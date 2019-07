Tidligere scientolog hardt ut mot Cruise: - Manipulerte barna til å kutte kontakt med Nicole Kidman

- Tom tok avgjørelsen om å bryte med Nicole, og fikk barna til å gjøre det samme, hevder et tidligere medlem fra scientologikirken som Tom Cruise er et aktivt medlem i.

Etter elleve år som ektefeller skilte skuespillerparet Nicole Kidman (52) og Tom Cruise (57) lag i 2001. Sammen har de adoptivbarna Isabella (26) og Connor (24), som Cruise fikk foreldreansvar for etter skilsmissen.

I mange år har Cruise vært et aktivt medlem i den mye omdiskuterte scientologikirken, noe som skal ha vært en av hovedårsakene til skilsmissen mellom det tidligere stjerneparet.

Trosretningen, som ble grunnlagt i 1954 av den amerikanske science fiction-forfatteren L. Ron Hubbard, har fått mye kritikk for sine metoder, virksomhet og måten de behandler medlemmene sine på.

Nå går et tidligere medlem av den relativt nye trosrettningen hardt ut mot Tom Cruise, og hevder at han hjernevasket barna han har sammen med Nicole Kidman til å bryte kontakt med moren sin.

- Hjernevasket barna

Selv har verken Tom Cruise eller Nicole Kidman kommentert de nye anklagene som Sam Domingo retter mot «Fast and the Furious»-stjernen.

Domingo hevder selv at han er en av de «overlevende» som har klart å «rømme» fra trosamfunnet, og at han selv har vært vitne til det Cruise skal ha gjort mot både Kidman og barna.

- Tom tok avgjørelsen om å bryte med Nicole, og fikk barna til å gjøre det samme, hevder han i et intervju med Radar Online.

TIDLIGERE GIFT: Etter skilsmissen mellom Tom Cruise og Nicole Kidman i 2001 har det mer eller mindre vært isfront mellom de to skuespillerne. Her er de fotografert under Golden Globe i 1997. Foto: NTB Scanpix

Selv har Domingo vervet sine tre barn til trosamfunnet, men mener at det var på en helt annen måte enn det Cruise skal ha gjort.

- Jeg lot barna mine gå på en scientologiskole i Los Angeles fordi jeg ønsket en bedre utdanning for dem. Tom Cruise sine barn ble derimot tvunget til å gå på skolen og til å bryte kontakt med moren. Det er feil, hevder han.

Aktivt medlem i 22 år

Domingo har ifølge Radar Online vært et aktivt medlem i scientologikirken i mer enn 22 år, før han i 2004 brøt ut av det han i dag kaller en kult.

Ifølge ham er «alle» medlemmene i trossamfunnet klar over at barna til Cruise og Kidman skal ha vokst opp uten egne valg.

- Tom Cruise har en veldig narsissistisk personlighet som kler kulten. Jeg pleide å observere ham vandre rundt i bygningen. Han ble alltid behandlet som VIP. Jeg er veldig lei meg på familien hans sine vegne, fordi de er snille, sier han videre i intervjuet.

Mer kritikk

Som nevnt har ikke Tom Cruise eller Nicole Kidman kommentert de ovennevnte anklagene, og verken avkreftet eller bekreftet om det er hold i anklagene.

Det er imidlertid ikke første gang Tom Cruise og scientologikirken har fått krass kritikk.

For noen år siden ga «Kongen av Queens»-skuespiller Leah Remini (49), som tidligere har vært et medlem av kirken, ut en bok der hun blant annet hevdet at metoder som vold og trusler stadig ble brukt i trossamfunnet.

I november i fjor gikk hun nok en gang hardt ut mot scientologikirken og anklaget Tom Cruise for at han skal ha vært fullt klar over overgrepene som skal ha blitt utført de siste årene.

- Han er fullt klar over overgrepene som er blitt utført. Han har vært en del av det, påsto skuespilleren i et intervju med The Daily Beast.

Hevder tilhengerne blir «lurt»

Ifølge Remini har Tom Cruise en såppas høy «stilling» i trosamfunnet som gjør at mange tror at han er et uskyldig offer for kritikken, men mener at han egentlig er fullt klar over kirkens mye omdiskuterte virkemidler.

IKKE LENGER SCIENTOLOG: Leah Remini har tidligere vært et medlem av scientologikirken. Nå er hun en stor motstander av trosamfunnet. Foto: NTB Scanpix

- Han står ved siden av David Miscavige, som regnes som redderen av den frie verden blant scientologer. Tom blir blant annet kalt «mister Cruise» av medlemmene, sa hun i et intervju med The Daily Beast.

Den gang kommenterte heller ikke Tom Cruise påstandene fra Remini. Scientologikirken derimot hevdet at det hele var et PR-stunt.

- Intervjuet er et rent PR-stunt for å promotere hennes falske realityshow. Så lenge underholdningsbransjen fortsetter å publisere Leah Reminis' løgner, kommer hennes antireligiøse meninger til å ha en stemme. Hennes merkevare som en hater kan ha store konsekvenser, uttalte kirken til ET.