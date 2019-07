Test: Toyota Corolla Touring Sports 2.0 hybrid

Toyotas nye familiebil er nesten sjokkerende på flere måter.

Det gode

Forbausende mye komfort

Forbausende mye krefter

Forbausende morsom å kjøre

Masse bagasjeplass

Godt med bakseteplass

Penere i virkeligheten enn man skulle tro

Toyotas kvalitet er alltid godt å ha i mente

Lavt forbruk på landevei

Interiøret er absolutt akseptabelt

Det dårlige

Forbruket stiger på motorvei

Infotainmentløsningen er langt fra markedets beste

Ikke tilgjengelig med firehjulsdrift

Det grusomme

Det er vanskelig å se at selvladende hybrid har en politisk fremtid i Norge

Fakta Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid ↓ Motor forbrenning: 4-sylindret bensin u/turbo

Volum: 2,0/1987 ccm

Effekt: 150 HK v/6000 RPM

Dreiemoment: 190 Nm v/4400 RPM Elmotor: 109 HK, 202 Nm

Batteri: 1,3 kWh Nikkel-hybrid

Kombinert maksimal effekt: 180 HK

Girkasse: E-CVT (trinnløs)

Drift: FWD

Størrelse: 4630/1790/1435 mm

Egenvekt: 1370 kg

Bagasjeplass: 581/1606 liter

Hengerfeste: 750 kg

0-100: Ca 7,9 sekunder

Forbruk (WLTP): 0,37 l/mil

CO2: 89 g/km Pris (OFV):

Bilmodell: Fra 389.600 kroner

Testbil: Ca 450.000kroner (Executive bitone)

Nye Corolla er en bil som egentlig bare har én ulempe: Norske politikere. Foto: Magnus Blaker (Nettavisen)

Midt på 2000-tallet gjorde Toyota noe som ingen helt forsto noe av: De bestemte seg for å endre navnet på det som var verdens mest solgte bilmodell, med unntak av sedan-utgaven, fra Corolla til Auris. Bak det hele lå det en ganske uforståelig PR-strategi om «Au» som den kjemiske betegnelsen på gull (og grønne skoger).

For å gjøre det enda mindre forstålig valgte de å gjøre endringen på en totalt forglemmelig facelift av eksisterende Corolla. Det nye navnet kom altså ikke sammen med en ny modell.

Da de noen år senere lanserte en splitter ny modell, som var vesentlig bedre enn forgjengeren, var allerede Auris-navnet litt besudlet. Du trengte ikke engang å få Toyota-toppene i Norge på tomannshånd for at de gladelig innrømmet at de i det aller minste burde ventet til den nye modellen var kommet navnebyttet ble et faktum.

Slik så Auris hybrid ut.

Nye Corolla er strammere og penere på alle måter.

I Norge har bilen fortsatt å selge i bøtter og lass, men i fjor høst ble det klart at Toyota tok en helomvending: Auris-navnet er dødt - Corolla er tilbake.

Har lært av sine feil

Når nå Toyota henter frem igjen Corolla-navnet, gjør de det med en bil som er splitter ny. Designet er kjent, men vesentlig bedre enn på forgjengeren. Linjene fungerer bedre enn før - og fronten er forbausende sint. Den ser nesten ut som et vilt dyr som lager sitt aller skumleste ansikt.

Hele plattformen er splitter ny, interiøret er nytt - og viktigst av alt: Motorene er også nye.

Toyota satser i Norge utelukkende på hybrid, men den nye Corolla er den første Toyota-modellen vi kan komme på hvor du likevel kan velge hva slags motor du vil ha.

Du kan enten velge 4. generasjons hybrid med en 1,8-liters bensinmotor - som fra før brukes i nye Prius og designbomben C-HR. Dette er en svært drivstoffgjerrig sak som totalt yter maksimalt 122 hestekrefter samtidig (99+72 hester).

Corolla er en av ganske få biler på markedet som kjører en helt åpen løsningi motorrommet.

Eller du kan velge en splitter ny hybridløsning der Toyota benytter en 2-liters bensinmotor (150 hester), som sammen med en ny og sterkere elmotor (109 hester) sørger for en maksimal, samtidig total effekt på 180 hestekrefter. Dreiemomentet er økt fra 300 til 390 hestekrefter.

