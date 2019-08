«The Rock» topper listen over best betalte skuespillere gjennom tidene. Tjener over en milliard i løpet av et år

Har hittil i år tjent nesten dobbelt så mye som Bradley Copper, Adam Sandler og Jackie Chan.

Med roller i ikoniske og suksessfulle filmer som «Fast and Furious», «Jumanji: Welcome to the Jungle» og «Skyscraper» tenker du kanskje at det ikke er så rart at skuespiller- og wrestlingstjernen Dwayne Johnson (47) tjener godt.

Men i følge Forbes liste over best betalte skuespillere viser det seg at Johnson, eller «The Rock» som han omtaler seg som, er den best betalte skuespilleren gjennom tidene.

Det skriver Business Insider.

Tjener over en milliard

Ifølge nettstedet tjente «Fast and Furious»-stjernen 124 millioner dollar fra juni 2017 til juni 2018. Noe som tilsvarer en svimlende sum på 1,1 millarder norske kroner - dobbelt så mye som han tjente året før.

Til tross for at han ifølge Forbes topper listen over foreløpig best betalte skuespiller i år, med en svimlende sum på hittil 89.4 millioner dollar (over 800 millioner norske kroner), ble han likevel slått av skuespillerstjernen George Clooney (58) i fjor.

Ifølge Business Insider tjente Clooney rundt 700 millioner dollar, men mest gjennom salget av tequila-flasker - og gikk dermed ikke under kategorien for best betalte skuespiller.

MILLIARDÆRER: George Clooney sammen med kona Amal Clooney. Sammen har de to barn. Foto: NTB Scanpix

Fortsatt best betalte kjendis

800 millioner norske kroner, er imidlertid småpenger for artist Taylor Swift (29). Ifølge Forbes liste ligger hun på første plass over best betalte kjendiser hittil i år med en hittil inntekt på 185 millioner dollar, rundt 1.6 milliarder norske kroner.

Rett bak ligger kjendiser som Kylie Jenner (21) og Kanye West (42).

Dette gjelder inntekt gjennom et år

Fra verst til best

Selv om suksessen smiler for den 47 år gamle actionstjernen i dag, har ikke livet til Johnson vært like ekstravagant som det er nå.

Ifølge Business Insider var det ikke før han brukte stempelet som matcho wrestler i filmer som «Fast and Furious» på 2000-tallet at han begynte å tjene penger. Før det gjorde han stort sett karriere på Wrestlingfilmer, og andre småfilmer som ikke akkurat betalte like bra.

Livet nå ser tilsynelatende ut til å falle i smak hos muskelbunten, som stadig deler glimt fra sin luksuriøse hverdag til sine over 150 millioner følgere på Instagram:

I tillegg til å tjene store summer på skuespillerkarrieren, ble det nylig kjent at Johnson går inn som eier i det norske selskapet Voss Norway.

- Tanken om å eie vann har alltid interessert meg, delvis fordi jeg drikker 15 liter om dagen, skrev stjernen på Instagram tidligere denne uken.

Johnson går inn som eier i Voss og vil også fungere som strategisk rådgiver for selskapet, ifølge en melding fra vannprodusenten. Han skal bidra med råd ettersom det norske selskapet skal ekspandere til nye markeder, som Kina.

«Som en kulturell leder som vet hva publikum vil ha, vil Johnsons globale inflytelse og ekspertise være uvurderlig når merket blir introdusert til et nytt publikum», heter det i meldingen.

De første resultatene av samarbeidet vil bli lansert i starten av 2020.