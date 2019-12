Ti nye juleplater for enhver smak: Magne Furuholmen, Silya, Susanne Lundeng, Cantus, Thom Hell, Chicago, Malin Dahl Ødegård o.a.

Det finnes så mange juletradisjoner. Juleplater er en av dem og ni stykker har kommet min vei i år: alt fra Chicago, via Magne Furuholmen og Susanne Lundeng til Silya og ikke minst Malin Dahl Ødegård.

Kristin Korb That Time of Year Storyville Records/MusikkLosen

Vi begynner like godt med en overligger som ikke rakk fjorårets julefeiring med liten margin. Den amerikanske bassisten og vokalisten Kristin Korb har gjort danske av seg og som jazzlandsmenn av henne i flere tiår virker det som også hun storkoser seg i Danmark. Juleplata hennes tyder i alle fall på det og sammen med Magnus Hjorth på piano og dansk-norske Snorre Kirk på trommer og en stadig gjestende Mathias Heise på munnspill, gir Korb oss ei swingende jazzjul av meget solid kvalitet.

Her får vi «alle» de kjente amerikanske julelåtene som «I´ve Got My Love to Keep Me Warm», «Santa Baby», «Winter Wonderland» og «Christmas Time Is Here» og Korb, som både er en framifrå bassist og vokalist, gir oss ei juleJazz-jul av meget solid kaliber og med stor J.

«That Time of Year» rakk altså ikke fjorårets julefeiring her i heimen, men det gjør nesten ingenting. Denne innspillinga er nemlig tidløs og vil leve i mange tiår fremover.

Chicago Chicago Christmas Rhino/Warner Music

Her deles det ikke ut en eneste kransekakebit for rette svar på hvordan sjølvaste Chicagos julemusikk låter. Bandet låter slik det alltid har gjort med den særprega blåserekka, det groovy kompet og en flerstemt vokal som bare nesten har den samme sounden som under storhetstida med Terry Kath og Peter Cetera.

Her serverer veteranbandet som oppstod allerede i 1967 elleve mer eller mindre kjente julelåter med rhythm and blues, funk og latinelementer i miksen. «Sleigh Ride» og «What the World Needs Now Is Love» vekker nok allsangmuligheter, mens «nye» låter som «I´m Your Santa Claus» og «Here We Come a Caroling» swinger og groover slik at det er vanskelig å holde seg i ro.

Det Chicago leverer fra seg er sjølsagt kvalitet - her swinges så definitivt jula inn.

Magne Furuholmen White Xmas Lies Drabant Music/Musikkoperatørene

Magne Furuholmen er en artist som i mine ører og øyne har vokst voldsomt gjennom flere tiår. Om det er som billedkunstner, låtskriver eller som vokalist så har han sakte, men sikkert tatt den plassen han så avgjort fortjener. Med sin bakgrunn i et poporkester som heter a-ha, der en Harket har hatt en voldsom frontposisjon, har Furuholmen spilt en type backbencher-rolle. Det har jeg en viss følelse av at at Furuholmen har vært svært komfortable med.

Med dette originale julealbumet, der Furuholmen har skrevet alle låtene og tekstene bortsett fra AC/DCs «Hells Bells» og Ray Davies´ «Father Christmas», tar Magne Furuholmen (57) et voldsomt steg i retning seg sjøl.

Han viser seg fram som en sterk historieforteller med mye viktig på hjertet - tanker og vurderinger vi alle har godt av å ta del i. Dessuten framstår han som en veldig bra vokalist også - i mine ører har han aldri tatt denne plassen så bestemt som her. Dessuten har han skrevet noen veldig fine poplåter. Når han så har fått instrumentell hjelp fra meget oppegående herrer som Even Ormestad, Morten Qvenild og Karl Oluf Wennerberg, så har «White Xmas Lies» blitt et julealbum av aller ypperste merke.

Tjore Ihlebæk Dette er julemusikk NXN Recordings/Naxos Norway

Da har vi kommet frem til årets juleplate for de minste. Herrene Tjore og Ihlebæk, med Anders og Andreas til fornavn, har laga både tekst og musikk til Øisteins juleblyant som jeg har forstått er en sikker vinner hver eneste dag i hele desember på NRK Super - helt frem til julaften i alle fall.

De to har skrevet underfundige og morsomme tekster - «Dette er en julesang», «Jul på Pluto» og «Juletre av grøt», skrevet fine låter og synger og spiller alt sjøl.

De to tar så avgjort unga på alvor - her finnes ingen lettvinte løsninger og at noe av dette materialet har blitt allsangfavoritter i de tusen hjem ser jeg ikke bort fra. Det er flott at noen tar opp arva etter Nissa Nyberget & Co når det gjelder julemusikk for de minste også. Unga fortjener det.

