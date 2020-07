Tidligere supermodell Paulina Porizkova: - Jeg prøver å godta at jeg blir eldre

- Jeg er så vant til at jeg ser ut på en viss måte på bilder, at denne eldre versjonen av meg selv sjokkerer meg virkelig, sier Paulina Porizkova.

Svensk-tsjekkiske Paulina Porizkova prydet de største motebladene på 80- og 90-tallet, og på toppen av sin karriere, var hun blant de best betalte supermodellene.

Porizkova har nå blitt 55 år, og har i løpet av sin karriere både spilt i filmer og skrevet bok, samt vært dommer i Top Model. Hun høster fortsatt komplimenter for utseende, og deler stadig bilder av seg selv på Instagram.

- Deler fordi jeg er superusikker

Mandag delte hun imidlertid et litt annerledes bilde enn det følgerne er vant til å se, og vips så skapte Porizkova overskrifter i aviser verden over.

«Slik ser 55 år ut - på en god dag. Jeg har akkurat stått opp. Sov godt (til en forandring) etter en herlig nasjonaldagsfeiring i helga. Men våknet også til tragiske og triste nyheter om epidemien, som blir en påminnelse av at lykke er som en sommerfugl, det er bare et perfekt øyeblikk i tiden som går over, som alt annet,» skriver Porixkova, og legger til:

«Forresten så deler jeg dette bildet fordi jeg er superusikker på mitt eget utseende - ikke stolt av det! Jeg tror jeg har kroppsdysmorfofobi i motsatt retning: Jeg tror jeg ser mye bedre ut enn jeg faktisk gjør. Jeg er så vant til at jeg ser ut på en viss måte på bilder, at denne eldre versjonen av meg selv sjokkerer meg virkelig».

Hun håper at det vil hjelpe på sjokket å dele bilder av seg selv på denne måten.

«Jeg prøver virkelig å godta at jeg blir eldre, og hvis jeg deler bilder av mitt virkelige jeg så blir jeg kanskje vant til det - til slutt,» skriver 55-åringen.

Da Porizkova var 10 år, kom hun som flyktning til Sverige fra daværende Tsjekkoslovakia. Da skal foreldrene ha brukt mange år på å kjempe for gjenforening med datteren.

Modellkarrieren tok for alvor av i 1984, da hun ble den første kvinnen fra sentral-Europa på forsiden av Sports Illustrated.

Feiret kjærligheten

Julia Roberts er blant verdens mest kjente skuespillere, men alt som foregår utenfor Hollywood, holder hun relativt privat.

I helga gjorde hun imidlertid et unntak. Lørdag 4. juli, på USAs nasjonaldag, feiret hun 18 års bryllupsdag med ektemannen Daniel Moder, som hun traff under innspillingen av filmen «Meksikaneren» i 2000.

Roberts markerte dagen ved å dele et bilde på Instagram, hvor hun kysser ektemannen på kinnet.

Roberts og Moder har tre barn sammen, tvilingene Hazel og Phinnaeus, som er 15 år, og sønnen Henry (13).

Winter is coming

To andre kjendiser som har skapt overskrifter det siste døgnet, er Madonna og skuespiller Ariel Winter.

Madonna har delt et bilde av seg foran speilet, iført kun truse og en hatt, mens hun lener seg på en krykke.

«Alle har en krykke,» skriver artisten - til nærmere 600.000 likes.

«Modern Family»-skuespiller Ariel Winter (22) viser frem sin nye sveis. Nå som fansen nesten var blitt vant til å se henne med rødt hår, gikk hun like gjerne til frisøren og farget det blondt.

«Winter is coming,» skriver 22-åringen.

Avslører kjønnet

Tone Damli avslørte i april at hun og Markus Foss skal bli foreldre igjen, og fortalte mandag hva kjønnet blir.

I en Instagram-video lar hun datteren Billie fortelle at hun skal få en liten bror.