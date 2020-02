Test: Toyota Prius Plug-in hybrid 5-seter

Det er så lett å glemme hvor genial denne bilen er – og nå er én av de to store ulempene borte.

Det gode

Siste generasjon Prius er vanvittig mye mer effektiv enn stort sett alt annet på veien

Endelig er det nå plass til fem

Ganske bra elektrisk rekkevidde

Ingen engangsavgift

Lettkjørt

Det dårlige

Ikke lett å finne optimal sittestilling

Litt høyt støynivå

Kan ikke kombinere ladbar med firehjulsdrift

Det grusomme

Bagasjerommet påvirkes kraftig av batteriet

Fakta Toyota Prius Plug-in 5-seter ↓ Motor forbrenning: 4-sylindret bensin u/turbo

Volum: 1,8/1798 ccm

Effekt: 98 HK v/5200 RPM

Dreiemoment: 142 Nm v/3600 RPM Elmotor: 72 HK + 20 Hk, 162 Nm

Batteri: 8,8 kWh Li-ion

Ren elektrisk rekkevidde (WLTP): 43 km

Kombinert maksimal effekt: 122 HK

Girkasse: E-CVT (trinnløs)

Drift: FWD

Størrelse: 4540/1760/1470 mm

Egenvekt: 1375 kg

Bagasjeplass: 360 liter

Hengerfeste: Nei

0-100: 11,1 sekunder

Forbruk (WTLP): 0,13 l/mil

CO2: 29 g/km Pris (OFV):

Bilmodell: Fra 320.900 kroner (Style)

Testbil: Ca 340.900 kroner (Solar)

Da Toyota slapp den siste generasjonen Prius i ladbar utgave, fulgte det med en dårlig nyhet: Det var bare to seter bak.

Det var veldig spesielt siden vanlig Prius har tre seter. Ifølge Toyota var årsaken at vekten fra batteriet skapte problemer for typegodkjenningen. Ved å fjerne en sitteplass reduseres ikke vekten, men den potensielle vekten fra en ekstra passasjer.

Nå er ikke midtsetet det som blir brukt mest, men bare det at man ikke har muligheten til å sette inn en 5. person blir fort en «deal breaker» for nordmenn som helst vil ha en bil som kan gjøre alt.

Så nå har ganske enkelt Toyota gjort noe med det: Uten noen større fanfare selges nå den ladbare Priusen med seteplass til fem.

Toyota har ikke kunnet svare på nøyaktig hva de har gjort for å løse problemene de hadde, men er i alle fall løst.

Ellers den samme bilen

Den ladbare modellen er fortsatt en anelse lenger enn bilen med vanlig hybridmotor, og det er derfor også et litt annet design på rumpa. Men utover endringen i baksetet er det så vidt vi kan forstå ikke noen endringer fra bilen vil kjørte for snart tre år siden.

Det betyr det etter hvert så velkjente Prius-interiøret som bare kan forklares med annerledes - men likevel ganske velutstyrt.

Undertegnedes største innvending er at setene ikke er spesielt gode, og at det er er vrient å finne den optimale sittestillingen på grunn av litt begrenset justering av rattet.

Vår testbil er den såkalte Solar-utgaven, med solpaneler på taket. Dette skal gi bilen litt ekstra selvlading og dertil lavere forbruk. Med testing i slutten av januar, og parkering i garasje, kan vi derimot ikke si at disse solpanelene har noen nevneverdig funksjon.

Flere motorer

Bensinmotoren er fortsatt den samme 1,8-liters bensinmotoren med 4. generasjons hybridløsning, og den ladbare varianten har to elmotorer i stedet for én.

Årsaken er selvsagt at den faktisk er laget for å kjøre på ren strøm i lenger perioder, og derfor trenger nok pulver.

