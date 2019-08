Test: Toyota Prius AWD-i

Toyota lanserer en skikkelig «nobrainer» i nye Toyota Prius.

Det gode

En god bil har blitt mer praktisk

Firehjulsdrift ser ikke ut til å ha noen større negative effekter

Prisen er hyggelig

Bruker lite drivstoff

Det dårlige

Den ekstra elmotoren er ikke spesielt kraftig

Har ikke gjort noe med interiøret

Det grusomme

De fleste miljøbevisste har for lengst tatt skrittet over til elbil

Toyota Prius er en bil som har det privilegiet at stort sett alle mener noe om den.

Historisk har den blitt skjelt ut for å være en kjedelig og ikke spesielt billig bil - hvis miljøargument har vært tvilsomt, særlig hvis du kjører langt og fort.

Men den har vært banebrytende på mange måter - og spesielt i siste generasjon har den fått en drivlinje som kan klare seg med oppsiktsvekkende lite drivstoff. Miljøalibiet har vært ekte. Dermed er også avgiftene forholdsvis lave.

Og ikke bare det: Etter at bilen fikk 1,8-liters bensinmotor, har den ikke vært så treg som de første to generasjonene heller.

Bilen har dessuten fungert som en testplattform som har ført hybridteknologien inn i stort sett alt Toyota selger i Norge for tiden.

Det er ingen endringer i motorrommet - det er kun en ekstra motor på bakakselen.

Det er dristig å si det i motorkretser, men undertegnede har sansen for siste generasjons Prius. Hadde det ikke vært for at alle incentiver hadde blitt gitt til elbiler her i landet, ville det trolig fortsatt vært en storselger.

Interiøret på Prius er annerledes og i stor grad basert på plast. Men det fungerer.

Har hatt noen svakheter

Prius er derimot ikke noen perfekt bil. Interiøret er plastic fantastic, støydempingen er under middels og designet har satt aerodynamikk foran estetikk. I rettferdighetens navn er siste generasjon vesentlig bedre enn tidligere forsøk på det siste.

Prius byr på en fullverdig HUD.

Dessuten er Norge et land der vi elsker firehjulsdrift. Andelen biler med firehjulsdrift er i Norge godt over 40 prosent - skyhøyt over det som er normalt andre steder i verden.

Alle som har forsøkt å komme opp en bratt bakke på vinteren - eller bare lukeparkere i en by over brøytekanter - vet at firehjulsdrift er alfa og omega.

Endelig tilgjengelig med drift på alle fire

Og for første gang i Prius over 20 år lange historie, har Toyota nå tatt hensyn til at det finnes de der ute som har behov for å kjøre på noe annet enn tørr asfalt: Prius har blitt lansert med mulighet for firehjulsdrift.

Alle fire hjulene hjelper nå til med fremdriften.

Dette kan høres ut som en selvmotsigelse: Mens Prius' aller viktigste jobb er å bruke lite drivstoff, er tradisjonelt firehjulsdrift noe som øker forbruket til dels merkbart.

Flere akslinger skaper mer friksjon og overføringstap. Dessuten fører det til mer vekt.

Men Toyota har gått for en annerledes løsning, som reduserer ulempene: Det er ingen kobling mellom motoren foran og hjulene bak som tar plass og fører til overføringstap.

I stedet har Toyota plassert en mikroskopisk elmotor på 7 - sju - hestekrefter og 55 Nm i akslingen bak som henter strøm fra bilens hybridbatteri.

Bare når det er behov

Dette er ikke en motor som gjør Prius til en driftingmaskin eller skaper mer dynamiske kjøreegenskaper, men er den samme løsningen som de blant annet benytter i den lille SUV-en Lexus UX.

Poenget er å tilby ekstra skyvkraft når det er spesielt vanskelige kjøreforhold.

Ifølge Toyota brukes motoren alltid i hastigheter under 10 km/t, og så slår den inn ved behov i hastigheter opp til 70 km/t.

Det betyr at den hjelper deg ved igangsetting på vanskelig vei - og i ganske normale hastigheter hvis det skulle bli dårlig med grep.

Det er ikke noe som vil imponere den jevne BMW xDrive- eller Mercedes 4Matic-eieren - heller ikke de mange med Haldex, men det dekker behovet til 99 prosent av de som er på veien.

Dessuten tar det altså mindre plass. På Prius mister du ikke bagasjeplass.

Bagasjerommet er uendret.

Firehjulsdriftsystemet er 100 prosent automatisk. Det er ingen knapper eller innstillinger for å tilpasse hvordan det fungerer.

Vi har testet den nye modellen på noe som kanskje er de minst egnede kjøreforholdene for anledningen, nemlig perfekte midtsommersdager.

Det har derfor vært umulig å fremprovosere de helt store utfordringene - men vi kan registrere at fremdriften på det løseste underlaget vi klarte å finne var uanstrengt.

Toyota har ikke valgt å merke sin nye firehjulstrekk-Prius med AWD-ikon.

Liten påvirkning på forbruk

Samtidig ser ikke den økte vekten på rundt 65 kg ut til å utgjøre den helt store forskjellen for forbruket. Sammenlignbare WLTP-tall finnes ikke, men på den gamle NEDC-testen er forskjellen på papiret kun 0,1 liter per mil - et hopp fra 0,36 til 0,37. Målemetoden de bruker i USA viser en forskjell på 0,03 liter.

Under vår testkjøring lå vi på under 0,4 liter per mil i snitt på blandet kjøring.

Prius AWD føles fortsatt som Prius.

Utover at bilen nå har litt bedre grep på dårlig føre, er det nær umulig å kjenne at bilen har fått firehjulsdrift. Kjøreegenskapene fremstår nær identiske - og dermed er det bare å konkludere med at Prius med firehjulsdrift ganske enkelt er en bedre bil.

Vi har ikke fått sammenlignet direkte, men bilen oppleves kanskje litt kvikkere fra stillestående.

Hyggelig priset

Og da har vi ikke kommet til det som kanskje er det beste med det nye systemet: Prisen er forholdsvis overkommelig, der listeprisen kun skiller 20.100 kroner.

Det er ikke unormalt at firehjulsdrift koster både to, tre og fire ganger mer enn det, selv om det tidvis kjøres kampanjer.

Så vidt vi kan forstå er dermed AWD-i en klassisk «nobrainer»: Skal du ha en Prius, er det et fornuftig valg.