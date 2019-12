Ti populære julesanger mange synger feil

«O jul med din glede» synges feil i de tusen hjem.

På julaften er det mange familier som går rundt juletreet, og én av de julesangene som garantert blir sunget i mange norske hjem i kveld, er klassikeren «O jul med din glede»

Men synger du egentlig den populære julesangen riktig?

Så glad er vi

Det er nemlig veldig mange av oss som synger feil på refrenget.

«Vi klapper i hendene, vi synger og vi ler...»

Og så kommer?

«Så glad er vi, så glad er vi!»

Det er i alle fall det mange synger. Men det er altså feil. Den egentlige teksten er som følger:

«Vi klapper i hendene,

vi synger og vi ler,

så gladelig, så gladelig

Vi svinger oss i kretsen og neier - og bukker.»

Teksten ble forøvrig skrevet av svenske Gustava Kielland på 1800-tallet, og deretter oversatt til norsk.

Ni sanger som ofte synges feil

Det finnes imidlertid flere julesanger som mange av oss synger feil.

Ifølge den britiske radistasjonen Classic FM, har noen nylig undersøkt hvilke julesanger som oftest synges feil - og landet på en liste på ni sanger:

1. «Joy to the world»

Feil tekst: «And makes the nations prudes».

Riktig tekst: «And makes the nations prove».

2. «12 days of Christmas»



Feil tekst: «On the fourth day of Christmas, my true love sent to me, four colly birds».

Riktig tekst: «On the fourth day of Christmas, my true love sent to me, four calling birds».

3. «Deck the Halls»



Feil tekst: «Deck the halls with bras of holly».

Riktig tekst: «Deck the halls with boughs of holly».

4. «All I Want for Christmas»

Feil tekst: «Take back the Harley and mistletoe».

Riktig tekst: «Take back the holly and mistletoe”».

5. «Frosty the Snowman»

Feil tekst: «With a broom stuck in his head».

Riktig tekst: «With a broom stuck in his hand».

FROSTY THE SNOWMAN: Synger du denne julelåta riktig? Foto: Getty Images

6. «Rudolph The Red-Nosed Reindeer»

Feil tekst: «Olive the other reindeer».

Riktig tekst: «All of the other reindeer».

7. «Grandma Got Run Over by a Reindeer»

Feil tekst: «Grandma got run over by a reindeer, walking home from outhouse on Christmas Eve».

Riktig tekst: «Grandma got run over by a reindeer, walking home from our house on Christmas Eve».

8. «Jingle Bells»

Feil tekst: «Bells on cocktail rings».

Riktig tekst: «Bells on bobtail rings».

9. «Silent Night»



Feil tekst: «Round John Virgin, mother and child».

Riktig tekst: «Round yon virgin, mother and child».