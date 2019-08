Test: Toyota Camry Hybrid (2019)

Toyota Camry Hybrid er veldig lett å anbefale - selv om det ikke er en elbil.

Det gode

Overraskende lavt priset

Masse utstyr inkludert

Mye bakseteplass

Godt med bagasjeplass

Lavt forbruk

Tilstrekkelig med krefter

Pent design

Trygge kjøreegenskaper

Det dårlige

Ikke firehjulsdrift

Ikke stasjonsvogn

Ikke tilhengerfeste

Interiøret tar ikke helt steget opp i premium, men til denne prisen er det helt OK

Det grusomme

Ingenting

Fakta Toyota Camry Hybrid: Pris og detaljer ↓ Motor: R4 bensin uten turbo

Volum: 2,5/2487ccm

Effekt: 177 HK v/5700 RPM

Dreiemoment: 221 Nm v/3600 RPM Elmotor: 120 hestekrefter, 202 Nm

Batteri: 1,6 kWh nikkel-metall Maksimal, kombinert effekt: 218 hestekrefter Girkasse: Trinnløs e-CVT

Drift: Foran

Størrelse: 4975/1865/1445 mm

Egenvekt: 1595 kg

Bagasjeplass: 524 liter

Hengerfeste: Nei

0-100: 8,3 sekunder

Toppfart: 250 km/t

Forbruk (WLTP): 0,51 l/mil

CO2: 119 g/km

NOx: 2,2 g/km Pris:

Bilmodell: Fra 538.100 kroner

Testbil: 682.700 kroner (F Sport S)

For noen år siden ble det bråstopp for de klassiske, store familiebilene som var så populære i Norge. Dels ble de drept av avgifter, dels ble de for dyre i bruk, dels var ikke fabrikkene interessert i å lage stasjonsvogner ut av sedan-flaggskipene.

Nye Camry er en lang familiebil.

Dermed sluttet merker som Toyota, Honda, Opel, Ford, Mazda og VW å tilby alternativer i denne klassen. Europeiske kunder tok til takke med de litt mindre familiestasjonsvognene - eller i stadig større grad tok de steget over i SUV-ens verden.

Kun en håndfull modeller har vært tilgjengelig, og utover premiummerkene har Skoda Superb vært den eneste med et visst salg.

Men at de forsvant fra Europa betyr ikke at de forsvant. Særlig amerikanerne elsker modellene. Og de har blitt bedre.

Så etter 14 års fravær, gjør Toyota nå comeback med sin store familiesedan.

Og la oss gjøre det klart med en gang: Det er en betydelig viktigere nyhet enn man skulle tro. For etter å ha testet bilen en ukes tid, har bilen overgått våre forventninger på stort sett alle måter.

Oppleves et skritt nærmere premium

Med store biler følger det ofte høyere forventninger til opplevd kvalitet. Toyota skuffer ikke her: Det å sette seg inn i den nye Camry fremstår ganske enkelt som en helt annen opplevelse enn de fleste andre Toyota-modeller. Bilen oppleves ganske enkelt mer påkostet.

Alt virkerer tettere og mer solid - og man kjenner at man er nærmere Lexus ES enn Toyota Avensis.

Interiøret på Camry er ikke oppsiktsvekkende, det er bare bedre enn man forventer fra en Toyota.

Interiørets helhetsfølelse fremstår bare bedre enn andre nye Toyotaer som RAV4. Instrumentpanelet gir oss flashback til forrige generasjon Audi A6 før de fikk Virtual Cockpit, fremfor den Opel-inspirerte varianten i Corolla.

Setene er god å sitte i selv om de kunne hatt litt flere justeringsmuligheter. Infotainmentsystemet er dessverre ikke det samme som du får i Supra (BMW-produsert), men ser mye bedre integrert ut enn i RAV4.

Instrumentpanelet minner oss om det Audi benyttet tidligere.

Også lyddempingen er i en annen liga - selv om det er et hakk opp til Lexus.

Godt med plass

I baksetene er det solid med beinplass, selv om de i forsetene sitter i sin foretrukne posisjon - og midtarmlenet er godt og bredt både foran og bak.

