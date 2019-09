«The Cars»-rockestjernen funnet død

Ric Ocasek ble funnet død i sin egen leilighet.

Den kjente vokalisten Ric Ocasek, som gjorde det stort med bandet «The Cars» på 80-tallet, er død.

Det skriver Fox News.

Ifølge nettstedet skal rockestjernen blitt funnet død i sin egen leilighet.

Han ble 75 år.

Det skal ha vært kona, supermodellen Paulina Porizkova, som fant ham bevisstløs søndag kveld, skriver nettstedet videre.

VAR GIFT: Ric Ocasek giftet seg med Paulina Porizkova i 1989. I 2013 tok de imidlertid ut separasjon, men tok aldri ut en offisiell skilsmisse. Foto: NTB Scanpix

Ifølge New York Post skal dødsfallet være av naturlige årsaker.

Sammen med «The Cars» hadde Ocasek en lovende artistkarriere gjennom 80-tallet. Det var med låten «Just What I Needed» i 1978 at bandet fikk sitt første gjennombrudd, og siden den gang har de inspirert og ledet vei for en ny type rockemusikk.

Senere har bandet toppet hitlistene med låter som blant annet «Shake it up» og «Drive» på tidlig 80-tallet.