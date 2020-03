Test: VW e-Up Range 37 kWh

VW e-Up er en ganske håpløs, men likevel genial elbil.

Det gode

Nesten Norges billigste elbil

Stabile og gode kjøreegenskaper

Lettkjørt

Rekkevidden er ikke ille

Strømforbruket er lavt

OK bagasjeplass

Oppgradert normallader til 7,2 kW

Oppvarmet frontrute

God idé å erstatte infotainmentsystemet med mobilen

Det dårlige

Dårlige løsninger innvendig

Setene er ikke gode å sitte i

Dårlig justeringsmuligheter for ratt

Ingen frunk

Utfordrende å utnytte alle setene samtidig

Det grusomme

Hurtigladingen er treg

Skoda og Seat selger den samme bilen til en lavere pris

Fakta VW e-Up Range ↓ Motor: Elmotor på 82 hestekrefter (60 kW)

Dreiemoment: 210 Nm Rekkevidde WLTP: 256 km Batteri: 36,8 kWh li-ion

Girkasse: 1 gir

Drift: Foran

Størrelse: 3600/1645/1910 mm

Egenvekt: 1160 kg

Bagasjeplass: 250/923 liter

Hengerfeste: Nei

Toppfart: 130 km/t

0-100: 12,4 sekunder

CO2: 0 g/km Pris:

Modelltype: 181.900 (Entry)

Testbil: 202.300 (High)

Undertegnede har sansen for små, morsomme biler, og jeg har i noe tid alvorlig vurdert å gå til innkjøp av den nye VW e-Up. Prisen er hyggelig og rekkevidden med det oppgraderte batteriet er bedre enn den utgående e-Golfen.

VW e-Up Range

Planen for testen var egentlig å se om hvordan «Norges billigste elbil fungerer på fjelltur», men sykdom gjorde at de planene måtte revideres.

I ettertid er jeg ganske glad for nettopp det.

Har noen veldig sterke sider

Den oppgraderte e-Up er ikke en splitter ny bil. Den er i bunn og grunn den samme bilen som ble lansert for snart 7 år siden. Dette er et siste generasjon før VW virkelig kommer igang med elbil-fra-bunn-satsing.

VW e-Up Range

Dette er ikke nødvendigvis en dårlige ting. e-Up har vært en ganske populær bil i Norge, med nær 10.000 solgte biler. I oppgradert utgave er batteriet nær doblet i størrelse til 36,8 kWh. Dette gir bilen en rekkevidde som på papiret er 258 km (WLTP).

Ladehastigheten med vanlig Type 2-kabel er økt fra 3,6 til 7,2 kW, og interiøret er oppgradert.

Alt dette har ikke gjort bilen dyrere enn da den ble lansert.

Der kunne vi nesten stoppet, og ropt: «Løp og kjøp!».

Infotainmentskjermen er mobilen din

Av de mer påfallende endringene er det at bilen leveres helt uten infotainmentskjerm.

VW e-Up Range

Før ble bilen levert med en demonterbar Garmin-skjerm. Nå er det bare en holder for mobiltelefonen din. Laster du ned en app, kommuniserer telefonen trådløst med bilen og fungerer som en litt begrenset infotainmentskjerm.

Bilen har i tillegg en bitteliten fargeskjerm som i praksis bare kan vise radioinformasjon - samt ryggekameraet.

VW e-Up Range

Dette er beint frem en skikkelig god idé som er med på å redusere kostnader.

Men skal vi være brutalt ærlige, og det skal man være, så synes vi den appen som VW har utviklet er dårlig og uoversiktlig, og tilbyr i liten grad mer informasjon enn det du kan hente ut fra bilens bittelille kjørecomputer.

Å bruke Spotify er ikke spesielt enkelt...

Det hjelper ikke akkurat på at verken Spotify, Apples Podcast-app eller den lydbokappen vi benytter oss av støtter visning i liggende format. Det er ikke VWs skyld, men det er opplevelsen man møter.

VW e-Up Range

Interiør til irritasjon

Vi må også melde om at vi sliter med å finne en god sittestilling i bilen. Setet har få justeringsmuligheter, rattet kan ikke lengejusteres, det er ingen armstøtte mellom setene - og døra er utformet på en slik måte at det ikke er noe godt å sted å hvile albuen der heller.

Denne dørkarmen er det ikke så godt å hvile en albue på.

Da vi til slutt fant det nærmeste vi kom en god posisjon, ble det så med en stilling der rattet sperrer for deler av instrumentpanelet.

Når rattet blir stående i veien for instrumentpanelet, er det ikke gode nok justeringsmuligheter.

Det er verdt å nevne at VW har plassert ut en plastikkplate på tvers av hele bilens interiør. Den gjør interiøret mer spennende, men den skaper gjenskinn som flimrer i sidesynet kontinuerlig når du kjører.

Dette er det mest irriterende vi har sett siden vi testet en bil med rødt dashbord for noen år siden, som gjorde at man ikke så noe i frontruta hvis det var sol ute.

VW e-Up Range

Innimellom tester vi biler der vi føler at det virkelig er lagt ned innsats for å lage de optimale løsningene innvendig. Der alt er intuitivt og lett. Med VW e-Up får vi i stedet følelsen at de har gjort et forsøk på å gi deg et argument for å velge en litt dyrere bil.

Det er ellers verdt å merke seg at byggekvaliteten og materialvalgene på bilen ikke legger seg i det sjiktet som man forventer på en VW. Både Polo og Golf har milevis bedre opplevd kvalitetsfølelse.

