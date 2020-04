Test: VW Passat GTE facelift

VW har lært av sine feil. Endelig gir den ladbare Passaten skikkelig mening.

Det gode

Elektrisk rekkevidde holder nå til dagligkjøringen for veldig mange

Forbruket på langkjøring er ikke skremmende

Godt med plass som en familiebil

Høy komfort på dårlig vei

Godt med krefter

Et velfungerende interiør

Gode seter

Det dårlige

Ladeporten er foran

Kan ikke leveres med firehjulsdrift

Noe høy hjulstøy hvis veien er ru

Det grusomme

Skoda Superb er en større bil til lavere pris med samme drivlinje

Fakta VW Passat GTE facelift ↓ Motor forbrenning: 4-sylindret turbobensin

Volum: 1,4/1395 ccm

Effekt: 150 HK v/5000 RPM

Dreiemoment: 250 Nm v/1600 RPM

Elmotor: 115 HK, 400 Nm

Total maksimal effekt: 218 hestekrefter

Batteri: 13 kWh li-ion

Oppgitt elektrisk rekkevidde (WLTP): 55 km

Girkasse: 6-trinns DSG

Drift: FWD

Størrelse: 4767/1832/1477 mm

Egenvekt: 1660 kg

Bagasjeplass: 483/1613 liter

Hengerfeste: 1600 kg

Toppfart: 225 km/t

0-100: 7,4 sekunder

Forbruk (WLTP): 0,15 l/mil

CO2: 35 g/km Pris:

Modelltype: 481.900 kroner

Testbil: Ukjent

VW Passat GTE facelift

Passat var en av Norges aller mest populære biler, men så skjedde flere ting på en gang. Nordmenn ble først stadig mer interessert i SUV-er. Og så mer interessert i elbiler.

VW klarte langt på vei å ta innersvingen på disse to trendene med den ladbare hybridutgaven av Passat, med det klingende navnet GTE.

Under panseret fant man den samme drivlinjen som i lillebror Golf GTE, som ble solgt inn som en litt mer miljøvennlig utgave av legenden Golf GTI.

VW Passat GTE facelift

Gikk på en EU-smell

Men som det meste annet av ladbare hybrider, gikk Passat GTE på en kjempesmell da EU begynte å se nærmere på forskjellen mellom hva biler på papiret hadde av forbruk, og hva som var virkeligheten.

De første ladbare hybridene var ganske gode på papiret, og slapp unna masse avgifter. I praksis var de derimot ikke så mye å skryte av. Den elektriske rekkevidden var ikke god nok.

Les også: Test: Mercedes GLE 350de plug-in hybrid

VW Passat GTE facelift

Og med elmotor og batteri, ble det mer vekt flytte på. Det gir høyere forbruk.

Retter opp i problemene

Men nå er den «nye» generasjonen med ladbare hybrider på plass, og den har VW ganske enkelt klart å få plass til i sin eksisterende Passat.

Den nye utgaven har derfor samme 1,4-liters bensinmotor, og samme elmotor - men et batteri med vesentlig mer strøm. Nå har det totalt 13 kWh, mot 8,8 kWh tidligere.

Les også: Test: Toyota Prius Plug-in hybrid 5-seter

VW Passat GTE facelift

Dermed skal man kunne unnagjøre mer av hverdagskjøringen på strøm, mens bensinmotoren kan få hvile seg til litt lenger turer.

Eller hvis man har det litt ekstra travelt: Bilens elmotor og bensinmotor gir bilen totalt 218 hestekrefter, noe som gjør den realt kvikk. 0-100 unnagjøres på 7,4 sekunder, men den oppleves kvikkere under vanlig kjøring.

Infotainmentsystemet består av en kombinasjon av knapper og trykkfølsom skjerm, og fugnerer i all hovedsak godt.

Hyggelig forbruk

Den nye bilen har en oppgitt ren elektrisk rekkevidde på 55 kilometer etter den nye WLTP-standarden. Rekkevidden påvirkes riktignok av utstyr. Nøyaktig rekkevidde på vår testbil er klart.

Da vi la ut på tur med et fulladet, men ikke nyoppladet, batteri på vinterstid, så gikk bilen 45 kilometer før bensinmotoren måtte slå inn.

Les også: Test: BMW 3-serie 330e eDrive

VW Passat GTE facelift

Da oppga bilen selv et forbruk på rett under 2 kWh per mil, som er noe dårlige enn rene elbiler, men betydelig mindre enn de litt større el-SUV-ene som Audi e-Tron.

Den store overraskelsen var da vi fortsatte turen i 15 mil ekstra, over til dels svært kupert terreng, og så at snittforbruket av bensin var 0,47 liter.

VW Passat GTE facelift

Det er vanskelig å konkludere med noe annet enn at bilen dermed oppleves ganske drivstoffgjerrig.

Godt med plass - men du må ofre noe

Passat er en forholdsvis romslig bil, og bilen klarer å skjule det faktum at den har noe dårligere bagasjeplass enn sine tradisjonelt motoriserte brødre bedre enn mange konkurrenter. Det er ikke noen stor batteriklump i bagasjerommet.

VW Passat GTE facelift

På papiret er det 483 liter med plass der bak, 167 liter mer enn en vanlig Passat. Mesteparten av denne forskjellen er derimot fra under gulvet. Dermed er den reelle plassen omtrent like god.

Går man lenger fremover i bilen er det så vidt vi kan se ikke skjedd noe verken sammenlignet med forrige generasjons GTE eller en vanlig Passat. Det betyr at det er godt med plass i baksetene, også for voksne.

VW Passat GTE facelift

I forsetene er det også en svært lik opplevelse med tidligere. Vi tenkte å omtale det som en form for dempet luksus, men det er vel mer riktig å si at det er hakket bedre enn hva man egentlig forventer av en massemarkedsbil.

Vår testbil har gode seter, men er ellers ikke overlempet med dyrt ekstrautstyr. Det er heller ingenting som åpenbart mangler - kanskje utover head-up display (HUD).

VW Passat GTE facelift

Trygge og komfortable kjøreegenskaper

Bilens kjøreegenskaper ser heller ikke ut til å ha endret seg nevneverdig i den oppgraderte utgaven. Det betyr at du sitter med en av de mer vellykkede helhetlige kjøreegenskapene på markedet.

VW Passat GTE facelift

Støynivået er lavt, dempingen av ujevnheter er overraskende god, styringen er presis uten å være for direkte - og du får elementer av sportslighet ved å trykke hardt på gassen.

På vinterstid legger man dog merke til at dette er en forholdsvis tung bil med forhjulsdrift. Vi kunne godt tenkt oss drift på alle fire når man kommer litt utenfor hovedveiene.

Bratte bakker og is på veien kan gjøre det utfordrende å komme frem med bare forhjulsdrift.

Har en kraftig intern konkurrent

Hvis man ser på den oppgraderte Passaten isolert, er det ingen tvil om at den nå har blitt det den hele tiden burde vært. Det er utvilsomt en bil som familier i mange former og fasonger kan ha stor glede av.

Men det som har endret seg siden bilen først ble lansert, er at også søstermerket Skoda har tatt i bruk den samme drivlinjen, og de har plassert den i den større modellen Superb.

Les også: Test: Skoda Superb iV plug-in hybrid

Det i seg selv er ikke så sjokkerende at VW-konsernet deler mye mellom seg, men i den topputstyrte L&K-utgaven, er det en bil som er billigere enn Passat GTE. Du får altså en større bil, til en lavere pris.

Det er nok Passat GTEs største utfordring.