Test: Tesla Model S Long Range 2019-oppgradering

Det er umulig å se, men Tesla har gjort noen utrolig viktig endringer.

Det gode

Rekkevidden er ganske enkel god nok, selv når du kjører litt aktivt

Rask lading og markedets beste ladenettverk

Nye støtdempere gir bilen merkbart bedre kjøreegenskaper

Imponerende infotainment

Masse bagasjeplass

Godt med bakseteplass

Interiøret virker bedre skrudd sammen enn tidligere

Tesla ruller ut forbedringer til bilene sine fortløpende, en må ikke vente på helt nye modeller eller facelifter

Selv uten Performance-utgaven er aksellerasjonen ekstremt imponerende

Det dårlige

Teslas seter er ikke gode nok

Ingen HUD er på plass

Tesla sliter fortsatt med et service-rykter som ikke er optimalt

Det grusomme

Model S har ikke lenger noen variant i budsjettklassen

Etter at Tesla i vinter åpnet slusene for utlevering av Model 3, har selskapet skutt til himmels på salgsstatistikken. Ved inngangen av oktober holder de Volkswagen bak seg som Norges største bilmerke.

Men den fenomenale suksessen har ikke kommet uten utfordringer: Salget av den tidligere storselgeren Model S har tanket totalt. Så langt i år har storebror Model X solgt over 50 prosent bedre.

Vi har kjørt den absolutt billigste Model S-versjonen du kan kjøpe for tiden, helt uten ekstrautstyr og med vanlig hvit lakk. Foto: Magnus Blaker

Har gjort bilen mer uoppnåelig

Årsaken er sammensatt: For det første sluttet Tesla å selge utgaven med 75 kWh-batteri samtidig som Model 3 ble lansert. 75D var den virkelig storselgeren for Tesla. Det ble solgt nesten 5 ganger så mange biler med den lille batteripakken.

Dette har gjort at innstegsprisen i Model S-verdenen, som nå kun kommer med batteri på 100 kWh, har skutt til himmels.

Den billigste modellen koster 796.142 kroner før du har valgt vinterdekk. Den er riktig nok nok godt utstyrt som standard, men det er nær dobbelt av hva startprisen er for Model 3.

Det gjør at alle som tidligere strakk seg litt ekstra langt for å få en fullgod elbil i Model S, nå slipper å strekke seg ekstra langt. Da gjør de det heller ikke.

Foto: Magnus Blaker

Dessuten er det et annet tema som ikke snakkes så mye om, nemlig at Model S har hatt sine svakheter. Min kollega har fortsatt ikke tilgitt meg for å påpeke hvor dårlig interiøret på hans bil var skrudd sammen. Så selv om Model 3 er en mindre og mer spartansk bil, føltes den på mange måter bedre enn storebror.

Har gjennomført en betydelig heving

Tesla har derfor tatt grep, og har i år lansert en oppgradert utgave av bilen. Samtidig har de - igjen - endret navnestrategien på bilen. 100D-betegnelsen er historie, og de to tilgjengelige modellene har fått navnet Long Range og Performance.

På baksiden av bilen står det nå bare Dual Motor - og dette er eneste synlige endring på den oppgraderte bilen.

Bakseteplassen er like god som før.

Det er nemlig under karosseriet de store endringene har skjedd. Bilen har fått det Tesla omtaler som en helt ny drivlinje. I praksis er det snakk om to oppgraderte motorer med høyere effektivitet enn tidligere. De er ikke raskere, men Tesla mener de gir deg i overkant av 10 prosent mer rekkevidde - eller 10 prosent lavere strømforbruk om du vil.

Bagasjeplassen er uendret fra tidligere, noe som betyr mye plass. Foto: Magnus Blaker

Dette gjør at bilen nå på papiret skal kunne gå 610 kilometer etter WLTP-standarden. Det tilsvarer å kjøre Oslo til Stavanger, via Kristiansand, og likevel ha flere mil igjen i sikkerhetsmargin.

Vi kommer tilbake til hva vi mener er den virkelige fordelen med dette.

Mer avansert understell

En minst like viktig endring er at Tesla har endret den adaptive luftfjæringen, samt oppgradert en del foringer og oppheng i understellet.

Tesla har gjort noen mindre endringer i menyen for hvordan dempingen settes opp. Noen sportsmodus er ikke tilgjengelig, selve dempingen er helt automatisk.

Tesla er noe tilbakeholdne med nøyaktig hva som er endret, men de beskriver det som et egenutviklet adaptivt dempersystem som tilpasser seg helt automatisk både kjørestil og det Tesla vet om veien man er på til enhver tid.

Som kjent samler Tesla inn helt enorme menger informasjon fra sine biler, for å blant annet beregne rekkevidde og til og med heve bilen før fartshumper.

Tesla Model S støtter nå enda raskere superlading enn tidligere. Foto: Magnus Blaker

Bilen er forøvrig klargjort for den nyeste Supercharger-standarden, som skal kunne gi hurtiglading opp til 200 kW. Det er ... raskt!

Holder tyst om en siste nyhet

En siste nyhet, som det ikke står noe om noe sted - er at interiøret virker bedre skrudd sammen enn tidligere.

Det er ikke gjort noen visuelle endringer av betydning, men i alle fall vår testbil er tettere og mindre raslete enn hva vi har opplevd Model S som tidligere.

Interiøret ser likt ut som tidligere - men føles mer solid. Det er mindre rasling. Men vi kommer ikke til å slutte å klage på setene før Tesla innfører bedre lårstøtte. Foto: Magnus Blaker

Kombinasjon med en opplevd bedre støydemping, gjør at Model S nå for første gang – for oss – nærmer seg det vi vil kalle premium. Setene er fortsatt ikke gode nok til å gi tyskerne skikkelig konkurranse, men Tesla nærmer seg nå europeiske standarder.