Overraskende gode kjøreegenskaper

e-Up er en forbausende morsom bil å kjøre når man først kommer igang. Korte småbiler har en tendens til å bli litt ustabile i høy hastighet, men e-Up oppfører seg som en drøm på motorveien. Det er ikke antydning til nervøsitet i tresifrede hastigheter.

VW e-Up Range

82 hestekrefter er ikke spesielt mye, og 0-100-hastigheten imponerer ingen. Men fordi dette er en liten bil og kreftene er umiddelbart tilgjengelig, er den ganske livlig så lenge hastighetene ikke er for store. Styringen er ganske direkte, og det gjør bilen veldig lystig.

Det er på mange måter den ultimate småkjøringsbilen: Oversiktlig, rask i reaksjonen og smidig.

Plassen

Det er ganske enkelt begrenset hvor mye luksus og danseplass du kan skvise inn på 3,6 meter, så forventningene til plassen i Up kan ikke være for store - selv om den har fire dører.

VW e-Up Range

Det går likevel fint an å utstyre baksetet med barnesete. For å få plass til en 4-åring var vi riktignok nødt til å skyve forsetet så langt frem at det i praksis ikke ble plass til noen i forsetene. Skal du utnytte alle fem plassene i bilen, må det være med tre barn som ikke lenger bruker barnesete.

VW e-Up Range

Plassen i bagasjerommet er bedre du kan frykte, først og fremst fordi det er ganske dypt. På papiret er det 250 liter.

Dessverre er du avhengig av å legge ladekablen(e) din(e) her, for bilen har ikke noen frunk. Åpner du panseret er det som å åpne en nærmest hvilkens som helst annen bil.

VW e-Up Range

VW e-Up Range: Rekkevidde og lading

Men så kommer vi til det som ganske enkelt er et lite hjertesukk, nemlig bilens evne til å legge ut på turer ut av byen og nærmiljøet.

På papiret skal bilen kunne kjøre 258 kilometer før batteriet er tomt, og da NAF nylig gjennomførte en rekkeviddetest på vinteren kom de 226 kilometer før det var helt stopp.

VW e-Up Range

Da vi la ut på vår faste testrute som startet med et fulladet, men ikke varmt batteri, var det derimot ikke innenfor rekkevidde. Turen innebærer alt fra motorvei, bykjøring og grusvei - samt en pause. 200 kilometer var rekkevidden bilen selv trodde på når det nærmest seg tomt.

Men lenge før vi nådde 200 kilometer begynner påtvungen strømsparing, noe som betyr at varmen forsvinner. Da blir man sittende og fryse de siste kilometerne før man finner en ladestasjon. Det gjør at man absolutt bør lade en god stund før batteriet er tomt.

Når denne meldingen presses frem av seg selv, må du forberede deg på å ta på lue.

Når man først finner en hurtigladestasjon, oppdager man at bilen ganske enkelt ikke lader hurtig. Nye elbiler støtter typisk lading på opp til 150 kW. De vanlige hurtigladerne som står langs veien kan lade i opp til 50 kW, mens e-Up på papiret kun støtter 40 kW.

Vår hurtigladeøkt viste en gjennomsnittsfart på 7-42 prosent på 28 kW. Det tok oss 23 minutter å fylle på under 11 kWh. Det er ikke for å være vanskelig, men det er ganske enkelt ikke godt nok - spesielt når vi vet at ladehastigheten fra dette punktet faktisk faller.

Fortum tar betalt per minutt du står her, og når ladingen går i halv fart, blir det dyrt. Du kunne nesten like gjerne brukt normallading på stolpen til høyre, som støtter opp til 22 kW, men bilen tar da ikke imot mer enn 7,2 kW.

Det hjelper selvsagt ikke på at man betaler for tiden man står tilkoblet, ikke strømmengde. Det betyr at strømme kostet 6,6 kroner per kWh.

I en slik situasjon er man ganske glad for at man ikke sitter med et barn eller to i baksetet og venter på å få nok strøm til den siste etappen opp på fjellet...

Vet hvem bilen er for - men de vil neppe kjøpe den

Som en bybil, eller som en typisk nummer 2-bil, er det ingen tvil om at e-Up er et veldig godt valg. Med et større batteri sitter man ikke med hjertet i halsen for å møte på kø lenger, og bilen løser hverdagens små og store utfordringer.

At nye e-Up er bedre enn gamle e-Up er derfor hevet over tvil.

Aller mest har vi en tro på at bilen scorer blink for blant annet hjemmehjelpstjeneste, pizzabud eller andre som trenger billige firmalbil.

VW e-Up Range

Om du derimot er ute etter en billigst mulig elbil som skal kunne gjøre «alt», opplever vi ikke at Up gjør jobben. Spesielt hurtigladingen er under enhver kritikk, og det gjør bilen lite egnet til å operere utenfor en radius av 90 kilometer. Da har vi mer tro på på Opel Corsa-e eller de nye MG Ze Ev.

Den største innvendingen mot den oppgraderte e-Up er likevel at den samme bilen selges under navnet Skoda Citigoe iV og Seat Mii electric. Begge alternativene er marginalt billigere enn e-Up, og det er bare minimale designendringer mellom modellene. De er produsert på samme fabrikk, og importert av samme selskap i Norge.

Og siden det aller viktigste salgsargumentet til e-Up er - og har vært - at det er en billig elbil, er spørsmålet hvorfor man skal velge å betale mer for en VW-logo.

PS! Vi omtaler bilen et par ganger som Norges billigste elbil. Det er strengt tatt ikke sant. Det finnes fortsatt et lite utvalg av biler med rekkevidde under 200 km, inkludert de antikvariske trillingbilene i-MiEV/iOn/C-Zero og minibilen Smart ForTwo.