Therese Pedersen skjulte sykdom for produksjonen: - Jeg satt våken og vred meg i smerter

Therese Pedersen reagerer sterkt på behandlingen hun fikk av produksjonen i «Ex on the Beach» etter at hun ble sendt hjem. Produksjonen legger seg flate.

Forrige uke ble det full dramatikk inne på villaen i «Ex on the Beach» da hele tre deltakere ble sendt hjem av den uforutsigbare ipaden som mer eller mindre styrer realistyspillet.

Sammen med Henrik Grønvik (22) og Monica Gaustad (40), som gikk rett i kjelleren etter den plutselige beskjeden, måtte også Therese Pedersen (21) pakke kofferten og dra hjem.

Det seerne imidlertid ikke får se på TV er at Pedersen, bare få dager før utsjekken, informerte produksjonen om at hun var blitt syk.

- Etter dag to av oppholdet mitt begynte jeg å kjenne ubehag i kroppen. Jeg var slapp, hadde sterke magesmerter og fikk lite søvn. Men med tanke på hvor mye alkohol vi drakk der nede, tenkte jeg at kroppen bare var veldig påvirket av all festingen, forteller Pedersen til Nettavisen.

Dermed holdt Pedersen tilbake informasjon om hvordan det sto til med helsen i fare for å bli sendt til sykehus, og i verste fall hjem.

- Når man har vært gjennom så mange intervjurunder og en lang reise, så ønsker man et lenger opphold enn to dager, sier Pedersen.

Ble verre

Smertene viste seg imidlertid ikke å bli bedre. Etter en uke med lite søvn og magesmerter så ikke Pedersen noen annen utvei enn å si fra til produksjonen.

- Jeg hadde ikke sovet noe den natten. Jeg satt våken og vred meg i smerter. Jeg har aldri før opplevd at kroppen har sagt så klart i fra at noe var galt. Jeg skjønte at jeg måtte ha en lege - og det akutt, forteller hun.

Ifølge Pedersen var klokken rundt fire på natten da hun kontaktet produksjonen og ba om en lege, men i følge 21-åringen var ikke responsen slik hun hadde håpet på.

- Jeg sa jeg ønsket en legetime akutt og fikk til svar: «Om det er akutt står det mellom liv og død, Therese».

Ble sendt hjem

Pedersen ble imidlertid ikke noe bedre over natten, og dagen etter var hun sikker på at hun skulle bli sendt til en lege. Den morgenen kom imidlertid ipaden henne i forkjøpet med meldingen om at hun måtte pakke sakene og reise hjem til Norge.

Ifølge Pedersen var dette et «billig» triks fra produksjonen.

- Sikkert for å gjøre ting lettere for seg selv valgte produksjonen å sende meg ut av serien. Noe som var helt greit for meg, for det harde kjøret med festing klarte ikke kroppen min noe mer av, forteller hun.

Likeglad for å måtte forlate den skandaleombruste villaen, reagerer den 21 år gamle trønderen likevel sterkt på behandlingen hun mottok fra produksjonen etter at hun sjekket ut.

Ifølge Pedersen fikk hun verken oppfølging eller den legetimen hun hadde forespurt om.

- Heldigvis var det noen i produksjonen som til slutt så at allmenntilstanden min var så dårlig at jeg måtte til lege. Jeg fikk en legetime på et lite renslig rom. Der fikk jeg mange forskjellige tablettkurer uten at de hadde tatt noen prøver, eller funnet ut av hva som var galt, hevder hun.

REAGERER PÅ BEHANDLING: Ifølge Therese Pedersen ble hun ikke tatt seriøst av produksjonen i «Ex on the Beach» etter at hun hadde meldt fra om sykdom. Her ligger hun på sykehus i Norge. Foto: Privat

Ifølge Pedersen ble hun også frarådet å fly hjem til Norge i den tilstanden hun var i.

– To timer senere var jeg imidlertid på vei til flyplassen på oppfordring av produksjonen, hevder Pedersen.

- Ikke god nok oppfølging

Ifølge mediesjef i Discovery Networks, Hanne McBride, er Pedersen blitt tatt på alvor av produksjonsteamet, men mener det har vært en misforståelse rundt alvorlighetsgraden.

- Det har vi beklaget overfor henne, og hun har hatt et stående tilbud om hjelp fra oss etter at hun landet i Norge. At Therese måtte forlate programmet, var uavhengig av sykdomsforløpet, sier McBride til Nettavisen.

Ifølge McBride er det svært viktig for dem at deltakerne i «Ex on the Beach Norge» er så godt ivaretatt som overhodet mulig både før, under og etter deltakelsen.

- Historien Therese forteller, har lært oss at det alltid er rom for forbedring. Oppfølgingen hun har fått, har ikke vært god nok. Vi bruker ikke lenger den aktuelle legen, og ved behov vil deltakerne tas med direkte til sykehus, forteller hun.

Havnet på isolat

Etter en lang reise fra Afrika, med mellomlanding i Paris, kom Pedersen omsider seg hjem til Trondheim. Smertene, derimot, hadde ikke gitt seg.

- Jeg dro rett på akutten. Jeg hadde en CRP på 300 og 40 i feber, og ble lagt rett på isolat. Hele natten ble brukt på undersøkelser og prøvene viste at kroppen var i kraftig infeksjon, forteller hun.

HAVNET PÅ ISOLAT: Her ligger Therese Pedersen på isolat i Trondheim, dager etter at hun sjekket ut av «Ex on the Beach». Foto: Privat

Ifølge Norsk Helseinformatikk bruker man CRP-måling for å måle om det er betennelse i kroppen.

«Ved en virusinfeksjon er CRP ofte normalt bare litt forhøyet i starten, men etter tre til seks dager er det vanlig at CRP ligger mellom 20 og 50. Enkelte virus kan føre til enda høyrere CRP-verdier», skriver lege Cecilie Arentz-Hansen hos Lommelegen.

Ifølge en sykepleier ved St. Olav Hospital i Trondheim, som Nettavisen har snakket med, er en CRP på 300 ikke uvanlig når det er snakk om en infeksjon i kroppen.

Sykepleieren forteller at alle som er vært innlagt på sykehus i utlandet blir lagt på isolat når man kommer syk til Norge for å teste seg for MRSA, resistente bakterier, som det finnes mye av i utlandet.

Dagen etter sin første natt på isolat var CRP-en til Pedersen blitt enda høyere, forteller hun. Det endte med enda en uke på isolat. Dette var i januar, dager etter innspillingen av «Ex on the Beach».

- Jeg lå totalt seks dager på isolat og ble sykemeldt fra jobb, sier Pedersen.

Siden den gang har Pedersen fortsatt slitt med at kroppen ikke spiller på lag.

- Jeg har slitt litt med at kroppen kjennes slapp og jeg har ikke vært helt i form, sier hun.