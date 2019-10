The Outer Worlds: Spillet alle Fallout-fans har ventet på

- Spillere som likte Fallout: New Vegas vil bli blåst av banen av hva Obsidian Entertainment har skapt her.

Karakter: 9/10

Halcyon-stjerneklyngen og dens mange kolonier sliter. Fraksjoner bestående av jordens beste snur seg mot hverandre, og noen gjør det for makt over alt annet, mens andre gjør det for folks frihet og velvære. Det er uro i verdenene og det er opp til en ensom, nylig tint kolonist fra skipet The Hope å velge en side - eller mange - og få Halcyon tilbake på rett spor - hva enn det sporet måtte være.

Dette er premisset vi blir introdusert for i starten av The Outer Worlds, det nyeste RPG-spillet fra sjangerveteranen Obsidian, og vi har utforsket spillet nøye for å se hva det har å by på.

I starten våkner du opp i dvalekapselen. Det var meningen at du skulle våkne sammen med de andre kolonistene, men fartøyet du reiste i ble tapt i rommets dype mørke, og for resten av verden er The Hope kun en myte. Dr. Phineas Welles planlegger imidlertid å rette denne feilen, og begynner med å vekke den eneste gjenværende kolonisten - deg.

Mens du lager din karakter vil Welles trekke frem en rekke forskjellige «pods» og kommenterer deres triumfer og mangler mens du legger til poeng eller trekker fra poeng fra din karakters hovedstatistikker. Hvis du lager en stor og sterk idiot ved å trekke poeng fra intelligensen for å heller bruke dem til fysiske attributter, vil Welles komme med kommentarer som «you're not the brightest pea in a hibernation pod», og nettopp der, helt i starten, setter Obsidian Entertainment tonen for hva du har i vente.

Skapelsen av din karakter er veldig viktig, da dette vil utgjøre hva du kan og hva du ikke kan gjøre i oppdrag når du utfører dem. Om din karakter har mange poeng i mentale statistikker som Persuation, Hacking og Lockpicking vil den være i stand til å snakke seg ut av vanskelige situasjoner eller overtale fraksjonsledere til å jobbe side om side med andre. Det betyr også at du kan få informasjon gjennom datalogger bak låste dører for å fullstendig unngå konfrontasjon eller dialog.

Om din karakter er en slåsskjempe og våpenmester vil du i stedet være i stand til å knerte fiender (eller potensielle venner) uten problemer. Selv om du vil kunne gjøre endringer når som helst i spillet ved å legge til poeng i andre attributter når du levler opp, vil statistikken du velger i starten legge grunnmuren for hva du vil bli, og sender deg i den retningen du har valgt.

Bortsett fra ferdighetspoeng får du også «perk»-poeng som du kan bruke, men ikke like ofte. Disse kan brukes til diverse aspekter som armering, vekt-håndtering og til å øke kampferdighetene dine. En av kampferdighetene heter Tactical Time Dilation skill, som kan sammenliknes med Fallouts V.A.T.S-system med måten den sakker ned tiden for å la deg tenke før du skyter.

I likhet med Obsidian Entertainments Fallout: New Vegas, et spill som dette spillet ofte har blitt sammenlignet med før lansering, har det plenty av ting som vil booste statistikken. Du har rustninger, forbruksvarer og diverse annet utstyr, som du enten kan finne selv eller kjøpe med spillets valuta kalt «bits» som du finner masser av om du utforsker den store verdenen eller fullfører oppdrag. Vi gikk alltid og bar på en haug med rustningsdeler og forbruksvarer, i tilfelle vi skulle finne en datamaskin som krevde et høyt hacking-nivå, eller en dør som trengte et høyt lockpicking-nivå for å åpne.

Når det gjelder stat-boosters vil spillets kompanjonger også tilby hjelp ved å bruke sine statistikker. Vi tok med oss en mekaniker og en truende leiesoldat i oppdragene våre, og byttet ut mekanikeren med vår robot-venn da vi skulle slåss.

Og når vi snakker om kompanjonger. Hver kompanjong har en spesiell egenskap som man kan aktivere ved å trykke på høyre eller venstreknappen på d-paden under kamp, en for hver kompanjong. Disse egenskapene hjelper utrolig mye i vanskelige kamper eller når du blir overveldet, da de ikke bare hjelper med å påføre skade, men pauser også spillet når animasjonen blir aktivert. Du vil også kunne bruke ferdighetspoeng for å sakke ned cooldown-timeren, som gir deg muligheten til å aktivere disse egenskapene hyppigere.

The Outer Worlds har utrolig mye til felles med Fallout: New Vegas. Oppdragstrukturen er lik, og det samme er de mange måtene man kan utføre oppdragsmålene via utforskning og dialogvalg. Og den fantastiske humoren er dypt integrert i spillets kjerne, hvilket betyr at The Outer Worlds ikke bare føles som en spirituell etterfølger til New Vegas, men ser veldig likt ut også.

Vi får det til å høres ut som at ingenting har endret seg siden 2010, men det har det så definitivt, og det beholder samtidig essensen av hva spillere elsket med New Vegas mens det holder tritt med evolusjonen av hardware siden den gang, og håndterer de høye forventningene til spillet meget godt. Spillere får virkelig muligheten til å skape sitt eget eventyr uten for mange grenser når det kommer til hvem karakteren kan bli eller hva karakteren vil stå for fraksjonsmessig. Oppdragene er utrolig morsomme og fordyper spilleren på mesterlig vis, og selv om noen av de kan gå veldig galt utifra de valgene du tar, så er ikke et feilet oppdrag enden; det fører deg bare til en annen av spillets mange ruter. Hver handling har en konsekvens, og det øker spillets gjenspillingsverdi stort.

Det som tok oss ut av innlevelsen var at de feilede oppdragene så ut til å mangle meningsfulle konsekvenser. Og med det mener vi at hvis man feiler på et oppdrag føres det inn på listen over mislykkede oppdrag. Det gir jo mening, men hvis man da snakker med folk i samme storyline etter å ha feilet blir det aldri adressert i dialogen, og vi fikk fortsatt tildelt oppdrag (som alle ble sendt direkte inn i listen over mislykkede oppdrag) som om ingenting noen gang skjedde, som virket litt bisart.

Vi storkoste oss med å utforske planetene i Halcyon-stjerneklyngen, og de nydelige og meget varierte områdene vi fikk se, med hemmelighetene som lå skjult i dem var med på å gjøre opplevelsen så god. Karakterene i spillet er interessante og morsomme, og samtalene mellom dem og kompanjongene var fornøyelige å høre på. Oppdragsstrukturen og spillets mange potensielle utfall er mesterlig utformet, så spillere som likte Fallout: New Vegas vil bli blåst av banen av hva Obsidian Entertainment har skapt her. Vi ble også blåst av banen.

