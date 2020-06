Tidenes sommerjobb? Nå kan du bli TikTok-stjerne og få betalt for det

Ett av kravene i stillingsbeskrivelsen er «å ha det gøy».

Vi nærmer oss sommerferien med stormskritt, og i år blir den ekstra spesiell ettersom de aller fleste må feriere her til lands.

De fleste håper nok på strålende sol og lange dager med bading og sjøliv, samtidig som mange unge der ute fortsatt jakter etter den ideelle sommerjobben.

Nå har Redningsselskapet valgt å opprette to helt unike sommerjobber som kombinerer både sjøliv og en perfekt jobb for generasjon Z.

– Det er ikke en vanlig åtte til fire-jobb

– Jeg tror dette må være den perfekte sommerjobben å ha i år, forteller prosjektleder Ludwig Gjendemsjø i Redningsselskapet.

De søker etter to unge som ønsker å bygge opp og bli stjerner på vegne av Redningsselskapets helt nyopprettede TikTok-konto.

Ludwig Gjendemsjø, Redningsselskapet Foto: Redningsselskapet

– Det er to fulltidsstillinger, men det er ikke en vanlig åtte til fire-jobb. De som jobber med dette skal lage ulike TikTok-videoer gjennom sommeren, enten i området der de bor eller om de er på hytta, så lenge de på en eller annen måte har tilgang på sjøen.

Dropper formelle søknader - ber om videoer

De to personene kan være venner eller kjærester, og blant arbeidsoppgavene står det blant annet å spre vannglede, lage innhold, bli med på en eller flere båtturer med redningsskøytene til Redningsselskapet, stille opp til intervjuer i media og å ha det gøy.

Søknadsprosessen er heller ikke av det avskrekkende slaget. Alt man må gjøre er å lage en eller flere TikTok-videoer som viser en form for vannglede, ha en åpen profil og å tagge Redningsselskapet.

Hvis drømmen din er å bli TikTok-stjerne, men du ikke har filla peiling på verken sjøliv eller sikkerhet, kan du likevel søke.

– Det er ikke nødvendigvis noe krav å ha peiling på sjølivet, å tørre å by på seg selv er det viktigste kravet her. Dette handler om å vise forholdet til vann og sjø på deres egen måte, så det viktigste er at man ønsker å enten vise frem hvordan man selv bruker sjøen på en trygg og god måte, eller man kan bruke sommeren på å lære mer om det, forteller han.

Selv om Gjendemsjø ikke ønsker å gå ut med hva de to vil få i lønn, opplyser han at det dreier seg om en normallønn for 18-åringer.

En stor og viktig del av jobben er friheten til å planlegge akkurat hvordan TikTok-stjernene skal nå ut til folk.

– De vi ansetter vil få stor frihet til å gjøre og kommunisere ting på sin måte. Vi skal sammen sette opp noen rammer det er viktig å holde seg innenfor, men her vil mye avhenge av hvem de to personene er, hvor de bor og hva de har lyst til å gjøre, forteller han.

Ansettelsesprosessen vil pågå for fullt de neste to ukene. I slutten av juni eller første uken i juli skal de to utvalgte få opplæring og planlegge prosjektet, som varer ut første uken i august.

– Til tross for at TikTok er en plattform hvor videoer fort kan «ta av», er ikke dette snaut med tid til å gjøre suksess?

– Man kan alltid si at det er en viss usikkerhet og man kan ikke garantere at det går bra, men hvis man faktisk skal gå inn for å kommunisere godt og nå alle som ferdes på sjøen, så må man tørre. Vi har veldig troen på dette, sier Gjendemsjø.

– Må tenke utenfor boksen

Selv om jobben handler om å lage engasjerende videoer, er det også en oppgave med en svært viktig, bakenforliggende misjon.

Grunnen til at de lager denne sommerjobben, er for å øke kjennskapen til Redningsselskapets arbeid på unges egne premisser. Det er spesielt folk i alderen 15-25 år de ønsker å nå på denne måten.

– Vår nullvisjon handler om at ingen skal drukne og derfor er det viktig å snakke med folk på forskjellige plattformer. Derfor måtte vi tenke litt utenfor boksen og skulle vi faktisk gjøre dette på en god måte trengte vi unge folk som snakker til andre unge, forteller han.

Ifølge Ipsos SoMe Tracker bruker 65 prosent av norske barn appen TikTok og på verdensbasis har appen blitt lastet ned to milliarder ganger.

