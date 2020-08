Test: Sonos Arc

Denne dingsen har skapt kaos på Finn - ikke helt uten grunn.

La meg begynne med et klart premiss: For meg er god lyd i stua viktig. Derfor har jeg alltid avskydd både den integrerte lyden i TV-er og lydplanker. Frittstående hifi-høyttalere har alltid fulgt med meg.

Mang en gang har jeg møtt på noen som mener at de har fått fantastisk lyd fra et eller annet fancy de har montert under en TV. Hver gang har det vært en skuffelse. Metallisk lydbilde. Smalt lydbilde. Skrikete lyd. Gjerne er det kombinert med en frittstående subwoofer av laber kvalitet som først og fremst byr på buldring - ikke noen form for presis dybde i lydbildet.

Vil du heller bruke egne høyttalere? Les test av Sonos Amp

Så da Sonos tok kontakt og fortalte at de straks skulle avduke en ny lydplanke, var jeg mildt sagt lunken.

De lovet at denne gangen hadde de gjort noe annerledes.

Sonos Arc Foto: (Sonos)

Sonos er lydverdenene svar på Apple. Det ser bra ut, det er enkelt, det fungerer, og i tospann med Spotify revolusjonerte det langt på vei hvordan man hører på musikk hjemme. Og ikke bare enkelt: Lyden har ofte vist seg å overbevise - spesielt de store Play:5/Five har forbausende god lyd.

Den store opplevelsen

Den nye lydplanken Arc er av de aller største på markedet. Den er over 114 centimeter lang, veier godt over 6 kilo - og inkluderer ikke mindre enn 11 høyttalerelementer. Disse jobber sammen for å skape en illusjon av surround - det som gjerne kalles 3D-lyd.

Arc kan også kobles sammen med dedikerte bakhøyttalere for å skape ekte surround.

Sonos selv sier at hele poenget med Arc var at den skulle fungere sammen med store TV-er. Har du en TV som er mindre enn 55 tommer, så vil denne planken være bredere enn TV-en din.

Stor planke, flere høyttalere, større lyd. Vinn, vinn, vinn!

Arc består av totalt 11 høyttalerelementer. Foto: (Sonos)

Lyden reflekteres i taket - Dolby Atmos

Men det stopper ikke ved vanlig surround: To av høyttalerne sender lyden opp i taket, i den hensikt å reflektere ned på deg i lytterposisjon. Det betyr at planken støtter Dolby Atmos.

For at dette skal fungere optimalt, kreves det både en splitter ny TV med eARC-utgang og lydkilde som støtter lydformatet Dolby Atmos. I praksis betyr det nyere BluRay-filmer eller deler av innholdet til Netflix hvis du betaler for det dyreste abonnementet med 4K.

Hvor ny TV trenger du? Undertegnedes 2019-modell Samsung støtter ikke eARC. Har du bare vanlig ARC-utgang, brukes disse to høyttalerne til å spre lyd - og det hjelper ikke om du har funnet innhold som har Atmos-lyd.

Her står Sonos Arc under en 65-tommers Samsung-TV.

Siden planken er ganske bred, har Sonos denne gangen forsøkt seg på stereo-lyd. Rett nok ikke ekte stereo, siden dette er én planke med mange høyttalere som sammen jobber for å skape et best mulig lydbilde - men med litt digital prosessering av lyden forsøker de å skape inntrykket av stereo.

Her trenger de litt hjelp av rommet for å få optimal effekt, noe som for vår del endte opp med en tydelig venstre kanal, men en langt mindre tydelig høyrekanal.

Ser veldig bra ut - har skapt et rush på Finn

Selve produktet ser utrolig bra ut. Den finnes i svart og hvitt, og består av et utrolig stilrent design med en perforert metallplate.

For våre TV dekket den langt på vei til sprekken mellom TV-bordet og skjermen, og gjorde stua penere.

Det er lett å forstå at man heller vil ha en slik boks under TV-en, fremfor et fullt surround-anlegg.

Dette er jeg åpenbart ikke alene om å mene. Finn.no har i sommer flommet over av folk som ønsker å selge sitt gamle hifi-utstyr. Flere sier rett ut at det er fordi de skal gå over til lydplanke. Noen sier kona har tvunget dem til å bytte til lydplanke.

