«Tiger King» ber om nåde fra presidenten: - Jeg kommer til å dø

Joe Exotic hevder han kommer til å dø i fengsel hvis han ikke får øyeblikkelig hjelp.

I et brev TMZ har fått tilgang på, ber Joe Exotic (57), eller Joseph Allen Maldonado-Passage som han egentlig heter, om nåde fra den amerikanske presidenten Donald Trump.

I brevet, som skal være skrevet til «hans støttespillere, fans og familie», beskriver Exotic fengselstilværelsen som svært dyster. Han skal blant annet ha skrevet at han ikke får den medisinske behandlingen har har rett på og sammenlikner fengselsstraffen med en dødsdom.

Han skal også hevde at han er blitt utnyttet av andre innsatte.

Les også: Vanvittig vending i «Tiger King»-historien

Ber om nåde

Videre i brevet skal Joe Exotic ha bedt om et mirakel fra Donald Trump. Han skal ha skrevet at han kommer til å dø hvis ikke presidenten tar affære.

- Jeg raser ned i vekt, sårene mine ville ikke gro. Jeg kommer til å dø innen to-tre måneder. Jeg er blitt sendt til døden. Dette stedet er som helvete, skal han ha skrevet, ifølge Daily Mail.

I brevet skal han også ha bedt superstjerner som Kim Kardashian og og Cardi B om hjelp. To verdenskjente superstjerner som har historie med å engasjere seg i feildømte fanger tidligere.

Joe Exotic har imidlertid ikke fått svar fra noen.

I brevet skal han ha skrevet at han blir plaget av folk som stadig viser ham bilder av ektemannen Dillon Passage som er ute å fester mens Exotic er i fengsel. Han skal ha bedt folk om å stoppe, og hevder at han ikke har fått en eneste telefon eller brev fra ektemannen siden han ble buret inne.

- Jeg vet ikke om jeg er gift lenger. Det virker som alle er mer opptatt med å tjene penger og bli berømte, skal han ha skrevet.

Les også: Joe Exotics sønn fra «ukjent» forhold dukker opp i «Tiger King»

Mistet dyreparken

Det angivelige brevet fra Joe Exotic kommer bare uker etter sjokkbeskjeden om at Carole Baskin har tatt over dyreparken til Joe Exotic.

Om du har sett Netflix-suksessen «Tiger King» er det én ting du neppe er i tvil om:

Joe Exotic misliker Carole Baskin sterkt. Såpass sterkt at han nå er rippet for å oppleve sin egen verdensomspennende berømmelse, ettersom han sitter i fengslet for å ha planlagt et bestillingsdrap på erkefienden Baskin.

IKKE GODE VENNER: I Netflix-serien «Tiger King» får man følge det intense dramaet mellom Carole Baskin og Joe Exotic. Foto: Loren Elliott/Tampa Bay Times via AP

At Carole Baskin nå er blitt tilkjent Joe Exotics dyrepark av en domstol, kan neppe komme som en gladnyhet for Exotic.

Det kommer etter at Carole for mange år siden saksøkte Joe for å ha kopiert hennes merkevare. Carole vant saken mot Joe og moren, men fikk aldri pengene sine.

I senere tid har Joe overført eierskapet for dyrehagen til Jeff Lowe og sin egen mor for nettopp å unngå at Baskin kan få rettighetene på parken, men nå har altså en dommer erklært dette for ugyldig. Som påpakk for den gamle dommen har Carole fått de utestående verdiene, i form av dyreparken.

Les også: Carole Baskin mottar drapstrusler etter Netflix-suksess. Nå klandrer hun produsentene

En som ikke virker nevneverdig lei seg i denne saken, er Jeff Lowe. Han hadde nemlig uansett planlagt å skrote dyrehagen, og har brukt den siste tiden på å bygge en ny, et helt annet sted i Oklahoma.

- Tatt i betraktning at Carole brukte omtrent 2,5 millioner på å få tilbake hennes ene million, må vi gratulere henne med anskaffelsen av 16 dekar på bygda i Oklahoma, uttalte Jeff Lowe i det som må beskrives som en meget ironisk kommentar, gjengitt av TMZ.