Artisten har gjort stor suksess i 2020.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

Tirsdag denne uken ble neste års Grammy-nominasjoner sluppet, og det tok ikke lang tid før flere tok til sosiale medier for å uttrykke sin misnøye.

Les også: Hertuginne Meghan mistet sitt ufødte barn

Blant dem artisten The Weeknd (30), som reagerer kraftig på at han selv ikke er nominert. Han stakk i helgen av med hele tre priser under American Music Awards, og har hatt to singler på topp ti på Billboard-listen i løpet av 2020.

I tillegg skal han opptre under neste års Super Bowl, så det er ingen tvil om at han har hatt stor suksess den siste tiden.

«Grammy-utdelingen forblir korrupt. Dere skylder meg, fansen min og industrien åpenhet», skriver 30-åringen på Twitter.

Super Bowl-spekulasjoner

Ifølge Mirror var The Weeknd en av storfavorittene til å hanke inn flere nominasjoner i 2021, og blant annet trodde mange han ville bli nominert i kategorien «årets låt» for «Blinding Lights».

Også fansen raser fra seg i sosiale medier.

«Så alt The Weekend gjorde for musikkbransjen i 2020 er en spøk for Grammy-komiteen?» spør en på Twitter.

Les også: Christian (35) får sjokkbeskjed fra «Luksusfellen»-ekspertene: – Vi har ikke mulighet til å hjelpe deg

Flere spekulerer nå på om artisten ikke er nominert fordi han takket ja til Super Bowl-oppdraget. TMZ skriver nemlig at The Weeknd fikk et ultimatum fra Grammy-komiteen, der han måtte velge mellom enten Super Bowl eller Grammy-utdelingen.

Hvorfor er ikke kjent, men det blir i alle fall hevdet at han måtte velge hvor han ville opptre. Da valget falt på Super Bowl, gikk dette utover Grammy-nominasjonene, hevder enkelte.

Dette kan forklare hvorfor 30-åringen «krever åpenhet», men Grammy-sjefen Harvey Mason Jr. nekter for at det er årsaken til at han ikke er nominert. Han skjønner imidlertid skuffelsen.

– Vi skjønner at The Weeknd er skuffet over at han ikke er nominert. Jeg var overrasket, og kan forstå hva han føler. Musikken hans dette året har vært fantastisk, og hans bidrag til musikkbransjen og hele verden er noe alle setter pris på, sier han i en uttalelse til People.

Les mer Karianne Vilde bryter sammen etter sengekonflikt: – En idiotisk diskusjon

Taper millioner etter lovbrudd

Skuespiller Lori Loughlin (56) og ektemannen Mossimo Giannulli (57) soner for tiden hver sin fengselsdom etter at de begge ble dømt i den mye omtalte universitetsskandalen tidligere i år.

Ekteparet skal ha betalt store summer for å få døtrene sine inn på et eliteuniversitet i California, men som følge av dommen har de måttet punge ut med langt mer penger enn de trolig hadde forutsett da forbrytelsen ble begått.

Les også: Denne kommentaren får Gordon Ramsay til å rase: – Faen ta dere

Ifølge Fox News betalte ekteparet 500.000 dollar, drøye 4,4 millioner norske kroner, for å sikre sine to døtre en skoleplass ved University of Southern California.

Det skulle de imidlertid aldri gjort, da de nå har endt opp med å tape hele 7,9 millioner kroner totalt.

Loughlin ble nemlig dømt til å betale en bot på 150.000 dollar, 1,3 millioner norske kroner, mens ektemannen fikk en bot på 250.000 dollar, noe som tilsvarer om lag 2,2 millioner norske kroner. Ifølge TMZ har de begge nå betalt ut disse bøtene.

Les også: Halle Berry fikk sin første orgasme som elleveåring: – Jeg ga den til meg selv

I tillegg soner de som nevnt begge i fengsel nå, der Loughlin er dømt til to måneder og Giannulli fem. Etter at de er ferdige med å sone har de flere timer med samfunnsstraff igjen.

Mistet datteren

Den amerikanske sangeren Christina Perri (34) delte tirsdag en trist nyhet med følgerne sine på Instagram.

Kvelden før mistet hun og ektemannen Paul Constabile sin ufødte datter.

«I går kveld mistet vi den lille jenta vår. Hun var dødfødt etter å ha kjempet så hardt for å klare seg. Hun har fred nå, og vil leve for evig i hjertene våre», skriver hun til et bilde av datterens lille hånd.

Instagram-innlegget har på kort tid generert 125.000 likerklikk, og i kommentarfeltet er det flere som sender varme tanker til den lille familien.

Perri og ektemannen har datteren Carmella (2) fra før av, og kunne i juli juble da de delte nyheten om at de ventet barn igjen seks måneder etter en spontanabort.

Artisten har imidlertid vært åpen om at hun har slitt med komplikasjoner under svangerskapet, og hadde vært innlagt på sykehus i et par uker da tragedien inntraff denne uken.

Reklame Halv pris på bestselgere hos Oakley