Cantus Fryd 2L/Musikkoperatørene

Koret Cantus fra Trondheim, bestående av 33 kvinner i sin aller beste alder og leda av Tove Ramslo-Ystad, forflytter oss svært raskt inn i julestemning for deretter å la oss bli værende der.

Gjennom de 14 salmene eller folketonene ønsker de å hylle to kvinneskikkelser: mor og Maria. Med utmerka assistanse av den svært allsidige folkesangeren Unni Boksasp, tangentisten Trygve Brøske, gitaristen Bendik Lund Haanshus og bassisten Magne Vestrum, tar Cantus oss med inn i et univers så vakkert og riktig som vel tenkelig.

Her blir vi servert flere av de kjente julesangene som «I denne søte juletid», «Glade jul» og «O jul med din glede» i tillegg til at vi får nytt materiale av Ola Gjeilo og Frank Havrøy.

Cantus tar på et vakkert vis vare på tradisjonen samtidig som de åpner døra for nye måter å tolke dette evige materialet på. Nydelig og tidløst.

Susanne Lundeng Kimer i klokker Heilo/Musikkoperatørene

Susanne Lundeng er og har en av de flotteste stemmene her til lands både som felespiller og i stadig større grad også som sanger. For hver gang jeg møter henne så tar hun nye steg i retning seg sjøl og med «Kimer i klokker» så har hun gitt oss en julepresang fra Nordland som egner seg for hele landet.

Sammen med organist, også han i mesterklassen, Bjørn Andor Drage og gitarist, vokalist og perkusjonist Nils-Olav Johansen, nok et unikum av en musikant som har satt sine tydelige spor helt siden Farmers Market-tida, har Lundeng tatt for seg julemusikk med nasjonalt nedslagsfelt, men alle med melodier fra Nordland.

Midt på sommeren i Saltdal kirke i Nordland tok de tre for seg kjente julesanger som «Kimer i klokker», «Et barn er født i Betlehem», «Mitt hjerte alltid vanker» og «I denne søte juletid» og mange andre med mer lokal tilknytning.

Kjente salmediktere fra Nordland som Elias Blix og Petter Dass er blant de som har takka ja til å bidra og måten Lundeng, Drage og Johansen har kledd denne tidløse skatten på, er intet mindre enn veldig vakkert, uhyre personlig og egna til å sette sjøl de mest ujulske sinn i julestemning.

Silya & The Bad Santas Happy Holidaze Capitana Music/Musikkoperatørene

Silya Nymoen (41) slo gjennom med et brak da hun vant både Stjernekamp i NRK og mange hjerter i 2013. På sett og vis kan man si at hun er en late bloomer, men du verden så mye bedre det er enn alle de unge one hit wonders - her i dag, borte i morra-typen.

Silya har så definitivt kommet for å bli og med denne julehilsenen har hun levert et visittkort som har alt i seg til å leve i mange tiår fremover.

Som Silya viste i Stjernekamp så er hun utstyrt med en allsidighet og et trøkk som er sjeldent. Her møter vi henne som både en framifrå entertainer og jazzvokalist i storbandsetting.

Trombonisten Marius Tobias Hoven har skrevet heftige blåsearr og en rekke av kongerikets utmerkede jazzmusikere gjør sitt beste for at låter som «Santa Claus Is Coming to Town», «Little Drummer Boy» og «Pennies from Heaven» skal kle Silya så bra som overhodet mulig - og det gjør de uten unntak.

Det swinger noe vederstyggelig av både Silya og The Bad Santas - blidere julemusikk er det vanskelig å tenke seg. Gangen rundt juletreet kan gi seg heftige utslag av «Happy Holidaze».

Thom Hell & Andreas Ulvo Julesanger Lost Boy Records/Musikkoperatørene

Julesamarbeidet mellom vokalisten Thom Hell og multitangetisten Andreas Ulvo, som her spiller piano, minimoog, clavinet, claviola, elpiano og casio så jeg ikke komme, men du verden så glad jeg er for at det har skjedd.

De to, og ingen andre, gir oss inderlige, vakre, nedpå, ekte og djupt personlige versjoner av kjente julesanger som »Deilig er jorden», «Mitt hjerte alltid vanker», «Glade jul», «Deilig er den himmel blå» for så å avslutte med en vidunderlig vakker versjon av «Jon Blund».

»Julesanger» hører hjemme i kategorien sette seg ned og la roen senke seg. Dette er musikk til ettertanke og sjelefred - den gjør så inderlig godt og bedre tonefølge enn Andreas Ulvo kunne ikke Thom Hell drømme om.

