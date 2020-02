Test: Skoda Superb iV plug-in hybrid

Du får sannsynligvis ikke mer familiebil for pengene enn dette.

Det gode

Store familiebil med god elektrisk rekkevidde

Et overraskende bra interiør

Masse bakseteplass

Godt med bagasjeplass

Hyggelig priset

Gode og trygge kjøreegenskaper

Masse krefter hvis du har behov

Tilstrekkelig med krefter fra elmotoren

Det dårlige

Ikke firehjulsdrift

Batteriet stjeler noe bagasjerom

Mer krefter enn den klarer å plante i bakken

Ladeport er plassert foran

Ladbar hybrid blir bare en tung bil på langkjøring

Får ikke elbilfordeler i bruk

Det grusomme

Ingenting

Fakta Skoda Superb iV L&K ↓ Motor: R4 turbobensin

Volum: 1,4/1395 ccm

Effekt: 156 HK v/5000 RPM

Dreiemoment: 250 Nm v/1600 RPM

Elmotor: 116 hestkrefter / 400 Nm

Total, maksimal ytelse: 218 hester, 400 Nm

Batteri: 13 kWh

Elektrisk rekkevidde: 45-55 km WLTP Girkasse: 6-trinns automat (DSG)

Drift: Foran

Størrelse: 4856/1864/1477 mm

Egenvekt: 1677 kg

Bagasjeplass: 510/1800 liter

Hengerfeste: 1600 kg

Toppfart: 210 km/t

0-100: 7,8 sekunder

Forbruk (WLTP): 0,11-0,19 l/mil

CO2: 25-42 g/km Pris:

Modelltype: 399,900 kroner (Ambition)

Testbil: 459.000 kroner (L&K)

Skoda Superb iV får et helt nytt liv når den nå kommer som ladbar hybrid med hyggelig rekkevidde. Foto: Magnus Blaker (Nettavisen)

Det har skjedd litt under radaren, men Skoda er i ferd med å rulle ut en rekke nye elektrifiserte modeller. Det er fordelen av å være en del av et gigantisk konsern med mye ressurser.

Stor oversikt: Pris og rekkevidde på elbiler

Dette er Skodas nye elektrifiseringstegn.

Og den nye Superb iV er et godt eksempel på hvor smidig det kan gjøres:

Skoda har hentet den samme drivlinjen som VW har puttet inn i sin oppgraderte Passat GTE, og puttet den inn i sin fabelaktige, store familiebil Superb. Og vips har de laget det som kan være markedets beste ladbare familiebil.

Dette skjer altså ved å bruke hyllevare.

Skoda Superb iV

Ikke bare er det hyllevare. Det er til dels aldrende hyllevare: Hybridsystemet i denne store familiebilen ble i sin tid laget for den kompakte nesten-sportsbilen Golf GTE. Superb er en halv meter lenger.

Skjuler bagasje-tyveriet på en fenomenal måte

Alle som har sett hvordan Mercedes og BMW har fått sine ladbare hybrider til å gå lenger, har sett at det ofte betyr at bagasjerommet blir mye mindre.

Mercedes' C-klasse stasjonsvogn er kanskje det verste eksemplet: Det er en bil som er genial på alle måter - helt frem til du ser at bagasjerommet er halvert:

Slik ser det ut i en Mercedes C300de stasjonsvogn.

Den nye Superb iV har et batteri på 13 kWh, omtrent det samme som Mercedes sine ladbare hybrider. Dette skal på papiret holde til 45-55 kilometer etter den nye WLTP-testen avhengig av hvilken utstyrsgrad og felger du benytter deg av.

Les også: Frykter fullt elbil-kaos i 2020: Kan få lange ventelister eller desperat priskrig

Dette er i samme størrelsesorden som Mercedes' modeller, men når man åpner bagasjerommet er det ikke noe som tyder på at noe plass er borte:

Skoda Superb iV Foto: Magnus Blaker

Synet kan bedra, for bagasjerommet er 150 liter mindre enn på en tilsvarende bensin- eller dieselmodell, men det er vanskelig å se.

Bagasjeromsgulvet er hevet, men siden plassutnyttelsen fra før var så fenomenalt god, tenker man ikke over det. 510 liter er 30 liter mer enn Mercedes E-klasse ladbar hybrid.

Skoda Superb iV

Romslig og hyggelig

Interiøret oppleves også langt mer påkostet og premium enn Skoda-logoen skulle antyde.

