«The trolley problem» avslører moralen din: Dreper du én for å redde fem?

Er du en utilitarist eller en deontolog? Svaret ditt på «sporvognsproblemet» avgjør.

Se for deg følgende scenario:

En sporvogn er på vei mot en gruppe på fem mennesker. De vil alle bli drept av sporvognen hvis den treffer dem. Du kan imidlertid endre sporvognens kurs ved å dra i en spake, slik at den skifter spor og treffer kun ett uskyldig menneske i stedet for fem.

Drar du i spaken?

- Selvsagt, sier de fleste av oss, og visualiserer at vi drar i spaken for å redde fire menneskeliv.

Men hva hvis du ikke bare må dra i en spake?

Hva hvis toget er på vei mot fem uskyldige mennesker når du ser en stor og tung mann på en bro? Du vet at du kan stoppe toget ved å dytte denne mannen ned foran toget, slik at de fem andre får leve.

Dytter du?

Her er det flere som nøler. Det å fysisk dytte noen foran et tog, selv om det vil redde flere liv enn det tar, sitter langt inne. Det føles gjerne feil.

Skiller mellom to tankesett

«The trolley problem», på norsk kjent som «sporvognsproblemet», er et velkjent filosofisk tankeeksperiment først introdusert av Philippa Foot, en britisk moralfilosof, i 1967.

Hvis du er en av dem som svarer ja på at du drar i spaken, men nei på at du dytter, så er spørsmålet: Hva er egentlig den virkelige forskjellen? Det er uansett din handling som endrer utfallet. Hvis du ikke griper inn, vil toget treffe de fem menneskene det er på vei mot.

Det sies at eksperimentet tydeliggjør skillet mellom to moralske tankesett: Utilitarisme og deontologi.

Hvis du er en utilitarist, så vurderer du hva som er moralsk riktig ut fra hva som gir best nytte. Konsekvensene av handlingene dine, bør altså gi høy nytteverdi for flest mulig. Er du en deontolog, fokuserer du ikke bare på resultatet eller konsekvensene, men også de etiske prinsippene bak. Da vil du argumentere for at det å ta livet av en person, uansett er galt - selv om du redder andre menneskeliv.

Forskning viser at de fleste er enig med utilitaristene hvis det er snakk om å dra i spaken, men identifiserer seg mer med deontologene hvis de faktisk må dytte noen. Forskerne tror det handler om at vi, helt fra vi er veldig små, lærer at vold er galt. Derfor føles det feil å fysisk dytte en annen person inn i døden, selv når det gjøres til fordel for det større bildet.

Forskning gjort av nevrologer viser samtidig at ulike deler av hjernen aktiveres når vi blir stilt overfor de to ulike versjonene av sporvognsproblemet.

Når vi vurderer å dra i spaken, aktiveres de delen av hjernen som går på logisk sans og rasjonalitet. Når vi vurderer om vi skal dytte mannen, involveres vår emosjonelle vurdering og vi føler at det blir annerledes å skulle dytte mannen fremfor å dra i spaken - selv om resultatet blir det samme.

Eksperimentet er brukt i diskusjoner rundt både krigsetikk og medisinsk etikk, og det kan brukes i mange varianter.

Hvis du kan bestemme at man bør ofre én for å redde fem, kan en lege gjøre det samme? Kan en soldat dytte én mann foran for å redde fire?

Og for å komplisere ytterligere: Hva hvis det var din mor, søster eller barn som sto alene på skinnene? Da ville du neppe dratt i spaken, men tenk: Det er jo alltid noens barn, venn eller kjæreste.

Hvem skal bilen kjøre på?

Eksperimentet har også vært brukt i forbindelse med utviklingen av selvkjørende biler, et stadig aktuelt tema.

Hvis du selv sitter bak rattet i en bil på vei mot folk, og må velge om du skal treffe fem eldre mennesker eller ett barn, så rekker du neppe å gjøre en grundig konsekvensutredning før det smeller.

- For å si det sånn: Hvis du har tid til å gjøre en moralsk vurdering, så har du tid til å stoppe. Som sjåfør i en bil, vil du forsøke å unngå alt levende. Du kjører unna i håp om å slippe å treffe noen, på rent instinkt. Det er ryggmarksrefleksen som slår inn.

Det sier Gunnar Deinboll Jenssen, psykolog og seniorforsker ved SINTEF. Han er en av Norges ledende eksperter på selvkjørende biler, etter han allerede på 80-tallet ble ansatt av SINTEF for å jobbe med intelligente kjøretøy.

Han er imidlertid ikke spesielt interessert i å snakke om sporvognsproblemet i tilknytning til programmering av selvkjørende biler.

- Det er et interessant filosofisk eksperiment, men lite relevant i denne sammenhengen. Hvor ofte står du egentlig som sjåfør av en bil overfor et slikt dilemma? spørs Jenssen.

- Men jeg har lest om undersøkelser som har blitt gjort for å avgjøre hva som er mest etisk riktig hvis de selvkjørende bilene havner i en ulykke, hvor folk har blitt spurt om å prioritere hvem de ville reddet: Passasjerer i bilen eller forbipasserende, menn eller kvinner, eldre eller barn...

- Joda, men det er ikke slik bilene vil bli programmert. De kommer ikke til å prioritere hvem de skal kjøre på. De skal kunne oppdage farer og hinder i veien, og så skal de kunne bremse fortest mulig.

Noe annet som er viktigere

Et selvkjørende kjøretøy er først og fremst programmert til å følge trafikkreglene, sier Jenssen.

- I Norge har vi hatt prøveprosjekt på selvkjørende minibusser, som går på digitale spor. De er programmert til å stoppe hvis noe er i veien, uansett hva det er, sier Jenssen.

Autonome kjøretøy som kan nå 90 eller 100 kilometer i timen, og ikke går på spor, vil også bli programmert til å bremse.

- Så vil jo de fysiske lovene slå inn, naturligvis, slik at de ikke alltid greier å stoppe. Men problemet i trafikken i dag, er ikke moralsk svikt, men at folk kjører for fort eller i beruset tilstand. Det problemet vil forsvinne helt ved selvkjørende biler.

I tillegg vil selvkjørende biler potensielt kunne oppdage farer og hinder i veien langt tidligere enn mennesker bak rattet.

- En kollega av meg så nylig en plastpose i veien, antok at det var søppel og kjørte over. Det viste seg å være metallbiter i posen, så han punkterte. En selvkjørende bil ville styrt unna den posen.

Det kommer altså ikke til å bli nedsatt et etisk råd for selvkjørende biler, som basert på undersøkelser av folks etiske sans vil kunne prioritere hvem som skal reddes og hvem som må ofres.

- Nei, det er ikke noe bransjen snakker om. Media gjør det derimot, sier Jenssen med et smil.

- Selvkjørende biler eliminerer kjøring i rus eller for høy hastighet, og det er det viktigste, avslutter SINTEF-forskeren.