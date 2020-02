Test: Subaru Forester e-Boxer (2020)

På tross av alle sine feil, er dette en genial bil.

Det gode

Off-roadegenskaper en føler man kan stole på

Boxer-motor gir lavt tyngdepunkt

Forbausende mye bakseteplass

Masse bagasjeplass

Enkel å ha med å gjøre som en familiebil

Veldig lettkjørt

Ganske god følelse med underlaget

Det dårlige

Irriterende sikkerhetssystemer

Girkassen er masete

Forbruket er høyt

Ingen sportslige egenskaper

Traust design

Hybridsystemet gjør lite ut av seg

Det grusomme

Avgiftene gjør at prisen blir høy

Fakta Subaru Forester e-Boxer ↓ Motor forbrenning: 4-sylindret boxer u/turbo

Volum: 2,0/1995 ccm

Effekt: 150 HK v/3600-4400 RPM

Dreiemoment: 194 Nm v/4000 RPM

Elmotor: 14 HK, 65 Nm Batteri: 0,6 kWh

Elektrisk rekkevidde: 1-2 kilometer

Girkasse: Trinnløs

Drift: Alle

Størrelse: 4627/1817/1677 mm

Egenvekt: 1685 kg

Bagasjeplass: 520 liter Hengerfeste: 1800 kg

Toppfart: 250 km/t

0-100: 11,8 sekunder

Forbruk (WLTP): 0,8 l/mil

CO2: 185 g/km Pris:

Modelltype: 499.900 kroner (OFV-tall)

Testbil: 579.900 kroner (Sport Premium)

Subaru Forester e-Boxer Foto: Magnus Blaker

Subaru er et merke som har falt fullstendig gjennom i Norge de siste årene. De har verken hatt nye modeller eller de motorene som kundene har etterspurt. Dermed har tidligere folkebiler som Forester og Outback blitt tungsolgt.

Men nå håper den japanske produsenten at de igjen har noe å by på i Norge. Både Forester og crossover-modellen CV kommer i nye versjoner med hybrid.

Subaru Forester e-Boxer Foto: Magnus Blaker

Subaru har i mange år har hatt et noe uklart samarbeid med Toyota, og ved første øyekast kan en lures til å tro at den nye Forester og Toyotas nye RAV4 er to biler som har kommet ut fra samme støpeskje.

Det skiller bare 2,7 centimeter i lengde, vekten er nær identisk og selv om fronten er fullstendig annerledes, er det mange andre linjer på bilen som ligner. Innvendig er det også enkelte likhetstrekk.

Test: Toyota RAV4 AWD-i (2019)

Men i den grad det har vært samarbeid, så har det likevel skjedd i det skjulte. De to modellene er helt åpenbart konkurrenter, og forskjellene er betydelige.

Skikkelig firehjulsdrift – sær motor

Viktigst av alt er at Toyota bruker en 2,5-liters bensinhybridmotor til å trekke forhjulene rundt, og en mini-elmotor på 40 kW til å gi hjelp til bakhjulene når det er behov.

Forester er en bil som trives utenfor allfarvei. Foto: Magnus Blaker

Forester har derimot et fullverdig, synkront firehjulsdriftsystem. Subaru har blitt ensbetydende med firehjulsdrift, og det har de på ingen måter planer om å surre til. Det betyr skikkelig fordeling av kreftene i alle situasjoner.

Forester kommer også med X-Mode som er Subarus modus for avansert off-road-program.

Motoren som driver dette systemet har ingenting til felles med Toyotas løsning: Subaru er et av veldig få merker som er trofast til boxer-motoren.

Kort fortalt betyr det at i stedet for at sylindrene står på en rekke og trekker akslingen rundt ovenfra på på en vanlig rekkemotor, så slår sylindrene på en boxer inn mot hverandre fra hver sin side, med akslingen i motoren. Sylindrene får ikke hjelp av en turbo.

Subaru Forester e-Boxer

Dette har noen klare fordeler og ulemper, men den viktigste er nok at motorene blir bredere og tynnere. Det betyr at de kan monteres lenger ned i motorrommet, som igjen betyr lavere tyngdepunkt. Det er alltid en fordel, og spesielt i topptunge SUV-er.

