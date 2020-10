The Undoing og Bjørnstad

Nicole Kidman, Hugh Grant og svensk småby - her er ukas serier.

I The Undoing møter vi Nicole Kidman og Hugh Grant, i et mørkt thrillerdrama hvor en overklassefamilie i New York får livet snudd på hodet etter en tragisk hendelse. I Beartown, eller Bjørnstad som serien heter originalt, er det derimot hockey og svensk småby som er i fokus.

Nicole Kidman og Hugh Grant spiller overklasse-ekteparet som får livet totalt snudd på hodet, når de blir involvert i en tragisk hendelse. Foto: Niko Tavernise - HBO

Serieguiden har anmeldt de to kommende HBO-seriene, i ukas episode av podkasten som tar serier på alvor. Du kan høre podkasten i Acast, Spotify, Apple podcasts, eller ved å bla deg gjennom arkivet under.