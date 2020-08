Test: Samsung Galaxy Note20 Ultra

Dette er mobilen som kan stort sett alt.

Da Samsung avduket sin nye toppmodell Note20 Ultra for kort tid siden, var det meste som ventet. Alle nyhetene var kjent på forhånd, og det nye «arbeidsflaggskipet» av en Samsung-mobil skulle igjen tilby noe godt til den svært marginale delen av markedet som vil ha en mobil med penn og litt ekstra proffe funksjoner.

«Fint og flott», ville de fleste tenke, før de gikk og kjøpte seg en vanlig mobil i stedet.

Galaxy S20 Ultra til venstre, Note20 Ultra til høyre. Foto: Magnus Blaker

Men denne gangen er det annerledes. Den nye Note20 Ultra er rett frem den beste mobiltelefonen Samsung lager for tiden - og den gjør selskapets eksisterende Galaxy-flaggskip - S20 Ultra - fullstendig irrelevant.

Samsung Galaxy Note20 Ultra

Og det selv om du gir blaffen i penn-funksjonaliteten.

Fakta Samsung Galaxy Note20 Ultra ↓ Størrelse. 77,2 x 164,8 x 8,1 mm

Vekt: 208 gram

Skjerm: 6,9" WQHD+, 120 Hz

Kamera 1: 108 MP vidvinkel, F1.8

Kamera 2: 12 MP 5x optisk, F3.0

Kamera 3: 12 MP ultravidvinkel, F 2.2

Selfie-kamera: 10 MP, F2.2

Prosessor: Exynos990

Minne: 12 GB RAM

Lagring: 256 og 512 GB

Kortleser: MicroSD

Batteri: 4500 mAH

Lading: 25W, 15W trådløst

Vanntett: IP68

Bygger på S20 Ultra - men gjør den bedre

Den nye Note bygger veldig langt på vei på Galaxy S20 Ultra, men både utvider funksjonaliteten og gjør den bedre.

Størrelsesmessig er de praktisk talt identiske, men Note-utgaven har litt mindre runde hjørner enn S20. Dette gir en reelt større skjermflate, og det har også gjort det lettere å inkludere selve pennen.

Samsung Galaxy Note20 Ultra Foto: Magnus Blaker

Undertegnede er ingen fan av bruk av penn på mobil, men kan lett konkludere med at Samsungs løsning for penn er den beste vi har brukt. Den var svært god på Note 10, og med Note20 er forsinkelsen enda mindre.

På baksiden har Samsung gjort noen ekstremt viktige endringer på kameraet. De har fjernet den lite nyttige «time-of-flight»-sensoren, og i stedet inkludert en skikkelig autofokussensor.

Samsung Galaxy Note20 Ultra Foto: Magnus Blaker

Galaxy S20 Ultra tok svært gode bilder hvis du skulle klare å få fokus rett, men treg autofokus gjorde at det ofte var veldig vanskelig å få fokus riktig. Med Note20 Ultra er dette problemet langt på vei løst. Å ta bilde av viltre barn fungerer faktisk nå.

Samsung Galaxy Note20 Ultra evner å finne fokus raskt, noe som gjør det vesentlig enklere å ta bilde av ting i bevegelse. Dette bildet er tatt med 5X zoom.

Samsung har også sluttet å skryte av 100X zoom, slik de gjorde på Galaxy S20 Ultra, ganske enkelt fordi alle så at det bare var digital zoom som ødela bilder.

På Note20 Ultra stopper zoom-spaken på 50X, og det er mer enn nok - og hindrer at du fyller opp mobilen med ubrukelige bilder.

Mobilen har fortsatt 5X optiske zoomen på telelinsen sin.

Vesentlig bedre DeX-funksjon

I noen år har Samsung forsøkt å introdusere en løsning der mobilen din fungerer som en bærbar PC, som du kan koble til enten en TV eller PC-skjerm.

I de første generasjonene var begrensningene så store at det i praksis ikke var nyttig, men for første gang opplever vi nå at DeX nå faktisk er en funksjon som kan være nyttig.

Samsung Galaxy Note20 Ultra

DeX er nå nemlig 100 prosent trådløs: Alt du trenger er en nyere smart-TV som støtter Miracast, inkludert 2019-modeller fra Samsung eller nyere, og telefonen kobler seg rett opp på TV-en med 4K-oppløsning. Ingen kabler nødvendig, ingen registrering av konto nødvendig.

Dette vil være utrolig praktisk for de som har som jobb å holde presentasjoner og foredrag rundt omkring.

Samsung Galaxy Note20 Ultra

Fortsatt er det slik at selve mobilen i dette tilfellet fungerer som en pekeplate for musa, mens du bør ha et tastatur for skikkelig tastaturfunksjonalitet.

Vi tror ingen kommer til å bruke denne mobilen som sin vanlige PC, men den dekker nå reelle behov. Dessuten er det veldig viktig på et annet element vi kommer tilbake til lenger ned.

En fabelaktig skjerm

Samsungs toppmodeller har fått skryt opp og ned i mente for sine gode skjermer de siste årene, og Note20 Ultra er ikke noe unntak. Skjermen er nydelig å se på, er lyssterk med HDR10-støtte - og har en oppdateringsfrekvens på 120 Hz. Det betyr at alt glir helt strålende.