Motoren får drahjelp av en mikroskopisk elmotor på bare 14 hestekrefter, og et batteri som er enda mindre – bare på rundt 0,6 kWh.

Det finnes en ren elektrisk rekkevidde på i overkant av en kilometer i lav hastighet, men elmotoren er i praksis utelukkende tilstede for å hjelpe til i bensinmotorens svake områder.

Subaru Forester e-Boxer Foto: Magnus Blaker

Bensinmotoren har en ytelse 150 hestekrefter og 194 Nm. Elmotoren er ikke med på å heve bilens maksimale, samtidige ytelse.

Det kan være greit å nevne at det i enkelte nyhetsartikler er omtalt at kapasiteten er 13,5 kWh, noe som er omtrent det samme som Mercedes og BMWs nye ladbare hybrider. Dette er en ren misforståelse. Tallet 13,5 kommer fra hvor mye strøm batteriet maksimalt kan levere på en gang - altså 13,5 kW - ikke hvor mye strøm det kan lagre.

Subaru Forester e-Boxer Foto: Magnus Blaker

Svært høyt forbruk

Og la oss bare få dette unna: Hybrid trenger ikke å bety det samme som lavt forbruk. Bilen har et oppgitt forbruk på 0,8 liter per mil - 38 prosent mer enn RAV4.

På vår blandede kjøring hadde vi et snittforbruk på rundt 0,84 liter per mil.

Det er dessverre veldig mye, og siden forbruk er det samme som CO2-utslipp straffes bilen knallhardt med avgifter.

Engangsavgiften er oppgitt til 222.521 kroner, mens en 4-hjulsdrevet RAV4 med langt mer krefter slipper unna nesten 100.000 kroner billigere.

Subaru i Norge har helt åpenbart gjort alt for å presse prisen på bilen så lavt som overhode mulig, men det er ikke mulig å gjøre underverker når en starter med et handicap på rundt 100.000 kroner.

I øverste utstyrsgrad koster bilen 47.000 kroner mer enn Toyotas topputgave.

En får bare leve med at det er kostnaden av et skikkelig firehjulstrekksystem.

Traust utvendig, svært oppgradert innvendig

Den nye Forester er virkelig en ny bil. Ser man på designet utvendig kan det ved første øyekast være vanskelig å se, for Subaru har ikke jobbet overtid med å skaffe et mer moderne designspråk. Trygt og godt kan man vel kalle det.

Subaru Forester e-Boxer Foto: Magnus Blaker

På innsiden er det derimot gjort fundamentale endringer. Det er noen hint til historien, men det stopper i grunn der.

Interiøret er ganske enkelt hevet mange hakk. Infotainmentsystemet er forholdsvis oversiktlig, og delingen av informasjon i de to displayene fungerer stort sett godt.

Subaru Forester e-Boxer Foto: Magnus Blaker

Personlig opplever jeg at det er litt for mange knapper, og særlig er det en overflod på rattet, men du venner deg til det meste.

Setene er verken spesielt imponerende, eller dårlige. Litt kort sittepute, men ellers går det greit å finne en god sittestilling.

I baksetene er det i grunn forbausende masse plass, og dermed et godt sted for barna å være – og Subaru har klart å skaffe mer beinplass enn Toyota.

Bagasjerommet er også en veldig hyggelig overraskelse: Selv med batteri under gulvet, har du 570 liter med oppbevaring.

Subaru Forester e-Boxer Foto: Magnus Blaker

Sikkerhetsbombe

Tar man en titt på måten Subaru presenterer den nye Forester, står sikkerhet i høysetet.

Den nye modellen ble nemlig fremhevet som klassens sikreste bil av EuroNCAP, og det er jo aldri et dårlig argument når man skal velge hvilken bil man skal sette familien i.

Skal vi være brutalt ærlig, er ikke dette nødvendigvis en god ting. En av måtene Subaru har oppnådd denne prisen på, er å ha direkte irriterende sikkerhetssystemer som en raskt blir fristet til å skru av. Da gjør de ikke mye nytte for seg.

