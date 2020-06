«That 70s Show»-stjernen tiltalt for flere voldtekter

Tiltalt for voldtekt av tre ulike kvinner.

Den amerikanske skuespilleren Danny Masterson (44), best kjent for rollen som Steven Hyde i «That 70s Show», er blitt tiltalt for å ha voldtatt tre kvinner i separate hendelser fra 2001 til 2003.

Ifølge en rekke utenlandske medier, deriblant CNN og Page Six, skal Masterson ha blitt arrestert på formiddagen onsdag, men ble sluppet fri bare timer senere etter å ha betalt en kausjon på 3,3 millioner dollar. Noe som tilsvarer rundt 31 millioner norske kroner.

I tillegg til å være anklaget for voldtekt av en 23 år gammel kvinne i 2001, er han også tiltalt for å ha voldtatt en 28 år gammel kvinne i april 2003, og en 23 år gammel kvinne vinteren samme år.

Ifølge Page Six skal det også være snakk om to andre hendelser. På grunn av manglende bevis er ikke de regnet med i tiltalen.

Hevder han er uskylding

Selv hevder Masterson at han er uskylding, og er sikker på at han blir frifunnet i retten som finner sted 18. september.

- Mr. Masterson er uskyldig, og vi er overbevist om at han vil bli frifunnet når alle bevisene legges frem på bordet og vitner har muligheten til å vitne, uttalte forsvareren til Masterson, Tom Mesereau, til The Post, gjengitt av Page Six.

Ifølge CNN kan skuespilleren risikere opptil 45 år i fengsel dersom han blir funnet skyldig på alle tiltalene.

THAT 70s SHOW: Topher Grace (øverst i midten), Wilmer Valderrama, Lisa Robin Kelly, Ashton Kutcher, Mila Kunis Danny Masterson og Laura Prepon. Foto: Fox

Kona i sjokk

Mastersons kone gjennom ni år, skuespilleren Bijou Phillips, skal være i sjokk, ifølge Mesereau.

- Hun er i fullstendig sjokk over tiltalene, sier Mastersons forsvarer og fortsetter:

- De og deres familie trøster seg med at sannheten til slutt vil komme frem. Menneskene som kjenner Mr. Masterson vet hvordan han er og vet at disse anklagene er falske.

Danny Masterson og kona Bijou Phillips giftet seg i 2011. Sammen har de en seks år gammel datter.