Dette har igjen gjort at bruktprisene på hifi-utstyr har gått i bakken. Noe utstyr legges for tiden ut til skampris - og blir likevel ikke solgt. Sonos Arc og andre Atmos-produkter kan åpenbart få mye av skylden for den utviklingen.

Lett å sette opp

Å sette opp Sonos Arc er lett - dels fordi Sonos ikke har gitt deg mange muligheter til å gjøre noe feil eller ta mange valg.

For å installere planken, trenger du to kabler: En strømkabel, og en HDMI-kabel som settes inn i HDMI (e)ARC-utgangen til TV-en din. I tillegg må du ha et trådløst nettverk.

Vår Samsung-TV identifiserte umiddelbart produktet korrekt. Etter det må du gjennom en liten installasjonprosess på mobilen i Sonos-appen.

Vår TV identifiserte Arc korrekt umiddelbart, og var dermed klar til å brukes med TV-ens egen fjernkontroll.

Denne prosessen kan også, men må ikke, inkludere en automatisk optimaliseringsprosess for romkorrigering - kalt TrueTone hvor man bruker mobilen for å lytte til lydbildet i forskjellige deler av rommet. Det anbefales.

Som alt annet Sonos produserer, har Arc ikke en egen fjernkontroll. Du styrer lydnivået med fjernkontrollen til TV-en. Skal du justere EQ-innstillinger eller lignende, så gjøres det med mobilen.

Samtidig som Arc fungerer som en lydplanke, har den også alle andre Sonos-funksjoner. Det inkluderer at den fungerer som et av flere «rom» du kan spille trådløs musikk på i huset - hvis du har flere andre Sonos-høyttalere i huset. Den fungerer også med stemmestyring fra både Google Assistant og Amazon Alexa.

Det er forøvrig verdt å nevne at Arc kun har én HDMI-inngang, så alle enheter må gå veien via TV-en for å gi deg lyd.

Du kan også velge å koble to andre Sonos-høyttalere på som bakhøyttalere i et surround-oppsett, samt å koble på en subwoofer. Begge deler må være Sonos-produkter.

Det er absolutt å anbefale å koble til en egen subwoofer. Dessverre kan du kun bruke Sonos' egen løsning, og den er kostbar.

Så var det lyden

Den umiddelbare opplevelsen av lyden på Arc rett ut av boksen var ganske enkelt en skuffelse. Vi har lest andre omtaler som omtaler en dyp og fyldig bass og et bredt lydbilde. Det er vi ikke umiddelbart enige i.

Ut av boksen oppleves lydbildet som spinkelt. Vi klarte derimot å forbedre inntrykket betydelig ved å ende opp med EQ-innstillinger som vi aldri kunne drømme om: Loudness på, Bass-innstillingene til +5, og diskanten til -8.

Med ett ble det betydelig mer behagelig å høre på musikk, og også det å se på TV løftet seg betydelig.

Det er likevel ikke til å komme utenom at en liten planke under TV-en ikke gir deg noen fullgod surround-opplevelse. Lyden kommer utvetydig forfra, selv om den forsøker å emulere en omsluttende lydopplevelse.

Mangler dybde

Uansett hva noen vil hevde, så kan man ikke skape dyp bass med små høyttalere. Det er ganske enkelt ikke fysisk mulig å flytte på nok luft ved lav frekvens til å oppnå dybden i en vanlig stue. En god subwoofer til hjemmebruk er typisk 8-12 tommer. Diameteren på Arc er bare 4 tommer, og høyttalerelementet enda mindre.

Sonos er også forholdsvis åpen om dette. Mens vanlig surround kalles 5.1, omtaler Sonos sin egen lydplanke for 5.0.2.

5-tallet betyr de fem vanlige lydkanalene i surround

2-tallet er de to Atmos-lydkanalene som går opp i taket

0-en betyr ingen subwoofer. Det merkes.

Fungerer best sammen med andre høyttalere

Sonos ser ikke ut til å være helt konsekvent i egen omtale av lyden til Arc. De skryter alltid av god lyd, og fremhever diskant og mellomtone. Men bassen er de litt mer usikker på hvordan de skal omtale. Noen ganger sier de at er den heftig. Andre ganger overraskende god gitt størrelsen. Noen ganger er bass nærmest en bisetning.

