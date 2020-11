Therese og Andreas var økonomisk avhengig av hverandre fire år etter bruddet: - Ikke unikt

Ifølge forbrukerøkonom Lene Drange er det flere som føler på at de ikke har råd til å gå fra hverandre.

Denne uken reiser «Luksusfellen»-økonomene Lene Drange og Hallgeir Kvadsheim til Sotra, der de skal hjelpe det tidligere kjæresteparet Therese og Andreas Fjell ut av en vanskelig økonomisk krise.

Sammen har paret tre barn, og det var da de flyttet hele familien fra Sverige til Norge de økonomiske problemene startet. Da tok Therese opp sitt første forbrukslån.

For fire år siden slo paret opp, men de flyttet imidlertid ikke fra hverandre før i mars - mye på grunn av at de var avhengig av hverandre økonomisk. Det tidligere kjeresteparet har et stort ønske om å starte nye liv hver for seg, men da «Luksusfellen»-økonomene kommer på besøk i onsdagens episode er de fortsatt helt avhengig av hverandre økonomisk.

PAR MEN IKKE PAR: Til tross for at Andreas og Therese ikke er kjærester lenger, er de fremdeles økonomisk avhengig av hverandre. Det skal forbrukerøkonomene Lene Drange og Hallgeir Kvadsheim hjelpe dem med. Foto: TV3

- Et vanlig tilfelle

Til sammen har Therese og Andreas opparbeidet seg en forbruksgjeld på over 500.000 kroner. Penger som er blitt brukt på alt fra møbler og reiser til snus og cola.

Selv om de to ikke er et par lenger, har de likevel daglig kontakt. De overfører blant annet penger frem og tilbake til hverandre, og har en uskreven regel om at den som har mest gir til den som har minst.

Ifølge Lene Drange er dette realiteten for flere par i Norge.

- Situasjonen til Therese og Andreas er ikke så vanlig i «Luksusfellen», men den er ikke unik. Det er en situasjon jeg mener flere i Norge kan kjenne seg igjen i. Mange føler på at de ikke har råd til å gå fra hverandre av økonomiske grunner. Spesielt hvis man har felles barn eller har eiendom man ikke har råd til å kjøpe seg ut av, sier Drange til Nettavisen.

Drange forteller at Therese og Andreas i søknaden til «Luksusfellen» skrev at de var et par som ikke var et par, nettopp fordi de var så avhengig av hverandre økonomisk. Det som imidlertid sjokkerte Lene Drange mest var forbruket til Therese i forhold til Andreas.

KRAFTIG OPPGJØR: Hallgeir Kvadsheim og Lene Drange måtte ta et kraftig oppgjør med økonomien til det tidligere kjæresteparet. Foto: TV3

Drakk vekk drømmene til barna

- Han brukte ikke så mye penger, men han vippset stadig til Therese som trengte penger til forbruksvarer, forteller Drange.

I kveldens episode kommer det blant annet frem at Therese brukte over 30.000 kroner i året på uteliv, at hun hentet pakker på posten som hun hadde bestilt på nett over 23 ganger i løpet av et år og at hun hadde et enormt forbruk på både snus og coca cola.

Penger hun heller kunne brukt på en ferie med barna hun i mange år hadde lovet.

Therese Fjell har ikke besvart Nettavisens henvendelser. I onsdagens episode av «Luksusfellen» forteller hun imidlertid at hun i flere år har lovet barna en ferie, men at hun ikke har hatt råd til det.

Ifølge Drange hadde ikke Therese råd til en ferie med barna fordi hun prioriterte pengene feil.

- Therese klarte ikke å se det store bildet, som er veldig vanlig. Det kommer av at man bruker penger på kortvarig lykke som snus og brus. Det er akkurat derfor vi visualiserer pengebruken på den måten vi gjør, slik at man skal forstå det, sier Drange.

Bedre kontroll på økonomien

Selv om det på et tidspunkt så veldig mørkt ut for økonomien til Therese og Andreas, fant til slutt Drange og Kvadsheim en løsning på problemene. De fikk også ordnet opp i kaoset slik at det tidligere kjæresteparet fikk kontroll på hver sin økonomi.

Ifølge Andreas fikk imidlertid paret et lite tilbakefall etter at «Luksusfellen» var på besøk.

- I begynnelsen klarte vi å følge oppsettet som Lene og Hallgeir satte opp til oss, men så falt vi litt tilbake. Vi falt tilbake til vipps-vanen der jeg vipset penger til Therese når hun trengte det, men så satte vi ned foten og bestemte oss for å klare det, sier Andreas Fjell til Nettavisen.

- Og siden da har vi klart å forholde oss til hver vår økonomi, og vi har klart å være uavhengige av hverandre, sier han.

Ifølge Drange følger de opp deltakerne sine lenge etter innspillingen av «Luksusfellen», og kan fortelle at det har gått fint for Therese og Andreas.

- De har klart seg fint, og jeg tror dette kommer til å fortsette å gå bra, sier Drange til Nettavisen.

