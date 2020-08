Thomas Alsgaard skal delta i «Skal vi danse»: - Jeg er livredd

- Jeg må utfordre meg selv til å bli flinkere i sosiale settinger som dette, sier Thomas Alsgaard til Nettavisen.

- Nei, jeg er jo livredd da. Jeg er det. Det er jo det som bekymrer meg og skremmer meg. Alt annet enn det tror jeg blir spennende utfordringer, sier Thomas Alsgaard til Nettavisen under lanseringen av årets «Skal vi danse»-deltakere mandag formiddag.

Det var i mars i fjor, under premieren på «71 grader nord - Norges tøffeste kjendis», at Alsgaard avslørte til Nettavisen at han har slitt med sosial angst gjennom store deler av livet og karrieren.

At han nå har takket ja til å være med på et av TV 2s aller største TV-konsepter kommer kanskje overraskende på mange. Også han selv.

- Det er jo et veldig sterkt uttrykk, og det er en diagnose som ikke jeg har brukt, men som er veldig medie-vennlig. Men noen former i den retningen har jeg alltid slitt med, og det er jo kanskje det som gjør at jeg takker ja til å være med, sier Alsgaard.

Blitt spurt hvert år

Omtrent hvert år har Alsgaard fått en forespørsel fra TV 2 om han vil være med i «Skal vi danse». Grunnen til at han i år takket ja er det flere grunner til.

- Jeg har noen rundt meg som er flinke til å pushe meg litt i den retningen. Blant andre Niklas Baarli har vært veldig på ballen. Men også fordi jeg trenger å utfordres på det. Jeg trenger å tørre å drite meg ut, tørre å gjøre ting jeg ikke kan. Tørre å vise mine svake sider, men også tørre å være flinkere i sosiale settinger som dette, sier Alsgaard og fortsetter:

- Det er mye her jeg har veldig nytte av, selv om det kommer til å gjøre vondt.

UT AV KOMFORTSONA: Thomas Alsgaard bryter barrierer og skal være med på «Skal vi danse» i høst. Foto: Fredrik Arff (TV 2)

- Gjør meg livredd

Utfordringen med det å lære seg å danse er ikke det Alsgaard refererer til når han sier at han er livredd. Det at han får muligheten til å en gang for alle lære seg å danse, ser han på som et privilegium.

- Det ser jeg frem til, men det er det å vise det frem til andre mennesker og TV-kameraer. Det gjør meg livredd sier han.

Ifølge Alsgaard er det en seier i seg selv å delta for hans del. Han har dermed ingen ambisjoner om å komme langt i konkurransen.

- Jeg håper på at verden er rettferdig og sender meg tidlig hjem. For jeg kommer ikke til å fikse dette her. Jeg er en tømmerstokk, og jeg er redd for å slippe meg fri og vise følelser offentlig, sier han.

- Tror du at du kan være med å inspirere andre folk?

- De kommer nok til å tenke at jeg kommer i hvert fall ikke til å gjøre det der, ler han.