Her brukes mange deler fra langt dyrere VW-produkter - spesielt i den L&K-spekkede topputgaven vi har kjørt med heldigitalt instrumentpanel, stor infotainmentskjerm og forholdsvis liberal bruk av skinn.

Instrumentpanelet er basert på det som Audi kaller Virtual Cockpit. Det er den mest fleksible instrumentløsningen på markedet.

Det er ganske enkelt et fint sted å sitte bak rattet.

Nesten vel så viktig er at dette er en av bilene på markedet med best bakseteplass. Det er nesten danseplass for de som plasseres bak. Enten det er voksne, store barneseter eller bare barn, er det noe som vil bli satt pris på.

Skoda Superb iV

God rekkevidde

Bilens offisielle rene elektriske rekkevidde oppgitt til 45-55 kilometer. Vår topputstyrte testbil ligger i det nedre sjiktet.

Da vi la ut på en testtur i pøsende regnvær i midten av januar, langs Ring 3 og E6 sørover ut av Oslo, startet bensinmotoren etter 43 kilometer.

Det å holde seg varm koster noe. Bilen informerte oss om at hvis vi skrudde av setevarme og varmeanlegg kunne vi få 9 km ekstra. Noe slikt var ikke aktuelt.

Det er i grunn ikke så mye si om den rekkevidden, annet enn at det var overraskende bra.

Vi hadde regnet med at det skulle ta slutt tidligere fordi turen både hadde mye motorveikjøring, ekstra motstand fra vannet - og en del kø på småveiene.

Vi har dessverre ikke hatt anledning til å teste bilen på skikkelig langkjøring, men forutsetter at forbruket på langkjøring vil være forholdsvis høyt - slik de fleste bensinbaserte ladbare hybrider er - trolig rundt 0,7 liter per mil.

Ladbar hybrid med bensinmotor gir bare mening om du kan unnagjøre majoriteten av hverdagskjøringen på ren eldrift, og så tar en tur til hytta eller lignende innimellom.

Skoda Superb iV

Lading skjer forøvrig opp til 3,6 kW, og bilen bruker 3,5 timer på å fullade seg. Det er verdt å nevne at ladekontakten er plassert foran, noe som ikke er optimalt med tanke på parkering.

Trygg - men nesten rampete

Bilen føles egentlig som enhver annen Superb: Det er ingen spesielt engasjerende bil å kjøre, men samtidig veldig trygg og forutsigbart.

Elmotoren er ikke sterkere enn den bør være for å få deg fra A til B på en trafikksikker måte, men samtidig ikke direkte undermotorisert.

Aktiverer du derimot sportsmodusen, der de to motorene jobber sammen, er det tegn til at bilen har mer krefter enn bilen egentlig er laget for.

Skoda Superb iV Foto: Magnus Blaker

Antispinn-lampa lyser ganske enkelt mye hvis du tråkker hardt på, og ryktene skal ha det til at hjulopphenget foran ikke er satt opp for alt momentet fra en elmotor.

Det er en grunn til at VW var komfortable med å gi både Golf og Passat hedersbetegnelsen GT med denne motoren.

Skoda Superb iV Foto: Magnus Blaker

Fornuftige mennesker

Skoda har klart stå mot trendene de siste årene, der spesielt Octavia har utmerket seg på bestselgerlistene uten et fnugg av elektrifisering. Årsaken er at kombinasjonen av stasjonsvogn, firehjulsdrift og hyggelige priser er en vinner i Norge.

Med iV-modellene får man endelig elektrifisering, og Skoda har gjort det på en måte som er overbevisende. Det gir lavt forbruk i hverdagen, lav innkjøpspris - og likevel mulighet til å reise på langtur uten snev av rekkevidde- og ladekøangst når det er behov.

Skoda Superb iV Foto: Magnus Blaker

Ulempen er at man ikke både kan få hybrid og firehjulsdrift. Dermed faller et av de store salgsargumentene bort. Firehjulsdrift er både en fordel for fremkommelighet, men ville kunne også vært en fordel for å tøyle kreftene som tilbys.

Det vil nok skremme en del potensielle kjøpere, men det kan nok likevel argumenteres for at du ikke får mer romslig familiebil for pengene enn dette.

Det er vanskelig å se at det i øyeblikket finnes noen elbiler som er direkte konkurrenter. Reelt blir alternativet den langt dyrere Tesla Model S.