Alle Tiders Advent God Jul med Alle Tiders Advent Blommenholm Classics

Like før jula ringes inn dukka kvartetten Alle Tiders Advent opp. De fire er tenoren Nils Georg Haugland Nilsen, sopranen Cecilie Cathrine Ødegården, pianisten Kristin Fossheim og cellisten Bjørn Solum.

De har på et bokstavelig talt klassisk vis tatt for seg kjente julesanger som «O, helga natt», «Jul, jul, strålande jul» og «Ave Maria» - i to versjoner - , satt det sammen med mer ukjent materiale og instrumentalnummer som «The Hudson» av den norske, men USA-baserte komponisten Ola Gjeilo.

Tolkningene er vakre, stilsikre og ganske så tradisjonelle og for veldig mange er jo jula tradisjoner så derfor vil nok «God jul med Alle Tiders Advent» passe i mange hjem.

Malin Dahl Ødegård

Romsdalsjul

Øra Fonogram/Musikkoperatørene

På uforfalska romsdalsdialekt inviterer Malin Dahl Ødegård og en rekke lokale jazzmusikere oss til «Romsdalsjul» som vi aldri har opplevd det eller den før. Dette er en vinner som har evighetens stempel på seg.

Om det er beskjedenhet eller et sterkt demokratisk gen hos Malin Dahl Ødegård (23) fra Åndalsnes som har ført til at hennes navn ikke står på coveret til «Romsdalsjul», vet jeg ikke. Uansett så burde det ha stått der. Sangeren fra Næs har nemlig både oversatt de kjente engelske tekstene og skrevet arrangementene. Når hun så fronter det hele med sin usedvanlig vakre, blide og uttrykksfulle stemme - på Åndalsnes-dialekt sjølsagt - så er dert absolutt ingen grunn til å skjule seg. For meg, som har gleda meg over Dahl Ødegårds bidrag i det spennende bandet Juno tidligere, er dette nemlig hennes solide gjennombrudd og det med et visittkort som vil bli plukka frem igjen år etter år.

Ikke et svar

I fjor så den fine plata «Jul på sunnmørsk», med unge jazzmusikere fra Sunnmøre og med vokalisten Siril Malmedal Hauge i spissen, dagens lys. Sjøl om «Romsdalsjul» kommer året etter, så er det ikke noe svar; dette prosjektet har faktisk eksistert i flere år allerede. Uansett er det flott at unge musikanter fra flere deler av fylket og landet tar vare på denne fine musikalske tradisjonen.

Hele Romsdalen

Det er en sannhet med en hel del modifikasjoner å hevde at hele Romsdalen er representert på denne innspillinga. Når Sefaniassen Eide, også han fra jazzmetropolen Åndalsnes, Hjelle fra Bolsøya, Skeidsvoll fra Kleive og Unhjem fra Isfjorden er gutta i bandet, så er det ikke så langt fra riktig likevel. Frænas store sønn Ola Kvernberg og sjefen på jazzlinja i Trondheim, Erling Aksdal fra Molde, gjør også sitt til at store deler av fogderiet er behørig representert - også brødrene Penjin i strykekvartetten har solide romsdalske røtter.

Skyhøyt nivå

Denne innspillinga gir oss, i tillegg til ni herlige tolkninger av kjente julesanger som «Kvit jul» - «White Christmas», «Sledetur» - «Sleigh Ride», «Det ser ut som at jula kjem te bygda» - «It´s Beginning to Look a Lot Like Christmas» og «Julesangen» - «The Christmas Song», en kjempefin bekreftelse på at det spirer og gror noe voldsomt i den romsdalske jazzfamilien. Alt og alle her holder nemlig skyhøyt nivå både som band og solistisk.

Alle hjem

Ethvert romsdalsk hjem med respekt for seg sjøl bør ha «Romsdalsjul» innenfor sine fire vegger. Det swinger og groover på et så tidløst vis at denne musikalske juleskatten vil ha bortimot evig liv. Juleglede mennesker fra resten av fylket - og langt utenfor Møre og Romsdal - vil også kunne kjenne varmen fra denne herlige innspillinga.

PS Om det er mine uslitelige romsdalske røtter, hjemlengsel eller andre ting som spiller inn, vet jeg ikke - uansett deler jeg ut en sjelden 6-er til denne varme og herlige juleplata. Den kommer til å bli spilt mye i åra som kommer for å minne meg på hvor jeg stammer fra.

Hvis det er noen som ikke finner noe de liker blant alle disse juleutgivelsene, så vil jeg mene at de kanskje har et lite problem. Uansett ønsker jeg alle - uansett julemusikkpreferanse - ei riktig god jul!