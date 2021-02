Thomas Felberg nektet å gjennomføre «Farmen kjendis»-tvekampen: – En parodi

Det ble dårlig stemning på «Farmen kjendis» da det dukket opp «uanmeldt» besøk på en av de to kjempehyttene.

Søndag kveld var det klart for sesongens aller siste tvekamp på «Farmen kjendis», men den ble det aldri noe av.

Førstekjempe Thomas Felberg (49) nektet nemlig å konkurrere mot andrekjempe Lasse Matberg (34) i grenen tautrekking, og trakk seg heller fra konkurransen uten kamp. Overfor Nettavisen forklarer han hvorfor han sto over:

– Jeg følte meg som John Cleese i en «Monty Python»-parodi mot en ekte viking, og den parodien orket jeg ikke. Jeg er en tynn rocker fra Oslo, og hadde ikke noe å stille opp med mot Lasse. Han bærer tømmerstokker med hendene og har militærerfaring, og var veldig sint på meg. Hadde det vært en annen tvekamp hadde jeg gitt alt, men da jeg skjønte at han bare ville vise krefter så trakk jeg meg. Det var rett og slett fysisk overlegenhet - jeg hadde ikke sjangs, sier Felberg.

– Den parodien orker jeg ikke. Orker ikke å få vondt, og orker ikke å få juling. Det var det ikke verdt, legger han til.

– Umusikalsk så det synger etter

Som Felberg sier, var Lasse Matberg sint på ham før tvekampen. Eller engasjert, som Matberg selv beskriver det.

Samme morgen som tvekampen skulle finne sted, våknet han nemlig opp alene på andrekjempehytta og fikk øye på en robåt på vei ut mot Felbergs hytte. I båten satt Espen Thoresen (62), Eli Kari Gjengedal (49) og Øde Nerdrum (25).

Selv hadde Matberg fått besøk av Terje Sporsem (44) kvelden før, et besøk han og Felberg ble enige om at det var han som skulle få. Felberg hadde på sin side ingen rett til besøk, og brøt reglene da han inviterte de andre deltakerne.

– Jeg opplever at de konspirerte og drev med uren trav. Det er umusikalsk så det synger etter, som en umusikalsk konsert der jeg har orkesterplass. Jeg roper til dem og får ikke noe svar på hva som skjer, men til slutt blir de oppdaget av produksjonen og ror tilbake, sier Matberg til Nettavisen.

– Gir de ham informasjon? Kanskje en gode? Får han et forsprang? Jeg vet da fader, jeg. Jeg synes uansett ikke noe om det jeg ser. Han får en ekstrem motivasjonsboost når han får besøk av sine beste venner, og de sitter der og koser seg.

Det uanmeldte besøket på Felbergs hytte fører til at Matberg revurderer tvekamp-grenen.

– Jeg filmet hele besøket med en filmopptaker vi har på hytta, og ser at de har vært der nesten en time. Men når produksjonen kommer sier Thomas at de bare var der i fem minutter. Da klarer jeg ikke å holde kjeft lenger, og roper: «Nå lyver du». Hadde han lagt seg flat og sagt sorry... Men nei, han går rett på løgn. Så da skifter jeg gren og tenker det er større sjanse for at det kan bikke begge veier ved saging enn hvis jeg knyter et tau rundt livet på Thomas, sier han.

– Hadde gjort det samme igjen

Felberg selv hevder han ikke visste at han ikke hadde lov til å invitere de andre bort på førstekjempehytta.

– Han var veldig sint over noe jeg ikke hadde tenkt at var så alvorlig. Jeg har aldri sett på «Farmen» før og ante virkelig ikke at det var så strengt og at jeg skulle sitte alene og skjelve i den førstekjempehytta. Det besøket var helt uskyldig, og det er ikke noe noen av de andre deltakerne kunne ha sagt til meg som hadde endret utfallet av den tvekampen, sier han.

Ifølge Felberg skulle også Thoresen, Gjengedal og Nerdrum ro bort til Matberg og si hei.

– Det er bullshit, for da kunne de rodd til meg først. Men det var jo selvfølgelig noe de kom på i etterkant for å redde seg ut av situasjonen. Så det er bare tull og tøys, mener Matberg.

I utgangspunktet hadde Matberg altså tenkt til å velge saging i tvekampen, men ombestemte seg i siste liten etter det uanmeldte besøket på den andre kjempehytta. Han ville gjort det samme den dag i dag - og står for valget han tok.

– Jeg står rakrygget i mitt valg, og hadde gjort det samme igjen. Jeg ville også gjøre et poeng ut av det og vise til de som rodde ut på besøk at nå er konkurranseinstinktet vekket i meg. Jeg skulle gjøre en overbevisende forestilling, spesielt rettet mot de tre. Jeg ville vise dem at jeg ikke blir enkel å ha med å gjøre i finaleuken, sier han om tanken bak valget sitt.

– Man blir litt hjernevasket

At temperaturen var høy inne på kjendisgården, er det ingen tvil om. I dag er derimot stemningen bedre.

Felberg er godt fornøyd med egen innsats, og synes det var helt greit å ryke etter å ha holdt ut på gården i fem uker. I ettertid har han også skværet opp med Matberg.

– Lasse er kjempesterk og veldig flink på alt, og alt i alt hadde vi en veldig god tone og mange hyggelige stunder. Vi har snakket sammen etter innspillingen, og er gode venner nå. Det ble en greie der inne, og der og da var vi ikke venner i det hele tatt, men nå er alt ordnet opp i, sier 49-åringen.

Lasse Matberg er av samme oppfatning:

– Alt som skjer der inne blir veldig forsterket. Jeg bærer ikke nag. Der og da følte jeg det som verdens største overtramp og juks, og det var så ekstremt tydelig at jeg ble satt ut og tok et valg basert på følelsene mine. Men selv om det er en litt tydelig tone mellom oss på gården, er tonen fin i dag. Vi er voksne mannfolk begge to, og det skal mer til for å bli uvenner med en voksen mann på utsiden av Lundereid gård.

At enkelte ting blir forsterket inne på gården, legger heller ikke Felberg skjul på.

– Vi jo i en boble og tror nesten at det livet vi lever der inne er virkeligheten, men det er det jo ikke. Man blir litt hjernevasket av det hele, men på en morsom måte, sier han.

– Men det er viktig å si at «Farmen kjendis» er underholdning, ikke virkeligheten, fastslår Thomas Felberg.

