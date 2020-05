Ti år siden en av verdens mest omtalte skilsmisser: Slik reagerte golfstjernens nære venner på utro-sjokket

Tiger Woods og Elin Nordegren ble introdusert av svenske Jesper Parnevik. Han satte ikke pris på å lese om golfstjernens mange sidesprang.

I 2009 sjokkerte golfstjernen Tiger Woods (44) en hel verden - da han innrømmet at han hadde vært utro mot kona, svenske Elin Nordegren (40), med over 100 kvinner.

Året etter var skilsmissepapirene signert, og det som blir omtalt som en av kjendisverdenens største utroskapsskandaler hører nå til fortiden - ti år senere.

Mens Elin Nordegren har skapt seg et nytt liv med NFL-stjernen Jordan Cameron (31), som hun fikk en sønn med i fjor, har Tiger Woods returnert til golfbanen. Eksparet deler i dag omsorgsretten for datteren Sam (12) og sønnen Charlie (11).

Woods og Nordegren var gift i seks år, fra 2004 til 2010.

I juni 2009 var alt tilsynelatende i skjønneste orden i forholdet. Noen måneder senere kom utroskapsskandalen som førte til skilsmisse året etter. Foto: David J. Phillip (AP / NTB Scanpix)

Elin Nordegren og Tiger Woods fikk to barn sammen. Her er svensken avbildet med datteren Sam i 2008. Foto: Damian Dovarganes (AP via NTB Scanpix)

Reagerte med sinne

Da utroskapsskandalen sto på som verst, sto flere kvinner frem og fortalte om hete netter med golfstjernen. Ikke helt overraskende ble den svenske modellen rasende – og hun skal blant annet ha jaget ektemannen med en golfkølle.

Få hadde nok sett for seg at det tilsynelatende perfekte ekteskapet hadde så dype riper i lakken - heller ikke parets venner.

Nå forteller den svenske artisten og realityprofilen Peg Parnevik (24) hvordan faren hennes, golfspilleren Jesper Parnevik (55), reagerte da han fikk høre nyheten.

Det var Jesper Parnevik som introduserte Woods for Nordegren, som var familiens barnepike. Foto: Steve Dykes (Getty Images / AFP via NTB Scanpix)

Det var gjennom Parnevik-familien at Nordegren og Woods møttes. Førstnevnte var barnepike for den svenske familien - som i mange år har vært bosatt i USA. Far i hjemmet, Jesper Parnevik, kjente Tiger Woods fra golfmiljøet.

Dermed ble det naturlig at familiene hadde mye å gjøre med hverandre også i senere år. I podkasten «Nemo möter en vän», forteller Peg Parnevik at faren reagerte med sinne da han leste om Woods' mange sidesprang på avisforsidene i 2009. Det skriver den svenske avisen Hänt.

Det er Peg Parnevik som i en ny podkast forteller om familiens reaksjon etter Tiger Woods' utroskap. Foto: (NTB Scanpix)

– Man vil ikke se faren min sint. Han er veldig ofte nøytral, men når han eksploderer er det om å gjøre å komme seg ut, forteller 24-åringen, og legger til at Tiger Woods ofte ringte moren, Mia Parnevik (52), i løpet av den tunge perioden.

Hun tror Woods ringte moren rett og slett fordi han ikke turte å ringe kollegaen og sin gode venn gjennom flere år.

Vennskapelig tone

Jesper Parnevik og Tiger Woods har i dag gjenopptatt kontakten, men er ikke i nærheten av like nære som de en gang var, ifølge Peg Parnevik.

Hun forteller at faren og Woods fortsatt har golfinteressen til felles, og at de har en vennskapelig tone når de møtes.

Vennskapet blir derimot aldri det samme igjen.

– Det går ikke an å komme tilbake fra det når man har vært så nære. Det går ikke an å bli bestevenner igjen, sier hun i podkasten.

Elin Nordegren har derimot Parnevik-familien fortsatt et nært forhold til. Hun kom svært godt ut av skilsmissen rent økonomisk, og har i dag slått seg til ro med NFL-stjernen Jordan Cameron, som hun som nevnt har fått en sønn med.

Sammen bor de i en millionvilla i Florida, og møter ofte Parnevik-familien.

– Det har vært tøft

Nordegren og eksmannen har i dag et langt bedre forhold enn de hadde da de sto midt i stormen i 2009 og 2010.

I 2014 åpnet førstnevnte opp om den tøffe tiden i et intervju med People, der hun blant annet fortalte at hun hadde tilbragt flere timer i terapi i årene etter skilsmissen.

En hel verden fikk sjokk da Tiger Woods i 2009 innrømmet å ha vært utro med over 100 kvinner. Skandalen ødela ekteskapet til Elin Nordegren, men i dag samarbeider eksparet godt om sine to barn. Foto: (AP via NTB Scanpix)

Samtidig fortalte hun at forholdet til Woods i dag konsentrerer seg rundt deres to felles barn, og at golfstjernen er en «fantastisk far».

– Jeg skal ikke nekte for at det har vært tøft. Men jeg tror ikke jeg tvilte på at vi ville ende opp her. Det var alltid drømmen min at barna kan ha to kjærlige foreldre med respekt for hverandre. Og jeg føler at de har fått det, sa Nordegren den gang.