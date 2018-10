Tidligere Paradise Hotel-deltaker Mikela Beckovic slakter reality-programmet

Forteller om et produksjonsteam som kjeftet, manipulerte og aldri grep inn. - Leit hun ikke har hatt en bra opplevelse, svarer TV3.

Tirsdag skrev den tidligere reality-deltakeren Mikela Beckovic (23) et blogginlegg om åtte grunner til hvorfor man ikke bør delta på Paradise Hotel.

Der går Gjøviksjenta hardt ut mot produksjonen, som hun mener ikke tok hensyn til deltakerne i det hele tatt.

- Jeg blir helt satt ut når jeg tenker over hvor mye kjeft vi fikk av produksjonen hele tiden, selv om vi ikke gjorde noe galt. Hvis vi sov 1 time på dagen så kom de og sa at vi kunne dra hjem og sove, for dette var dårlig TV. Ser den liksom, men jeg sov aldri på dagen. En gang skjedde det at jeg la meg ned, og da kom sjefen selv og kjefta så det smalt. Tragisk, skriver Beckovic på bloggen og legger til:

- Man får kjeft for alt, man blir behandlet som et barn til tider.

- Manipulasjon

Beckovic, som var med i realityserien i 2016, skriver også at produksjonen manipulerer deltakerne, og forteller om en regi hvor hotell-gjestene praktisk talt ble fortalte hva de skulle foreta seg av valg. Ifølge 23-åringen tvang aldri folkene bak serien folk til å ta valg man ikke ville, men at manipulasjon var et ofte brukt virkemiddel.

- Dette er jobben deres, nemlig sitte å påvirke våre valg. Jeg skal love dere at de har fått mange til å endre meningene sine der nede uten at de selv har vært klar over at de har blitt påvirket, mange utfall har blitt annerledes enn hva man hadde tenkt seg i utgangspunktet, skriver hun på bloggen.

FORSKJELLIG: - Det varierer nok fra person til person hvordan de håndterer det, sier kommunikasjonsdirektør Line Vee Hanum.

I et annet punkter skriver hun at produksjonen ikke griper inn, når deltakerne blir kjeftet på av de andre og har det vondt.

- Ulike opplevelser

TV3 sier de er lei for at Beckovic sitter igjen med en slik følelse.

- Først og fremst vil jeg si at det er leit at Mikela mener at hun ikke har hatt en bra opplevelse av å være med i Paradise Hotel - vi vil jo helst at det skal være en annerledes og gøyal opplevelse for deltakerne. Men, vi har hatt ti sesonger med Paradise Hotel og det er selvsagt noen som ikke syns det var som å vinne i Lotto, mens andre har opplevd deltakelsen som et springbrett til nye karrierer og muligheter, sier kommunikasjonsdirektør i Nordic Entertainment Group Norge, Line Vee Hanum, til Nettavisen.

Vee Hanum sier at etter at deltakerne har dratt hjem, blir de fulgt opp av TV-kanalen, og de får tilbud om en prat med psykologen knyttet til programmet.

- De fleste forstår at det å lage et så stort underholdningsprogram krever alt fra kjedsommelig venting til instrukser og regler, men det varierer nok fra person til person hvordan de håndterer det.

