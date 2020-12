«The Queen's Gambit»-favoritten Thomas Brodie-Sangster ble stjerne allerede som 13-åring

Drar du kjensel på ham?

Mange har fått med seg Netflix' seneste suksess «The Queen's Gambit» hvor vi følger Beth Harmon, spilt av Anya Taylor-Joy, en talentfull sjakkspiller på en broket vei mot toppen.

Underveis møter hun den allerede vellykkede sjakkspilleren Benny Watts, spilt av Thomas Brodie-Sangster, som blir en viktig brikke i karrieren og livet til Harmon.

Brodie-Sangster er imidlertid ikke ukjent med det å være med i suksessprosjekter.

Er med i ikonisk film

Den britiske skuespilleren med det særegne, noe barnlige ansiktet har de seneste årene spilt rolle som Jojen Reed i Game of Thrones, Newt i Maze Runner og som Paul McCartney i filmen om John Lennons barndom, «Nowhere Boy».

Likevel er det en helt annen rolle som ble gjennombruddet til den unge briten, som kanskje forblir hans mest kjente opptreden noensinne. Han spiller nemlig den ti-årige gutten Sam i den ikoniske julefilmen «Love Actually».

Blir gjenkjent for Love Actually hver eneste jul

For selv om de fleste kjenner historien, så ser vi det år etter år likevel - øyeblikket hvor lille Sam forelsker seg i Joanna og får hjertet knust fordi hun skal flytte utenlands.

Love Actually-stjernen innrømmer at filmen «hjemsøker» ham den dag i dag.

– Inn mot jul kommer jeg inn i en «gjenkjennelsessesong». Jeg gruer meg litt til det, men samtidig er det ganske søtt, folk kommer nesten alltid bort med et stort smil, forteller Thomas Brodie-Sangster til det britiske magasinet Heat.

Han var 13 år da filmen ble spilt inn, men spilte en ti-åring.

Likevel har det å bli gjenkjent også satt skuespilleren i noen kleine og uønskede situasjoner, for det er ikke alltid bare godord å hente.

Les også: Kjendistrend tar av på Instagram. Har du lagt merke til den?

– Det jeg ikke tåler er at folk er uhøflige eller sjalusi. Hvis jenta til en svær fyr kjenner meg igjen og kommer bort, så blir han sjalu av ingen grunn... Det er dustete. Folk kan si hva de vil, men ingen har en unnskyldning for å være en kødd, sier han om en åpenbart velkjent situasjon.

Les også: Bildet med den norske modellen endret Playboy-historien for alltid (+)

Måtte øve seg på å synge dårligere

Da Love Actually skulle spilles inn var produsentene på jakt etter en ung jente som kunne synge, ettersom rollen som Joanna skulle opptre i den store skoleforestillingen (ja, der hvor statsministeren endelig kysser sekretæren sin).

Da fant de frem til den Los Angeles-fødte Olivia Olson, som på den tiden var et 11 år gammelt sangtalent som slo produsentene i bakken.

Hun passet rett inn i rollen som Joanna i Love Actually, og nok en stjerne var født.

I et bakomklipp fra filmen uttalte regissør Richard Curtis at Olson sang «All I want for Christmas» for godt, såpass at de fryktet at det ikke ville bli troverdig og at seerne ville anta at det var Mariah Carey som egentlig sang.

Derfor måtte 11-åringen øve på å synge dårligere, blant annet ved å legge inn mer pust mellom linjene.

I likhet med motspilleren Brodie-Sangster satset Olson på en karriere innenfor tv og film. Olson har blant annet dubbet og sunget i Disney og Cartoon Network-serier.

Den nå 28-årige gullstrupen har også pleiet sangen, blant annet ved å dele sanger på Youtube, i tillegg til å gi ut en plate i 2018. I 2019 deltok hun i «The X Factor: Celebrity» i England.

Ble kjærester

Samtidig som populariteten til filmen vært voldsom, så har også spørsmålene om hva som skjedde med karakterene vært mange.

I 2017, i forbindelse med det store, britiske veldedighetsarrangementet Red Nose Day, fikk man endelig svar på de etterlengtede spørsmålene.

I et femten minutters kortfilm ved navn «Red Nose Day Actually» fikk vi se at Sam vender hjem fra New York til London på et overraskelsesbesøk til faren Daniel (Liam Neeson).

Se klipp fra filmen her:

Med seg har han Joanna, som han har møtt på i New York, og i en moderne vri ber hun Daniel om sønnens hånd for å gifte seg.

Dermed ble det en lykkelig slutt på kjærlighetshistorien mellom de to hjerteknuserne.

I virkeligheten er Thomas Brodie Sangster sammen med modellen og fotografen Gzi Wisdom.

– Et ganske stort sjokk og overraskelse

At Love Actually skulle gå inn i millioner av menneskers juletradisjoner hadde aldri Brodie-Sangster trodd.

Ei heller at han som var en ukjent barneskuespiller i sin første spillefilm skulle få stjele showet fra de store navnene.

– Jeg leste manus og visste ikke hvem andre som skulle være med. Så på gjennomlesingen, satt jeg og bare så alle disse kjente folka komme inn, det ble et ganske stort sjokk og en overraskelse for min del, forteller han til bladet Heat.

Med en stjernespekket rolleliste bestående av blant annet Hugh Grant, Keira Knightley, Liam Neeson, Emma Thompson og Colin Firth, begynte Brodie-Sangster å ane at filmen kanskje ville bli en hit.

– Jeg tror ikke noen kunne forestille seg at filmen ville få bein å gå på på den måten den har. Den kommer hver jul og folk vil fortsatt se på den, det er utrolig, uttaler Brodie-Sangster i dag.

Les mer - Dette frustrerer mange menn med kjæresten til jul

Les mer Ekspertene med sukker-varsko - men tallene viser noe annet

Les mer Alvorlig anklager: Nå gjør Pornhub omfattende endringer for brukerne

Reklame Strømsjokket: Spotpris 29,59 øre - fastpris 4,90 øre