Faktum er at de vil veldig gjerne selge deg en dedikert subwoofer, og det fremstår som nødvendig. Et par bakhøyttalere vil også heve lydbildet betydelig.

For testens anledning hadde vi verken tilgang på en Sonos subwoofer, ei heller to vanlige Play One-høyttalere som de anbefaler som bakhøyttalere.

Ved å sette opp to Play:5-høyttalere som bakhøyttakere ble lydbildet betydelig bedre.

Vi har derimot benyttet to av de store Play:5 som bakhøyttalere, og det endret opplevelsen totalt. Disse høyttalerne har betydelig bedre bass, og fyller dermed lydbildet på en imponerende måte når man lytter til musikk.

Også når man ser på film fyller høyttalerne godt inn, selv om bakhøyttalere og en subwoofer i utgangspunktet har ganske forskjellige roller.

Dermed blir ikke subwooferen nødvendig.

Det er ikke dermed sagt at lydopplevelsen overgår hva du får fra et godt hifi-anlegg, men det hadde vel heller ingen forventet. Hvis du mener design er det viktigste, så må man dessverre ofre noe.

Så var det prisen da

Etter å ha fått justert EQ-innstillingene, ender vi opp med å mene at Arc er den lydplanken uten sub vi så langt har opplevd som gir den beste lyden. Da tar vi forbehold om at vi ikke har fått testet den opp mot beistet Bose Soundbar 700.

Den er ikke perfekt, men det er ikke konkurrentene heller.

Den ser derimot usedvanlig bra ut, er utrolig brukervennlig - og gir deg adgang til Sonos-universet.

Det er selvsagt ikke gratis. Ikke engang i nærheten. Veiledende pris er 9000 kroner - dobbelt så dyr som Sonos' mindre lydplanke Beam.

Sonos selger deg mer enn gjerne en full pakke med Arc, sub og to bakhøyttalere.

I tillegg vil vi hevde at du vil trenge en subwoofer i tillegg om du ønsker noe mer enn et produkt som bare er «markant bedre» enn det TV-ens integrerte høyttalere kan tilby.

Her er det eneste valget du har Sonos egen sub til ytterligere 8000 kroner. Det gir en totalpris på 17.000 kroner. Du kan ikke koble til produkter fra andre merker.

Ideelt sett bør du også ha et par Sonos One bakhøyttalere. Hele den pakken selger Sonos deg gjerne for 20.996 kroner.

Skulle du heller ville gå for løsningen vi testet, med to store Play Five bak, koster de 5800 kroner. Per stykk!

Det vil gi deg et diskret, pent og velspillende anlegg. Men det er definitivt ikke den billigste måten å få god lyd på.

Det dumme med det smarte

Når man først bruker så mye penger, kan det være greit å minne seg selv på at alle produkter som kalles «smarte», har en skummel tendens til å slutte å fungere på et eller annet tidspunkt. Gjerne fordi de integrerte datamaskinene ikke er gode nok lenger når produsenten oppdaterer et eller annet i økosystemet.

Sonos har nettopp lansert sin andre generasjon av programvaren sin (S2), og i den prosessen sørget de for at seks produkter ikke lenger oppdateres og risikerer å miste tilgang til strømmetjenester. Arc fungerer ikke sammen med første generasjons produkter (S1).

Utfordringen er at du aldri vet om, eller når, det kan skje med dine nye høyttalere. «Dumme» høyttalere har nærmest ubegrenset levetid.

Det gode

Ser usedvanlig bra ut

Lyden er forbausende bra til å være en lydplanke

Støtter Sonos-økosystemet og funksjoner

Stemmestyring

Integreres med TV-ens fjernkontroll

Er alltid skrudd på

Kan monteres på veggen

Det dårlige

Krever subwoofer eller større bakhøyttalere for å gi fyldig lyd

Dolby Atmos krever splitter ny TV med eARC

Vi måtte velge absurde EQ-innstillinger for optimal lyd

Kun én HDMI-inngang

Smarte produkter kan fort bli veldig dumme

Sonos-appen er ganske omstendlig

Fungerer kun sammen med andre Sonos-produkter

Det grusomme