Infotainmentskjermen er fortsatt beint frem imponerende, og blir stadig mer raffinert i sine detaljer.

Milsluker uten at du trenger tenke på rekkevidde

Når Tesla sier at bilen skal kunne gå over 600 kilometer, har de antakelig rett i det under gitte forutsetninger. Uten å kunne sammenligne direkte med den nå utgåtte 100D, er det vanskelig å si om den forbedrede rekkevidden er 3, 7 eller 11 prosent.

Det vi derimot gjorde, var å ta med oss den nye Long Range på en skikkelig kjøretur. Vi satt turen nordover til Kongsvinger, fortsatte så til Thorsby i Sverige, fortsatte til Grums, og videre på E18 til Oslo.

Foto: Magnus Blaker

Da vi kom tilbake til garasjen etter 493 kilometer hadde vi fortsatt 6 prosent igjen på batteriet - noe som skulle tilsi en rekkevidde på 525 kilometer. Snittforbruket ble 174 Wh/km.

Kjørestilen gjorde tallet imponerende

Noen vil påpeke at dette er et godt stykke unna de 610 kilometerne Tesla oppgir. Men faktum er at vi ikke kjørte disse rundt åtte timene i et forsøk på å kjøre mest mulig effektivt. Vi tok det som en testtur.

Det vil si at vi testet akselerasjonen, og bilens dynamiske kjøreegenskaper i kupert terreng. Vi brukte A/C og varmet etter fritt ønske, vi holdt farten de lokale la seg på - og vi tok også noen små stopp og avstikkere som ikke er med på å optimere rekkevidden. Ikke aktiverte vi Range Mode-funksjonen heller.

Det er ingen tvil om at nye Model S vil klare seg på et forbruk på rundt eller under 150 Wh/km hvis man går inn for å kjøre økonomisk. Her er bildet fra et tilfeldig sted på vår testtur basert på siste 50 kilometers kjøring.

Vi er ikke i det minste i tvil om at vi ville kunne fått ut en god håndfull ekstra mil av bilen om vi tok det litt mer med ro.

Selv om snittforbruket på turen ble 174 Wh/km, så vi i lange perioder, basert på siste 50 kjørte kilometer, at vi hadde et forbruk rundt 150 Wh, men Model S ser ut til å ha et knekkpunkt på rundt 80-90 km/t der forbruket blir merkbart høyere.

For de matematisk interesserte: Hvis vi forutsetter en helt tur med et snitt på 150 Wh/km som vi vet bilen er god for, fremfor de 174 Wh vi faktisk brukte, blir rekkevidden faktisk 610 kilometer som annonsert.

Model S leveres med et enormt glasstak, som er veldig sotet for å ikke la sola bli til sjenanse.

Teoretisk rekkevidde ikke så interessant

Men egentlig synes vi ikke det er så interessant: En slik tur på rundt 50 mil og tidsbruk tilsvarende en arbeidsdag, er ganske mer enn langt nok til at du som sjåfør bør ta deg en solid stopp eller tre.

Det er ikke uten grunn at yrkessjåfører er pålagt å ta 45 minutters pause etter maksimalt 4,5 timers kjøring.

Det interessante er at bilen har lang nok rekkevidde til at du kan kjøre akkurat slik du har lyst til uten at du trenger å tenke på batteriet:

Et ladestopp er uansett fornuftig å legge inn - og med teoretisk topphastighet på 200 kW superlading, så er ikke det et stort offer.

Det er mulig å tenke seg scenarier der selv dette ikke er godt nok, i alle fall hvis du har ladekøangst, men de er irrelevante for de fleste.

Men hvordan er den å kjøre da?

Vi har testet ut bilens dynamiske kjøreegenskaper, og her ligger mye av årsaken til det økte forbruket vi hadde på turen:

Det har seg nemlig slik at den oppgraderte dempingen har gjort veldig hyggelige ting med bilens kjøreegenskaper. Model S bærer i mindre grad enn tidligere preg av at den faktisk er eksepsjonelt tung.

Foto: Magnus Blaker

Den oppleves å nyte det å komme inn i svinger i høy fart mye mer enn tidligere, og når du kombinerer det med den overfloden du har av krefter til å skyte ut av svingene, blir det ganske enkelt kjøreglede ut av det.

En kjenner fortsatt at styringen går gjennom elektronikk, og ikke minst at dette er en lang og bred bil, men vi har aldri hatt det mer gøy bak rattet på en Model S enn denne. Og dette er ikke Performance-utgaven engang.

Foto: Magnus Blaker

Viktigere enn kjøreegenskapene i svinger, er at den nye dempingen gir bilen nær en Mercedes-følelse over ujevn vei.

Mercedes er fortsatt kongen av flyvende teppe, der Tesla slipper gjennom litt mer unødvendig feedback enn tyskerne, men oppgraderte Model S har gjort betydelige fremskritt. Resultatet er mye hyggeligere storbilegenskaper enn vi kan huske fra tidligere.

Igjen er ordet premium påfallende naturlig å ta i sin munn.

Dyr, men igjen relevant

Når man ser på bildene og ramser opp endringene på den oppgraderte Model S, kan det fremstå som om det ikke er spesielt viktige endringer som er gjort.

Foto: Magnus Blaker

Men etter å ha tilbrakt noen dager bak rattet, er vi overbevist om at Tesla har truffet veldig godt med endringene. De har gjort ting som oppleves viktig, ikke bare det som ser flashy ut.

Konsekvensen er at Model S nå definitivt, på alle måter oppleves som en mer attraktiv modell enn lillebror. For første gang kan vi bruke ordet premium uten å dra på det.

Bare synd prisen er så høy - og at setene fortsatt ikke er gode nok.