Det at bilen nå har tre motorer betyr ikke at den er noen racingbil: Bilen har en maksimal, samtidig ytelse på 122 hestekrefter

Den ladbare varianten kan forøvrig ikke leveres med firehjulsdriftsystemet AWD-i, som er tilgjengelig på vanlig Prius.

Elmotorene får strømmen sin fra et litium-ion-batteri på 8,8 kWh. Dette er vesentlig mindre enn en del av de nyere ladbare hybridene fra blant annet VW, BMW og Mercedes. Rekkevidden er likevel over 40 km etter den nye WLTP-standarden.

Årsaken er at Prius er en eksepsjonelt effektiv bil, og derfor kommer lenger med mindre strøm og drivstoff.

Kunne kjøre like langt på strøm som før

Da vi reiste ut på en testtur med bilen med fulladet, men ikke nyoppladet batteri, kom vi ganske så nøyaktig like langs som da vi testet bilen ved lanseringen i 2017 før bensinmotoren slo inn.

Vår testbil har en WLTP-rekkevidde på 42 kilometer, noe displayet også viser ved fulladet batteri. I rundt kjøleskapstemperatur, med kjøring både på motorvei og med høydeforskjeller, tvang motoren seg på etter 37,5 kilometer.

Det er hva som skjer etterpå som er interessant

Det spennende med Prius Plug-in er likevel hva som skjer etter at batteriet er tømt:

Fortsetter man på normal langkjøring kan man følge med at snittforbruket stiger - men det stabiliserer seg allerede ved rundt 0,20 liter per mil. Etter en kjøretur på rundt 30 mil opplevde vi at forbruket endte på 0,21 liter per mil.

Ifølge Toyota er den ladbare hybriden bare marginalt mindre effektiv uten å lade enn den vanlige Prius, som er mulig å kjøre på under 0,4 liter per mil.

Prius var i «gamle dager» selve symbolet på lavt forbruk. Det er lett å glemme at den har blitt mye mer effektiv siden de første generasjonene.

Batteriet spiser fortsatt mye plass

Den klare ulempen med Prius Plug-in er at bilen fra bunn av er laget for å være en så bra tradisjonell Prius som mulig. Og selv om bilen til dels er bygget om for å muliggjøre en ladbar utgave med betydelig større batteri, så har de ikke hatt noe godt sted å plassere batteriet.

Ifølge Toyota er bagasjeplassen redusert fra 502 til 360 liter på den ladbare utgaven, men den praktisk utnyttbare plassen fremstår for oss som mindre enn det tallet skulle tyde på.

Bagasjerommet på en vanlig Prius.

En hard nøtt å knekke

Som en miljøbil er det veldig lett å like Toyotas ladbare Prius. Som de fleste andre nye ladbare hybrider er det mulig å gjøre unna mye av hverdagskjøringen uten at det pumpes rester av dinosaurer ut av bensintanken.

Og når bensinmotoren først må fyres opp når du trenger litt mer rekkevidde, så skjer det gjennom markedets kanskje aller mest effektive motorsystemer.

Det er ikke nødvendigvis et veldig mye dårligere valg enn å satse på en elbil med et mange ganger større batteri, som inneholder råstoffer som det er manko på.

Prisen er heller ikke direkte avskrekkende heller. Listeprisen for topputgaven Executive er rundt 25.000 kroner lavere enn Opels Ampera-e

Prius er ikke verdens mest spennende bil å kjøre, men siden det er en Toyota er det også heldigvis liten spenning knyttet til om du får den oppfølgingen du forventer - og et produkt som fungerer som det skal.

Ved å legge til en femte seteplass har også bilen fjernet en av sine mest tydelige ulemper.

Problemet er at bilen fremstår som et kompromiss. Det er umulig å argumentere for at løsningen med bagasjerommet er god - bare at det er nødvendig. Og vi er ganske sikre på at det som tradisjonelt har vært en potensiell Prius-kjøper som ville sett gjennom fingrene på dette, nå vil se det som en selvfølge å velge helelektrisk.