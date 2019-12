Thomas Numme og kona kom med avsløring på Senkveld: Skal lage nytt program sammen

Thomas Numme gjør comeback på TV-skjermen med sin egen kone, Annette Walther Numme. Torsdag kom nyheten om at de skal slippe et nytt program sammen, «Casa Numme».

NYDALEN (Nettavisen): Under innspillingen av fredagens «Senkveld med Helene og Stian» gjestet Thomas Numme (49) programmet med sin kone Annette Walther Numme (48).

Der kunne den folkekjære programlederen avsløre at han sammen med sin hustru skal lage et helt nytt kjendis-program for TV 2.

Feelgood med hverdagene

- Det var rørendes, sa Numme etter å ha mottatt stående applaus av publikummet.

Deretter kunne han lette på sløret om sitt nye program, «Casa Numme», som etter planen skal slippes i 2020.

- Det er et feelgood-program om par-forhold, men det handler også om hverdagene som går litt dårlig, sier Numme til Stian Blipp og Helene Olafsen.

- Det handler om hvorfor man har valgt å være sammen. Hvorfor man ble kjærester med dem man ble, og hvorfor man ikke har blitt lei på veien, supplerer Annette.

GOD STEMNING: Det var en rørt Thomas Numme som returnerte til Senkveld-studioet for første gang siden sortien i 2018. Foto: Helene Kjærgaard Kleiveland / TV 2

De to har fått besøk av åtte par på feriehuset sitt i Costa Blanca i Spania sommeren som var, og blant annet skal Stian Blipp og kona Jamina Iversen bli viet en egen episode.

For første gang siden 2003 skal Numme nå jobbe uten sin faste makker, Harald Rønneberg.

- Det blir litt rart, men jeg er kjempe glad for å ha jobbet så lenge med Harald. Nå blir det litt jobbing med kona, det er stas.

«Casa Numme» er det første programmet 49-åringen har gjort siden sist han var på TV-skjermen.

30 sesonger

På spørsmål om hvordan det var å komme tilbake til den gamle arbeidsplassen, var det en ærlig Numme som svarte.

- Det er veldig fint, veldig rart, men også veldig koselig. Jeg kjenner jo mange som jobber her, sa han om hvordan det var å returnere til Senkveld-studioet.

Fra høsten 2003 til mai 2018 ledet han nemlig selv «Senkveld med Thomas og Harald» med sin faste makker, Rønneberg. Det endte med en tårevåt avskjed for de to bestekompisene som har innviet helgen for det norske folk i 30 sesonger.

Før den tid var duoen også programledere i «Idol» i 2003, mens Numme også ledet det aller første «Melodi Grand Prix Junior» i 2002 sammen med Stian Barsnes Simonsen.

Numme, som er sønn av det kjente Dizzie Tunes-medlemmet Yngvar, har også en bakgrunn fra barne-TV-programmene «Videosirkus» og «Nå er det Nå».

Sandefjordingen har, sammen med kona Annette, tre barn; Magnus (17), Edvard (20) og Sofie Numme (14).