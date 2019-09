Therese Johaug til Charlotte Kalla: – Det betyr mye å få den støtten

Det blir nok en gang et sterkt møte mellom Norge og Sverige under middagen på «Landskampen».

– Det er en veldig fin setting. Klart, man har den Norge–Sverige-rivaliseringen – men samtidig får man høre historier fra hver enkel utøver, uttalte Therese Johaug til Nettavisen under premierefesten til det nye TV 2-programmet «Landskampen».

I kveldens episode er det imidlertid Johaug som åpner opp og deler om opplevelsen rundt den mye omtalte dopingdommen.

– Det var ganske tøft å bare gå på butikken, det kom opp om og om igjen, hele tiden, sier en følelsesladet Johaug i programmet.

På andre siden av bordet sitter svenskene, inkludert Charlotte Kalla som har vært Johags aller største konkurrent gjennom karrieren.

– Det var utrolig inspirerende å se hvordan du klarte å motivere deg gjennom den tøffe tiden. Hvordan klarte du det? spør Kalla i episoden.

Se klipp øverst i saken!

– Betyr veldig mye

At Kalla hyller Johaug etter den desidert tøffeste perioden i Johaugs karriere, betyr mye for skistjernen.

- Det gir meg meg veldig mye at hun sier det hun sier, og at jeg får den støtten fra henne. Hun, og de andre utøverne, vet hvor mye vi legger ned i sporten, så hun kan sette seg inn i situasjonen på en helt annen måte. Da er det veldig godt å få den støtten, og at de skjønner situasjonen, fortalte Johaug under premierefesten.

Selv om de to skistjernene er konkurrenter i skiløypa, er de likevel gode venner. Ifølge Johaug er de blitt enda tettere etter deltakelsen i «Landskampen».

Gode venner

– Charlotte og jeg var veldig gode venner fra før. Men det var både artig og koselig å bli kjent med alle de andre deltakerne også, fortalte Johaug og refererte til sist treningsleir i Frankrike, der omtrent alle møttes igjen.

– Det ble en slags liten reunion, lo Johaug.

Det er imidlertid ikke bare Johaug og Kalle som har knyttet tettere bånd i løpet av innspillingen av «Landskampen».

I første episode åpnet blant andre Petter Northug og erkefienden Calle Halfvarsson opp om deres tøffe konkurranserelasjon.

Både i og utenfor skisporet har de fyrt av mot hverandre, og de krasse kommentarene har stadig skapt mediestorm.

– Vi har aldri pratet med hverandre utenfor skiløypen før, og det måtte vi jo gjøre her, så det blir noen artige scener, avslørte Northug til Nettavisen i sommer.