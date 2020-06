TikTok letter på sløret: Åpner opp om ForYou-mysteriet

Hittil har det vært et mysterium hvordan TikTok velger hvilke videoer du får se. Nå avslører de endelig hva som ligger bak.

Om du har lastet ned videoappen TikTok har du opplevd den såkalte ForYou-page, den aller første siden du kommer inn på i appen, som alltid starter med en video med en gang du går inn.

Det er altså Tiktoks egen strøm av innhold, og den er unik for hver eneste bruker. ForYou kan sammenlignes med nyhetsfeed på Facebook og bildestrømmen på Instagram.

På TikTok er det dog ikke bare folk du følger som dukker opp i denne strømmen, men en rekke andre videoer også, og det å havne på folks ForYou-side er ettertraktet, fordi det kan sørge for mange flere visninger og likes på videoene du legger ut.

Det har lenge vært et mysterium akkurat hva som gjør at en video popper opp på ForYou, men nå har TikTok selv forklart hva som ligger bak algoritmen.

Først og fremst er TikTok ute etter å vite hva som interesserer deg og hvordan disse interessene forandrer og utvikler seg. Dette kalles anbefalingssystemet.

Følger enhver bevegelse

Når en ny konto opprettes på TikTok får brukeren mulighet til å hjelpe appen med å forstå mer hva den personen er interessert i. Derfra og ut følger TikTok nøye med på alt du foretar deg i appen og rangerer dette i systemet sitt, og sørger for å skape den unike ForYou-siden.

Etter det følger de ethvert spor du legger igjen i appen og handlingene du foretar deg, som for eksempel å se en video eller å like en video, rangeres inn i et anbefalingssystem av svake og sterke anbefalinger.

Det gjør at jo mer du bruker TikTok, jo bedre lærer det seg hva du liker. Et viktig men i denne sammenhengen er også at TikTok følger med på om du fortsatt liker ting du tidligere har likt, eller om interessene dine har endret seg. Dermed sørger appen for å holde seg mer relevant og ikke minst kan det at den alltid følger med på interessemønsteret ditt gjøre den enda mer avhengighetsskapende.

Blant de mest åpenbare tingene som TikTok registrerer for å gjøre tjenesten mest mulig tilpasset hver enkelt bruker, er å registrere hvilke kanaler en person følger, hvilke videoer de liker eller kommenterer på og ikke minst - hvilke videoer man dropper å se.

Dette gjør at videoen havner på ForYou-siden

Når det gjelder hvilke deler av en video som TikTok ser på, så er det visse faktorer som TikTok tar hensyn til.

Hvilken sang man har valgt til videoen, samt hva slags tekst som hører til videoen og hvilke hashtagger den har.

Dessuten er språket og hvilket land du er i også relevant, og for en norsk bruker vil det lettere dukker opp videoer fra andre i Norge.

Likevel er det ikke slik at språket trumfer alt. TikTok skriver blant annet at det å se en lang video fra start til slutt er en sterk indikator på at du liker noe, og derfor vektlegges det mer enn selve lokasjonen din eller språket ditt når du skal få anbefalt andre videoer.

Derfor kan du ha en ukjent konto og likevel gjøre suksess

TikTok har lenge vært kjent for å fremme videoer som ikke nødvendigvis kommer fra store kontoer. Dermed kan en video man har gå viralt, selv om det ikke er en stor eller kjent konto. Dette bekrefter TikTok også.

– Verken følgertall eller om kontoen tidligere har hatt videoer som har hatt blitt vist mye er direkte faktorer i anbefalingssystemet, skriver TikTok.

Likevel legger de til at det er vanligst at en video postet av en konto med mange følgere vil havne på ForYou-siden, noe som også forklarer hvorfor appen også har klart å skape sine egne stjerner som trender nesten uansett hva de finner på.

Gjør tiltak for å unngå ny tabbe

Likevel har systemet tidligere blitt kritisert fordi det kan skape en såkalt filter-boble hvor du bare blir eksponert for ting du liker, uten at horisonten din utvides med annet innhold.

Det har også blitt kritisert fordi dette kan brukes til å skape veldig snevre kontoer med lite eller ingen variasjon i innholdet. Nettstedet Vice klarte for noen år tilbake å vise akkurat hvor galt det kan gå når algoritmene ikke er gode nok. I en test opprettet Vice sine folk brukere som kun likte, fulgte og søkte etter voldelig, høyreekstremistisk innhold. Til slutt ble kontoene deres fulle av innhold av denne karakteren.

Nettstedet klarte altså å bevise at det var mulig å skape en homogen innholdsstrøm som kun viste én type innhold. Dermed tilrettela TikTok-appen for at visse brukere, bevisst eller ubevisst, kunne se slikt innhold, og at det kunne føre til blant annet radikalisering og normalisering av voldelig, skadelig innhold.

TikTok forteller nå at de jobber hardt for å unngå dette, og løsningen hittil viser seg å være dette; De vil unngå at innhold gjentar seg, slik at duplisert innhold, eller innhold du allerede har sett eller spma ikke vil synes. I tillegg jobber de for å sørge for variasjon i innholdet du ser.

Dessuten kan visse typer innhold som kan fremstå som kontroversielt eller sjokkerende blokkeres fra å havne i en anbefalingsstrøm.