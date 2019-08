Test: Toyota RAV4 AWD-i (2019)

Dette er Norges mest solgte ikke-elbil, og det er det mange grunner til.

Det gode

RAV4 har fått et design du kan mene noe om

Praktisk på nær alle måter

Godt med plass i baksetene - også i bredden

Godt med bakseteplass

Forbedret interiørkvalitet

Forbedret førermiljø

Svært lettkjørt

Hyggelig forbruk

God bakkeklaring

Det dårlige

Firehjuldriftsystemet er ikke det mest avanserte

Fortsatt noe høyt støynivå

Infotainmentløsningen vil ikke vinne noen priser

Det grusomme

Ingenting

Fakta Toyota RAV4 AWD-i: Pris og detaljer ↓ Forbrenningsmotor: R4 bensin uten turbo

Volum: 2,5/2487 ccm

Effekt: 177 HK v/6000 RPM

Dreiemoment: 221 Nm v/4400 RPM Elmotor 1: 120 hestekrefter, 202 Nm

Elmotor 2: 56 hestekrefter, 121 Nm

Batteri: 1,6 kWh nikkel-metall Maksimal, kombinert effekt: 222 hestekrefter, 450 Nm Girkasse: Trinnløs e-CVT

Drift: Foran

Størrelse: 4600/1855/1685 mm

Egenvekt: 1660 kg

Bagasjeplass: 580 liter

Hengerfeste: Nei

0-100: 8,1 sekunder

Toppfart: 180 km/t

Forbruk (NEDC): 0,45 l/mil

CO2: 103 g/km

NOx: 2,1 g/km Pris:

Bilmodell: Fra 387.400 kroner (OFV-tall)

Testbil: 527.100 kroner (Executive)

RAV4 er en braksuksess i Norge, men da vi testet en av de første bilene som kom til landet tidligere i år, lot vi oss irritere litt: Testbilen hadde bare forhjulsdrift, og på en bil som faktisk har firehjulsdrift i navnet, blir det snodig.

Det skulle ta noen måneder ekstra før bilen med firehulsdrift kom, og vi vet at mange kunder ventet på nettopp den.

For det er ikke som om Toyota ikke har tenkt på firehjulsdrift under utviklingen av den nye bilen: RAV4 kan leveres med ikke mindre enn tre forskjellige systemer. I Norge er det kun løsningen som kalles AWD-i som er tilgjengelig, fordi det er det eneste systemet som er laget for hybridutgaven.

Med firehjulsdrift trenger du ikke lenger kjøre med hjerte i halsen hvis du kjører ut på litt myke områder.

To motorer driver forhjulene, egen motor på bakhjulene

Systemet er kjent for tidligere RAV4-kunder, men oppgradert: Forhjulene drives av en 2,5-liters bensinmotor på 177 hestekrefter, tospann med elmotor på 120 hestekrefter. Disse to motorene yter til sammen maksimalt 218 hestekrefter.

En 2,5-liters bensinmotor jobber i tospann med en elmotor for å dra forhjulene rundt. En egen elmotor sitter på bakakslingen.

Motorene foran har ingen fysisk kobling til bakhjulene. I stedet sitter det der en egen elmotor i bakakslingen som yter 54 hestekrefter. Dette er altså en vesentlig sterkere motor enn den man finner i blant annet Prius AWD-i og Lexus UX 300h, der bakakslingen kun hjelpes av en elmotor på 6 hestekrefter.

Bakhjulsdriften skaper ikke verdens beste offroader, du kan for eksempel ikke låse alle diffene, og den bidrar i liten grad til dynamiske kjøreegenskaper.

Det er likevel stor nytte: For det første sørger for bedre grep på dårlig underlag, og det slår lynraskt inn selv i forholdsvis høye hastigheter ved hjulslipp. Det var blant annet imponerende å se hvordan systemet i maksimal akselerasjon ut på motorvei på våt asfalt reagerte da det ene forhjulet mistet grep på en ekstra våt flekk.