Den nye motoren har også et nesten dobbelt så stort nikkelmetallbatteri - men ikke tenk på rekkevidden på ren elektrisk drift: Toyotas hybridsystem handler primært om å utnytte strømmen mest mulig effektivt, ikke å få deg til butikken uten strøm.

I likhet med de andre motorene fra Toyota, holde også den nye motoren seg unna turbo. Hensikten er ganske enkelt å redusere slitasje og dermed holde vedlikeholdskostnader nede.

Forbausende god bil å kjøre

Å sette seg bak rattet på en av Toyotas hybridmodeller de siste årene har sjelden vært en spesielt spennende opplevelse. Forutsigbart, trygt og totalt udramatisk er vel den beste beskrivelsen vi kan komme med.

Men med den nye Corolla er det et eller annet som er annerledes. Den nye motoren føles i første omgang som enhver annen 4. generasjon hybridløsning, men den er mindre masete i sin trinnløse girkasse.

Men kanskje viktigere: Når du trykker på gassen, skjer det faktisk ting! Forbikjøringer er mulig - og havner du på svingete landeveier, kan man nesten unnskyldes for å si at det er et grad av sportslighet.

Understellet har ikke den premiumfølelsen som man kan få i en del av de tyske bilene med dyrt adaptivt understell og/eller luftfjæring, men Toytoa har gjort en fenomenal jobb med å skape en utrolig komfortabel følelse på dårlige norske småveier, stabilitet på motorvei - men likevel en bil som ligger forholdsvis godt på veien hvis du presser på.

Styrerefølelsen er direkte, men distansert - og hybridsystemet gjør at du kjører bil på en annen måte, men med nye Corolla er det bare en følelse av at det er bedre enn før. Alt er bedre. Til og med dekkstøyen fremstår å være litt bedre enn før.

Det er ganske enkelt lett å tenke at dette er en bil man fint kan leve med i hverdagen.

Forbruket på den nye motoren er litt høyere enn enn på 1,8-litersutgaven, og på blandet kjøring havnet vi rundt regnet på halvliteren. Men da vi la oss i selen for å kjøre effektivt på landevei, hvor hybridsystemet kan utnyttes optimalt, så vi 0,3 liter per mil.

Enormt med bagasjeplass

Noe som alltid er litt forbausende med disse stasjonsvognutgavene av biler som egentlig hører hjemme i kompaktklassen (Golf-klassen), er hvor mye bagasjeplass de tilbyr. Nye Corolla er over 31 centimeter kortere enn BMW 5-serie Touring, men har likevel med sine 581 liter bagasjerom, 11 liter mer å skryte av enn den store BMW-en.

Vår velutstyrte bil understreker dette ved å ha lasteriller i bunn for enkel innlasting av større enheter, uten å ødelegge teppet.

Bakseteplassen er også god nok for en familie, men du får ikke den samme danseplassen som du får i en del av de litt større familiebilene.

I forsetene finner vi mye av det samme designspråket som Toyota benytter i nye RAV4. Det er ikke utpreget luksuriøst, men det er oversiktlig og funksjonelt. Instrumentpanelet består delvis av en stor digital skjerm, dels av med tradisjonelle analoge instrumenter, som sammen gjøre en fin jobb. HUD-en er likevel et stort positivt tillegg.

Den trykkfølsomme infotainmentskjermen i dashbordet er ikke markedets beste løsning, men det er samtidig ikke noe spesielt galt med den. Den er derimot full av særegenheter som du bare må bli vant til.

Det har ellers blitt noe bedre muligheter for justering av rattet, noe som gjør at det nå er forholdsvis enkelt å finne seg til rette bak rattet.

Svanesang

Den nye Corolla er ganske enkelt en langt bedre opplevelse enn vi hadde forventet. Toyota har gjort de de er best til - bare enda bedre. En kan selvsagt flisespikke på at den trinnløse girkassen fortsatt kan virke litt masete, at setene kunne hatt bedre lårstøtte og slike ting som ikke har holdt kundene unna tidligere, men det føles ikke nødvendig.

Nye Corolla med ny motor, fremstår kanskje som den beste hybrid-modellen til Toyota noen gang.

Men det er samtidig ikke til å komme utenom at selvladende hybrid på ingen måte er det som norske politikere ønsker at nordmenn skal kjøpe. De spesielle avgiftsfordelene de vanlige hybridene har er borte for lengst - og innen seks år skal alt nybilsalg i Norge være elektrisk.

Det betyr at nye Corolla er hybridens svanesang.

Det skjer med bravur.