er det gjerne områder man glemmer, og andre man pusser altfor mye.

Når du er ferdig gir tannbørsten deg en eller annen form for smilefjes og en score mellom 0 og 100. Dette dukker både opp i appen og på tannbørstens fargeskjerm.

Det fungerer både som en motivasjon, og som et forbanna irritasjonsmoment. Når man har det litt travelt på morgenen, bråpusser tennene - og en ser et surt ansikt lyse opp på tannbørsten fargeskjerm, blir man litt sur. Og litt skamfull.

Et hav av mer eller mindre brukbare funksjoner

Men det stopper ikke her.

Vår testmodell iO9 har 7 forskjellige «pussemoduser», noe vi med all ærlighet ikke forstår mye av. Her kan man velge mellom vanlig rens, forsiktig, intens, bleking, tungemodus med mer. Vi endte med bytte mellom intens og vanlig modus - uten helt å ha forstått forskjellen.

Tannbørsten finnes også i to billigere utgaver (iO7 og iO8), der færre pussemoduser er noe av det du må ta til takke med. Det høres helt greit ut for vår del.

Hvis du lar deg motivere av medaljer, har tannbørsten nok å by på.

Appen inneholder også en lang rekke funksjoner, påminnelser og utfordringer. Oral-B har satset på en form for «gamification» hvor man får forskjellige utmerkelser. Sikkert «moro for unga». Heldigvis kan bruke tannbørsten like godt om du bare skrur den på.

Fantastisk - men også fantastisk stiv pris

Vi er ganske enkelt svært fornøyd med den nye tannbørsten, og fikk en aha-opplevelse av hvor god effekt den tilsynelatende har. I tillegg lærte den oss litt om at vi ikke har pusset tennene grundig nok. Undertegnede har alltid oppfattet en elektrisk tannbørste som marginalt bedre enn en manuell - men dette fremstår som et stort skritt.

Jeg går ikke tilbake til min gamle tannbørste.

Men gratis er det virkelig ikke. Den nye iO-serien er ganske enkelt svindyr.

Vår toppmodell har en veiledende pris på 3000 kroner, og det er uhørt mye penger for en tannbørste. Da får man riktignok med et reiseetui, og to ladere.

På toppmodellen får du med en vanlig, magnetisk lader, samt et reiseetui som også har integrert lader.

Nå er det selvsagt ikke noe i veien for at man kan dele på en elektrisk tannbørste i husstanden, så lenge man ikke deler børstehode, men da forsvinner mye av poenget med appen: For skulle du sett, den har ikke brukerprofiler, gitt!

Børstehodene er forøvrig også vesentlig dyrere enn de gamle: Rundt 120 kroner per stykk.

Et alternativ er å gå for en av de to billigere utgavene, til henholdsvis 2500 og 2300 kroner. Da ofrer du litt forskjellige funksjoner, men beholder den nye børsteteknologien. Selv det vil nok mange mene er i overkant, men jeg lukter antydning av «årets julegave».