Bakkeklaringen gjør at du kan komme deg litt bort fra allfarvei.

Systemet bidrar også til bedre akselerasjon, og skal ifølge Toyota på glatt føre også hjelpe bilen gjennom svinger.

Mest av alt sørger firehjulsdriftsystemet til fravær av frustrasjon. Det minker eller fjerner hjulspinn, det gir bilen litt mer dreiemoment og dermed reaksjon - og det sørger for at en ganske høyreist SUV faktisk har det nødvendige grepet når du kjører av den asfalterte veien. Systemet skal ha fått betydelige mer intelligent styring enn tidligere, noe som betyr at bakhjulene slår inn i situasjoner der den tidligere bare spant på forhjulene.

Firehjulsdriftsystemet griper inn på sleip underlag, og gir bedre kjøreegenskaper.

Trygge kjøreegenskaper

Kjøreegenskapene er trygge og stabile, om enn noe distansert. Toyota har gjort en god jobb med å finne den rette avveining i demperoppsettet. Bilen føles på ingen måte som noen balje i svingene, men klarer samtidig å håndtere dårlig vei på en god måte. Den forholdsvis lange dempergangen og dekk som er langt unna lavprofil hjelper her godt på.

Selv om man sitter forholdsvis høyt i bilen, har Toyota klart å lage en bil som oppleves smidig. Den er lett å håndtere i trange parkeringshus, og den er lett å se ut av.

Om vi skulle ha noen klage, er det at det er en god del hjulstøy.

En usedvanlig praktisk bil

Utover firehjulsdriftsystemet, og en anelse bedre respons, er det ikke noen forskjeller mellom en RAV4 med for- eller bakhjulsdrift.

I baksetet er det god plass for barn i alle aldre.

Det betyr at det fortsatt er en stor og solid SUV med masse plass både i forsetene, baksetene og ikke minst bagasjerommet på 580 liter, som må kunne sies å dekke stort sett alle behovene til en barnefamilie i alle faser. Det enorme soltaket til glede for de bakseteforviste gjør langturen enklere.

Bagasjerommet er romlig.

Executive-utgaven av bilen som vi har kjørt er en bil det også er veldig enkelt å finne seg til rette i. Den har et overraskende delikat interiør, med skinnelementer og pene sømmer som på sitt beste får deg til å tenke på langt dyrere modeller.

Toyota har gjort noen forsøk de siste årene på å heve den opplevde kvaliteten.

Rattet har alt det du trenger av knapper, og interiøret er svært oversiktlig og intuitivt. En får virkelig følelsen av at at ingenting her er plassert ved en tilfeldighet. Den eneste manglen vi kan finne er at HUD-en vi finner i mange andre Toyota-modeller er fraværende.

Det meste av viktige funksjoner styres fra rattet.

Vi kommer heller ikke til å melde oss inn i fanklubben til Toyotas infotainmentsystem, for der har de mye å lære av tyskerne, men det fungerer.

Infotainmentsystemet er oversiktlig, men har likevel en god del å gå på når det gjelder brukervennlighet.

Konklusjon

Hvis vi tar en titt på listen over de ti mest solgte bilene så langt i år, har alle modellene ladekabel - med unntak av RAV4. Det sier noe om hvilken status denne bilen har fått i Norge.

Og når RAV4 nå er tilgjengelig med firehjulsdrift, er det veldig enkelt å si at de som har skrevet under kontrakten, har gjort et godt valg. Den fremstår som en ganske komplett pakke.

RAV4 er et mer spennende valg enn Outlander - og prisen er mer eller mindre den samme. Alternativene i elbilverdenen, som Mercedes EQC og Audi E-tron koster mye mer.

Dessuten er det en Toyota, og med det følger det en trygghet som bilkjøper som få andre merker kan matche.