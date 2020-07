29-åringen erkjenner å ha sendt seksuelle bilder til en 15-åring.

Ramsey BethAnn Bearse (29), tidligere Miss Kentucky, er dømt til to år i fengsel for å ha sendt upassende bilder til en tenåringsgutt i tidsrommet oktober til desember 2018. I tillegg blir 29-åringen dømt til ti års løslatelse under tilsyn - med krav om at hun blir registrert som sexforbryter ut livet.

Det skriver blant andre CNN.

Bearse stakk av med seieren i missekonkurransen Miss Kentucky i 2014, og konkurrerte i Miss America året etter - der hun endte opp blant de tolv beste. Siden begynte hun å jobbe som lærer på en ungdomsskole i West Virginia, der hun var lærer for 15-åringen hun sendte toppløs-bilder til.

Anmeldt av guttens foreldre

Den tidligere missedronningen ble arrestert i desember 2018, og innrømmet den gang at hun hadde sendt minst fire upassende bilder til tenåringsgutten gjennom Snapchat.

Guttens foreldre skal ha funnet bildene på telefonen hans, og anmeldte saken til politiet. I 2019 erklærte Bearse seg skyldig i å være i besittelse av bildemateriale som viser mindreårige i en seksuell situasjon. Hun hevdet imidlertid at bildedelingen startet ved et uhell - da hun i utgangspunktet skulle sende det første toppløs-bildet til ektemannen sin.

Deretter skal tenåringsgutten ha bedt om flere bilder, og hun sendte «i frykt for å ikke blidgjøre ham», skriver USA Today.

– Fordi jeg er voksen, og han var tenåring, er dette min feil. Jeg aksepterer all skyld for situasjonen. Jeg dreit meg ut, sa Bearse da hun erkjente straffskyld i 2019, ifølge E! Online.

Starter soning umiddelbart

Da Bearse ble arrestert i 2018, ble hun umiddelbart suspendert fra lærerjobben mens politietterforskningen pågikk. Hun ble den gang løslatt fra varetekt mot en kausjon på 10.000 dollar, i overkant av 92.000 norske kroner.

29-åringen fikk den endelige dommen fredag, og begynner soningen i fengsel i dag, 20. juli.

Bearse ble som nevnt kronet til Miss Kentucky i 2014, og konkurrerte den gang under pikenavnet sitt - Ramsey Carpenter-Bearse. Da imponerte hun blant annet dommerne med sin fiolinspilling, og stakk altså av med missetittelen.

Hjertesaken hennes var den gang å øke bevisstheten og oppfordre til mer forskning på lidelsen Multippel Sklerose (MS) - en sykdom hun selv ble diagnostisert med i 2010. I løpet av sin tid som regjerende Miss Kentucky fungerte hun også som talsperson for det nasjonale MS-forbundet i USA.