Advarsler av denne typen blinker opp hele tiden - med lyd. Foto: Magnus Blaker

Kommer det en bil kjørende forbi deg bakfra på motorveien, så kan det pipe. Nærmer man seg en stripe i veien, så piper det og det kommer advarsler om at systemet er skrudd av. Kjører man med cruise control blinker det grønt i frontruta.

Nettavisen vet at forhandlere har anbefalt å skru av enkelte av systemene når potensielle kunder vil prøvekjøre.

Hvorfor lyser dette grønne lyset i frontruta med dynamisk cruisecontrol? Ikke for noen annen grunn enn å være irriterende, så vidt vi kan forstå. Foto: Magnus Blaker

Og bilen har et ansiktsgjenkjenningssystem som hele tiden scanner ansiktet ditt. Dette er blant annet for å se om du sover, og det er en god ting. Vurderer den at du ikke ser på veien, så blinker og bråker det.

Egentlig fungerer systemet ganske godt, det kan feiltolke hva som skjer når du ser deg rundt inn mot et kryss, og det kan misforstå øynene dine hvis du holder hodet litt skjevt.

Ser du den lille røde prikken? Her sitter sensorene som følger med på hva du gjør. Foto: Magnus Blaker

Samlet er bilens sikkerhetssystemer overpåpasselige. Det føles som om bilen hele tiden kjefter på deg. «Hold øynene på veien». Sjekk ditt, pass på datt. Det ropes ulv så ofte det bare blir bakgrunnsstøy.

Ukomplisert å kjøre

Subaru var en gang kjent for sine rallybiler. Forester har øyensynlig ikke noen rester igjen av den erfaringen. 150 hestekrefter som skal flytte 1,7 tonn betyr at sportslighet er et ikke-tema.

Subaru Forester e-Boxer Foto: Magnus Blaker

For å understreke dette sendes kreftene gjennom en trinnløs girkasse, med 7 programmerte gir. Kort sagt gjør dette at du får de fleste ulempene med en trinnløs girkasse, men ikke særlig mange av fordelene.

Det blir myke, men ikke fullstendig sømløse girskifter - og den har en stor forkjærlighet for å jage turtall på boxer-motoren. Med maksimalt dreiemoment på 4000 RPM blir det nødvendig.

Vi var umiddelbart veldig skeptisk til bilens kjøreegenskaper, men når man justerer forventningene, sitter vi igjen med at Forester er en ekstremt ærlig, og utrolig lettkjørt bil.

Subaru Forester e-Boxer Foto: Magnus Blaker

Det er ingen tilbakemelding overhodet i rattet, med en ganske distansert styrefølelse, men likevel gir bilen gode tilbakemeldinger om hva som skjer under dekkene.

Vi var ute på føre som var skreddersydd for vannplaning, og måten bilen reagerer på er så trygg og fin at det bare er en fryd. Treffer du glatte partier, forstår man umiddelbart hva som skjer. Ujevnheter i veien formidles, men ikke på en plagsom måte.

Understellet er satt opp for komfort, og det er til dels mye bevegelser i bilen, men når bilen ikke er ment å kjøres fort, så gjør det ingenting.

Når man bare skal frakte seg fra A til B, og målet ikke er å skyte ut av rundkjøringene raskest mulig, blir det en uanstrengt kjøreopplevelse.

Subaru Forester e-Boxer Foto: Magnus Blaker

Lavt blodtrykk

Det beste er likevel at bilen tilbyr deg en følelse av at ingenting er noe problem. Totalt fravær av bekymringer.

Når man kommer til steder der du med andre biler ville begynt å tenke tanker på «om det er trygt», om det er for bratt, om det er for dyp snø, om det er for bratt og glatt - så heves aldri blodtrykket bak rattet i Forester.

Vi har fullstendig tillit til bilens fremkommelighet og bakkeklaring. Det er en vinterhyttebil på sitt aller beste.

Og det er nettopp denne følelsen av fravær av bekymring, i kombinasjon med uanfektet dag-til-dag-brukervennlighet, som gjør at Forester fremstår som en bil som er verdt å ta en titt på.

Selv om prisen er høy. Selv om forbruket er høyt. Selv om ytelsen bare så vidt er god nok. Og designet er skreddersydd dem som alltid har likt bilen.