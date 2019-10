Til himmels

Det er lite som får meg til å finne den store ro som vakker korsang. Uranienborg Vokalensemble sørger avgjort for det og med kremlyd nok en gang fra Morten Lindberg.

Jeg er på ingen måte noen fast kirkegjenger - heller tvert i mot. Jeg er ikke troende heller. Likevel stortrives jeg når vakker salmesang inntar heimen. Det fører til ei helt spesiell stemning. Jeg har ikke hatt gleden av å få besøk av dette koret tidligere, men det de sammen med initiativtaker og dirigent Elisabeth Holte frambringer med «Himmelborgen» er av typen inderlig og uendelig vakkert.

Uranienborg Vokalensemble (UV) har eksistert siden 2002 og er et profesjonelt kor som består av 24 sangere på denne innspillinga. Det tar ikke mange runder i cd-spilleren - jeg har fortsatt det - før man skjønner at Holte og hennes adapter har frembragt en hel egen klang. Det er åpenbart hva slags kor hun har ønska å skape og hun har makta det på et ypperlig vis.

UVs forrige innspilling, «Himmelrand» fra 2016, blei nominert til en amerikansk Grammy for beste korutgivelse. Det sier en hel del om på hvilket nivå koret befinner seg. Det at lydmaestro Morten Lindberg og hans selskap 2L nok en gang står bak produksjonen, innspillinga er gjort på hjemmebane i Uranienborg kirke i Oslo i mai og juni i fjor, skader sjølsagt heller ikke. Det låter himmelsk kan man her med all rett si.

De 15 salmene er ei blanding av norske og utenlandske, kjente og ukjente og med noen nye melodier av Morten Christophersen, Marianne Reidarsdatter Eriksen og Marcus Paus. Dessuten bidrar slagverkeren Anders Kregnes Hansen og ikke minst organist Kåre Nordstoga til å gjøre dette til ei høytidsstund.

Som alltid når 2L er involvert er det også et svært informativt teksthefte på plass samt to versjoner av cden - begge av ypperste kvalitet.

Jeg er ingen spesialist på korområdet, men det UV gir meg er uansett en stor og vakker opplevelse som snakker på et vakkert vis til en ikke-troende også.

