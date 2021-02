Thomas Felberg raser etter førstekjempevalget: – Fyrer av mer enn jeg hadde trengt

– Konseptet tvinger frem det verste i deg, sier Thomas Felberg til Nettavisen.

Det begynner for alvor å tilspisse seg inne på «Farmen kjendis»-gården. Bare en uke unna selve finaleuken har alvoret for lengst lagt seg over deltakerne, og spenningen rundt det aller siste førstekjempevalget aldri har vært mer nervepirrende hittil i sesongen.

For storbonden, skuespiller Sølje Bergman, var dette ingen enkel oppgave, og beskriver uken som svært intens. Etter flere samtaler med hver og enkel deltaker, klarer hun til slutt å bestemme seg.

Til Thomas Felbergs store frustrasjon havnet valget på ham, og det tar ikke mange sekundene før Felberg raser mot Bergman. Han kan ikke forstå valget og truer blant annet med at han kommer til å boikotte resten av ukeoppdraget.

– Jeg gidder ikke bidra noe mer til denne gården, sier han blant annet og anklager Bergman og de andre jentene for å ha dannet en hemmelige allianse og plan mot guttene inne på gården.

De andre deltakerne sitter lettere sjokkert og ordknappe rundt bordet mens de iakttar Felbergs sterke reaksjon. Flere ganger hadde Bergman og de andre jentene avkreftet anklagene om at de skal ha hatt en allianse mot de andre på gården, men det så det ikke ut til at Felberg kjøpte.

– Verre i virkeligheten

Ifølge Bergman får seerne kun se en brøkdel av Felberg egentlige utbrudd.

– Det kommer jo veldig tydelig frem i reaksjonen til Thomas at vi begynner å bli svært frynsete der inne. Men raseriet hans var mye mer voldsomt enn det som kommer frem på TV, sier Bergman til Nettavisen.

Ifølge Bergman skal Felberg ha kommet med flere indirekte trusler mot henne, og lot det rase fra seg til de andre deltakernes store sjokk.

– Jeg tåler mye, men det var så voldsomt at jeg ble både lei meg, sint og helt målløs. Han sier flere ting som ikke er sant, og jeg måtte virkelig gå i meg selv for å ikke legge meg på samme nivå, sier Bergman til Nettavisen.

Reaksjonen til Felberg setter flere av deltakerne i sjokk, og ifølge Bergman ble også produksjonen involvert etter førstekjempevalget.

– Rett etter at han skjelte meg ut løp han bort til produksjonen for å si at han ønsket at mye av dette skulle fjernes. Heldigvis for han er mye av dette klippet bort, sier Bergman.

– Litt hardere enn jeg hadde planlagt

Til Nettavisen sier Felberg at det aldri var planen å reagere så sterkt som han gjorde.

– Det ante meg at Sølje kom til å velge meg. Jeg hadde det på magefølelsen hele uken, og jeg hadde bestemt meg for å blåse litt ut om ting hvis valget havnet på meg, sier Felberg og refererer til påstandene om en hemmelige jenteallianse.

– Men jeg fyrer av mer enn jeg hadde trengt, og det ble hardere enn jeg hadde planlagt, fortsetter han.

I ettertid har Felberg forstått at det aldri var snakk om noen hemmelig plan om å få ut guttene først fra gården, og forstår at de andre kanskje ble litt sjokkert over reaksjonen hans.

– Man er jo ikke seg selv der inne. Hele opplegget får frem det verste i deg. Hele konseptet med reality-TV er å bryte deg ned, for så bygge deg opp igjen. Man mister tidsperspektiv og lever i en ekstrem boble. I tillegg er man sulten, sliten og kanskje litt lei. Det gjør at slike reaksjoner kommer frem, sier han og fortsetter:

– Vi alle der inne er en del av kynisk TV, og vi er små brikker i et konstruert spill. Det er slik reality-TV er, og jeg visste at det var det jeg gikk til. Jeg har liten erfaring med det, så det var kanskje flere hendelser inne på gården jeg reagerer sterkere enn jeg normalt ville gjort.

Savnet en unnskyldning

Bergman forstår godt hva Felberg mener med at følelsene og reaksjonene blir forsterket inne på gården. Likevel synes hun at oppførselen til Felberg var i det groveste laget, og savnet en unnskyldning.

– Jeg gikk bort til Thomas da det hele var over og ga han beskjed om at det han sa til meg ikke var innafor. Jeg forstår at det var mye han ønsket å få ut, men det var langt under beltestedet. Det handlet ikke om meg, men det var jeg som fikk skyllebøtten. Det er lett å være etterpåklok, men han hadde flere muligheter til å gi meg en unnskyldning både under og etter oppholdet, sier Bergman og legger til at de to likevel er venner i dag.

– Ja, vi er venner. Det er viktig å skille kortene. Dette var femte uka inne på gården og vi alle var veldig skjøre. Vi gjorde oss ferdig med det der inne, men nå kjenner jeg Thomas mye bedre både på godt og vondt. Det er lettere å tilgi ting som skjedde der inne fordi jeg vet hvilken situasjon vi var i, fortsetter hun.

Ifølge Felberg er det imidlertid ingen sure miner mellom ham og Bergman i dag, og forstår at Bergman måtte ta et valg som i utgangspunktet ikke handlet om han.

Til tross for sin tilsynelatende brutale realitydeltakelse angrer ikke Felberg på at han takket ja til å være med på «Farmen kjendis».

– Jeg angrer ikke i det hele tatt. Jeg er bare fersk, jeg har jo aldri vært med på det før. Det ga absolutt mersmak, og til neste gang vet jeg bedre. Da vil jeg nok holde litt igjen, sier han.

