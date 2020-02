TikTok-pappaen berører millioner med dansevideoene til sønnen sin

En far fra Florida danser seg inn i hjertene til millioner gjennom appen TikTok.

Firebarnsfaren, brannmannen og eiendomsmegleren Chris Askew fra Florida legger ut dansevideoer på TikTok for hver dag hans nyfødte sønn må være på sykehuset. Hittil har han lagt ut 37 videoer, som er sett av over 11 millioner mennesker.

Askews kone, Danielle, fødte sønnen deres Dylan 10 uker for tidlig på grunn av komplikasjoner under graviditeten.

Lille Dylan ble født 10 uker for tidlig, og familien har nå vært på nyfødt intensivavdelingen i over en måned. Foto: Privat

Gutten ble født 12. januar, og siden har familien blitt værende på intensivavdelingen for nyfødte på Winnie Palmer sykehus i Orlando i Florida.

Heier på sønnen gjennom dans

Mens lille Dylan skal utvikle seg videre, har pappa Askew funnet en unik måte å heie sønnen sin fram på: lage en ny dansevideo for hver dag Dylan må bli igjen på sykehuset.

Familiefaren begynte å lage videoene som heter «dancing till my son leaves the NICU» etter å ha blitt inspirert av en annen kreativ TikTok-bruker, Adam Prioletti.

– Jeg så en fyr på TikTok som danset for å få 100.000 følgere. Så mens jeg vasket klær en kveld, bestemte jeg meg for å lage en dansevideo hver dag til sønnen min kunne komme hjem, sier Askew til Nettavisen.

Han la ut videoen og gikk til sengs. Da han våknet, hadde den fått omtrent 500.000 visninger.

– Får folk til å le og smile

Reaksjonene som har flommet inn har vært overveldende, forteller dansepappaen.

– All den kjærligheten og støtten vi har fått, gjør denne prosessen mye lettere. Spesielt når vi hører så mange suksesshistorier fra andre familier som har gått gjennom det samme.

Men på den annen side har han også fått noen mindre hyggelige meldinger fra familier som har mistet sine barn på grunn av prematur fødsel.

– Men det som er utrolig for meg er at de sier at videoene mine har fått de til å le eller smile for første gang siden de mistet barnet sitt. Det er det som motiverer meg til å lage enda mer innhold.

Askew håper at hans virale dansevideoer kan øke bevisstheten rundt vanskene foreldre med premature barn møter.

– Hadde aldri trodd at det skulle nå ut til så mange

Dansevideoene hans har berørt en hel nasjon, og stadig flere internasjonale medier omtaler familiefaren og hans hjertevarmende videoer. Det synes Askew selv er fantastisk, han hadde aldri sett for seg at videoene skulle nå ut til så mange.

Han har gjestet en rekke amerikanske radioprogrammer og morgenprogrammer, blant annet Fox 35 Orlando og WESH 2 News.

Så langt har Askew danset med sin kones medarbeidere på sykehuset, kollegaer på brannstasjonen, på taket av huset sitt og på hjemmebanen til NBAs Orlando Magics.

Askew forteller at tilstanden til Dylan er fin, og han går stadig opp i vekt. Men for at han skal komme hjem til resten av familien er det viktig at han spiser mer regelmessig.

Gutten som ble født for tidlig går stadig opp i vekt, og foreldrene håper på at han komme hjem i løpet av de neste ukene. Foto: Privat

De vet ennå ikke når guttungen kan komme hjem, men de håper det skjer om en uke eller to.