Galaxy Note20 Ultra

Vi er dog fortsatt irritert over at Samsung tvinger deg til å velge mellom høy oppløsning og høy oppdateringsfrekvens. Ut av boksen har skjermen en oppdateringsfrekvens på 120 Hz og en aktiv oppløsning i HD-kvalitet på 2316x1080 punkter.

Advarsel ved økning av oppløsning.

Skal du utnytte panelets fulle oppløsning på 3088x1440 punkter, må du nedjustere oppdateringsfrekvensen til 60 Hz.

I praksis er den høye oppdateringsfrekvensen langt viktigere enn høyere oppløsningen, noe som betyr det at denne mobilen «bare» har en HD-skjerm.

Samsung Galaxy Note20 Ultra

Ytelse

Ryktene skulle på forhånd ha det til at Samsung skulle oppgradere innmaten på Note20 Ultra sammenlignet med Galaxy 20S Ultra. Samsung har utstyrt Europa-modellene med sin egen prosessor, mens blant annet USA og Korea får mobilen levert med en vesentlig raskere prosessor fra Qualcomm.

Men det gjorde de ikke. Telefonen er derfor utstyrt med Samsungs litt middelmådige Exynos990-prosessor, noe som betyr at både iPhone 11 Pro og for eksempel Huawei P40 Pro nærmest løper i sirkler rundt telefonen i ytelsestester.

Galaxy Note20 Ultra må se seg slått av ytelsen til blant annet iPhone 11 Pro, men i praksis betyr det svært lite. Foto: Magnus Blaker

Det er skuffende, men samtidig er det greit å huske på at dagens mobiltelefoner i mange år har vært mer enn raske nok. Så selv om ytelsestestene viser at telefonen har noe å gå på, så oppleves den praktisk svært rask i bruk. Det er ikke irriterende venting, lugging og «nøkking».

Og når telefonen kan gjøre 4K-opptak i 60 bilder per sekund, og støtter spillstreaming fra Microsoft, hva mer er det du egentlig egentlig trenger?

Ja, du leste det siste rett: Telefonen er en lanseringstelefon for Microsofts nye Xbox spillstreamingstjeneste Xbox Games Pass, og du kan kjøpe telefonen sammen med håndkontrollere.

Da begynner den trådløse tilkoblingen til TV-en i stua å bli svært interessant.

Kamera

Når det kommer til kamera-funksjonaliteten på mobilen, så er den helt i toppklasse. Huawei P40 er sikkert en bedre modell på alle måter, men etter amerikanske sanksjoner er Huawei blitt et ganske uinteressant kjøp.

Galaxy Note20 Ultra

Mobilen har en 108 megapiksels hovedsensor med lysstyrke på f1.8, en 5X optisk zoom på 12 megapiksler og 12 megapiksel ultravidvinkel.

Vi er litt usikker på om det er en god ting å ha så mye som 5X optisk zoom, fordi det spesielt innendørs i de fleste tilfeller blir litt for mye. Samsung løser dette ved å ha et hovedkamera med så høy oppløsning at det fint tåler å zoomes inn til både 2X og 3X.

Bilder tatt med de tre hovedkameraene (bildestørrelsen er vesentlig redusert).

Når man kommer utendørs skinner derimot 5X-optikken fra sin beste side, og du kan ta bilder på forbausende lang avstand med høy kvalitet.

Supervidvinkel-kameraet er av de bedre på markedet, men du slipper ikke unna både fortegning og uskarphet i hjørnene. Heldigvis ser vi lite av kromatisk aberrasjon.

Samsungs beste mobil. Punktum

Det er ikke en tvil i vårt sinn om at ingen bør kjøpe den gamle Galaxy S20 Ultra etter at denne mobilen har kommet på markedet. Note er en bedre telefon på praktisk talt alle måter, og den har en lavere pris.

Galaxy Note20 Ultra

Det som virkelig vil bety noe er at du får et kamera som du faktisk klarer å ta gode bilder med, i tillegg til en overflod av funksjoner som du kanskje eller kanskje ikke kommer til å bruke.

Det er derimot ikke en feilfri mobil. Til denne prisen burde de valgt en raskere prosessor, det finnes modeller på markedet med raskere lading, lyden fra de integrerte høyttalerne er under middels - og for mange vil nok telefonen være for stor. Samsung sier da at du kan kjøpe den mindre Note-modellen, men den har også dårligere funksjoner.

Du kan fjernstyre mobilen med en Windows-PC .

Genialt grep

Ellers er det verdt å påpeke at mens Apple jobber knallhardt for å knytte iPhone sammen med andre Apple-enheter, gjør Samsung nå langt på vei det samme - bare med Microsoft-produkter. Et aldri så lite genialt grep, spør du oss, og som har blitt vesentlig forbedret siden sist.

Det betyr at du nå kan koble mobilen og PC-en din sammen, og dermed blant annet få opp varsler fra mobilen på PC-en, sende og motta meldinger og se telefonskjermen. Dermed er Samsung nå virkelig i ferd med å bli et helt annet økosystemvalg - utover Android-verdenen.

PS! Telefonen er selvsagt en 5G-telefon, og vi målte en hastighet på 402/65 Mbps utenfor Stortinget, hvor Telenor har en av sine få 5G-stasjoner i Oslo.

