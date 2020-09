«The Fresh Prince of Bel-Air»-stjernene begraver stridsøksen etter 27 år

Janet Hubert har tidligere beskrevet Will Smith som en «egoistisk drittsekk».

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

For å markere at det er 30 år siden tv-programmet «The Fresh Prince of Bel-Air» gikk på lufta, har flere av skuespillerne samlet seg for en gjenforeningsepisode.

Epsioden er ventet på strømmetjenesten HBO i slutten av november.

«Vi gjør noe spesielt for dere... En ekte Banks-familiegjenforening kommer snart», skriver hovedrolleinnehaver Will Smith (51) på Instagram.

Les også: «Paradise»-paret ble kjærester

– Han er fortsatt en egoist

«The Fresh Prince of Bel-Air» gikk på tv fra 1990 til 1996, og handlet om livet til Will Smiths karakter, som hadde vokst opp i West Philadelphia med fattigdom i et kriminelt nabolag.

Han flyttet senere inn hos tanten og onkelen sin i Bel Air i California, der tv-seerne fikk følge hans nye liv.

I gjenforeningsepisoden ser det ut til at samtlige av de originale skuespillerne er med, med unntak av James Avery, som spilte onkelen Philip Banks. Han gikk bort i 2013.

At Smith har klart å samle hele gjengen er overraskende for fansen, ifølge Today.

Les også: Kaley Cuoco fikk kritikk for dette. Nå slår hun tilbake

GJENFORENES: Samtlige av skuespillerne fra tv-serien spiller inn en gjenforenings-episode i disse dager. Her er Will Smith med Alfonso Ribeiro, som spilte fetteren hans. Foto: NTB Scanpix

Janet Hubert (64), som spilte Smiths tante, tante Vivian, i de tre første sesongene av tv-serien, har nemlig tidligere uttalt at hun aldri vil være med på en gjenforening.

I 2011 sa hun til TMZ at hun «aldri vil gjøre noe med en drittsekk som Will Smith».

Konflikten skal ha bunnet i at hun hevdet det var Smiths feil at hun mistet jobben og ble erstattet av Daphne Reid (72) i 1993.

Les også: Fant lykken med komikerkollega

– Han er fortsatt en egoist, og har ikke vokst opp. Denne gjenforeningen vil aldri skje så lenge jeg lever, med mindre jeg får en unnskyldning. Og han kan ikke det ordet, sa hun i 2011.

Med andre ord kan det se ut til at Smith faktisk har beklaget overfor Hubert, ettersom de nå jobber sammen igjen. Ifølge HBO satte de seg ned for en samtale for første gang på 27 år, og også de andre skuespillerne skal ha blitt overrasket over at de nå har begravet stridsøksen, skriver Today.

Avslører babynavnet

Tirsdag denne uken ble skuespilleren Alec Baldwin (62) og kona Hilaria Baldwin (36) foreldre igjen, til en liten gutt.

Dette er parets femte barn sammen, og fredag deler 36-åringen det første bildet av det nye familiemedlemmet.

I innlegget avslører hun også sønnens navn, og meningen bak navnet.

«Vi vil introdusere dere for Eduardo Pau Lucas Baldwin. Født 8. september 2020. Navnet hans betyr frisk verge for fred og lys. Vi elsker deg, baby Edu», skriver den nybakte moren.

Les også: Selena Gomez om den tøffe tiden: – Jeg følte meg fanget

Derfor slutter de

Tidligere denne uken kom nyheten om at realityserien «Keeping Up With the Kardashians» legges ned etter 20 sesonger.

Nå avslører familiens overhode, Kris Jenner (64), hvorfor.

– Jeg tror det var på tide for oss å bruke litt tid og puste så alle kan roe ned litt. Ikke profesjonelt, men bare finne ut hva de neste stegene er, sier hun i et intervju med Ryan Seacrest (45), ifølge Paper.

– Det er den riktige avgjørelsen, legger hun til.

Trolig er derimot ikke alle familiemedlemmene helt enige om avgjørelsen.

Ifølge The Sun har nemlig familien hatt diskusjoner rundt realityseriens slutt i flere måneder, og det var Kris Jenner som til slutt tok det endelige valget etter at både Kim Kardashian (39) og Kylie Jenner (23) ville slutte.

Trolig er det noe sannhet i dette, ettersom Kris Jenner i intervjuet med Seacrest forteller at Khloé Kardashian (36) har tatt nyheten hardest.

– Hun har ikke sluttet å gråte siden vi kunngjorde det, sier Jenner.