Vår testbil i Platinum utstyrsgrad er spesielt fin for småbarnsfamilier siden den er utstyrt med solskjerming i begge sideruter bak, samt i bakruta.

Dessverre er ikke Camry tilgjengelig som stasjonsvogn, men med et bagasjerom på 524 liter er det vanskelig å klage på dårlig plass. Forskjellen opp til Skoda Superbs massive bagasjerom på 660 liter handler utelukkende om høyde.

Hybrid som ikke er masete

En av de viktigste årsakene til at Camry nå gjør comeback, er at Toyota har en motorisiering som fungerer i Europa - både på forbruk og effekt: En selvpustende 2,5-liters bensinmotor med 177 hestekrefter, som får hjelp av en elmotor på 120 hestekrefter.

Bensinmotoren er kraftig nok til å fungere som en langdistansecruiser, mens elmotoren både samler bremseenergi og gir tilstrekkelig med skyvkraft når du har behov for å komme deg opp i fart. Sammen sørger hybriddriften for at alt føles veldig sømløst.

0-100 på 8,3 sekunder unnagjøres på 8,3 sekunder. Det er ikke skremmende raskt, men godt nok.

Hybrid er ikke lenger ensbetydende med traust og kjedelig, slik det en periode var da Prius og hybrid var to sider av samme sak.

Løsningen finner vi fra før i blant annet Lexus ES 300h og RAV4, og den virker nesten skreddersydd for den store bilen. Det oppleves nesten som å kjøre med en stor 6-er under panseret. Det er masse moment i bunn - og med unntak av ved kraftig gasspådrag, er motoren forbausende lite masete.

Under vår blandede testkjøring havnet vi på et forbruk som var ganske nøyaktig det samme som det offisielle forbruket på 0,55 liter per mil. Det fremstår svært akseptabelt på en så stor bil. En av hybridens største fordeler er at aktiv kjøring ikke nødvendigvis koster så mye mer drivstoff, fordi du henter igjen mye bremseenergi.

Noe av det vi bet oss merke i, er at Toyota på denne bilen ikke på noen måte har gjort hybridifiseringen til en «greie». Informasjon om batteriets ladenivå er godt gjemt og det gjøres lite nummer ut av at bensinmotoren skrur seg av. Hybridsystemet jobber bare sømløst for å gi den beste opplevelsen.

Bilens kjøreegenskaper ligger forøvrig i storbilens land. Camry er en stor og solid bil med trygge og stabile kjøreegenskaper. Dempingen er behagelig for en familie, verken for hard eller rullete. Samtidig virker bilen såpass godt satt opp at den ikke protesterer på å kastes forholdsvis raskt inn i svinger. Styringen er presis og forutsigbar, men ikke altfor direkte.

En liten prisbombe

I disse dager er flertallet av bilkjøpere mest interessert i en elbil, og det er lett å forstå det med de avgiftsfordelene elbiler får. Men med Camry kan det gjøres et ganske klart økonomisk argument for å styre unna elbil.

Toyota priser nemlig Camry «fra» 430.000 kroner (pluss frakt), og da er det i en såkalt «Executive» utstyrsgrad som har det aller, aller meste av hva du skulle ønske av utstyr. Utstyrslisten til bilen er virkelig lang. Og er den ikke lang nok, koster øverste utstyrsgrad 46.000 kroner ekstra. Da får du med ting som HUD, elektriske bakseter og premium lyd fra JBL.

Grunnet Toyotas ellers kortfattede ekstrautstyrsliste, er det nær umulig å komme over 500.000 kroner.

Gir elbilene prisutfordring

Med tanke på størrelse på bilen, er den eneste elbilen som kan anses som en konkurrent TIL Model S. I disse dager starter den på 782.000 kroner.

Sammenligningen er selvsagt ikke direkte rettferdig, men i elbilverdenen er det foreløpig ikke lett å være helt rettferdig. Det er foreløpig litt «take it or leave it» blant de store elbilene.

Og med en prisforskjell i størrelsesorden 300.000 kroner, skal du være god før du klarer å regne hjem drivstoff- og bompengebesparelser.

Camry fremstår ikke bare som en forbausende god familiebil, men en bil det er ganske enkelt å forsvare. Selv om den ikke er en elbil.