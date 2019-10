Tilbakemeldingene strømmer inn etter TV-fødselen til Louise Angelica Riise: – Jeg er så stolt

Louise Angelica Riise angrer ikke på at hun valgte å dele fødselen på TV-skjermen.

I den helt ferske TV3- og Viafree-serien «Kjendismødre» overrasket Louise Angelica Riise (29) seerne med å vise frem fødselen av den knappe to måneder gamle sønnen, Colin.

Det var i august Louise Angelica og John Arne Riise (39) kunne glede seg over å bli foreldre sammen for første gang. I «Kjendismødre» får man følge paret i tiden både etter og før fødselen.

- Det var jo litt vemodig. Vi skulle egentlig holde det privat, men så følte vi at det hadde manglet noe i serien hvis vi ikke delte den viktigste delen, fortalte Louise Angelica til Nettavisen under pressedagene til den nye TV-serien.

VISTE FREM FØDSELEN PÅ TV: Etter at Louise Angelica Riise valgte å vise frem fødselen av sønnen Colin på TV, har ikke tilbakemeldingene latt vente på seg. Foto: Thomas Andersen (TV 2)

Ikke manglet på tilbakemeldinger

Da Nettavisen møtte de relativt nybakte foreldrene på den gule løperen under «God morgen Norges» 25-årslag torsdag kveld, kunne de fortelle at det har strømmet inn med tilbakemeldinger etter at fødselen ble vist på TV.

- Jeg har fått masse hyggelige meldinger på Instagram, og det er blitt veldig godt tatt imot. Det er veldig mange som synes at det var veldig tøft, og det må jeg ærlig innrømme at jeg synes selv også, fortalte hun og la til at det stort sett bare har vært positive tilbakemeldinger.

- Og det er veldig hyggelig. Det gjør at man kan senke skuldrene litt, og være litt stolt, sa hun.

- Fikk babynyheten lekket

Det var som nevnt i august at ekteparet ønsket lille Colin velkommen til verden. Kort tid etter fødselen var allerede nyheten spredt i landets største medier - helt utenfor parets kontroll.

I et tidligere intervju med Nettavisen fortalte Louise Angelica at nyheten om familieforøkelsen ble lekket, bare timer etter fødselen.

- Fødselen ble skrevet om før vi hadde annonsert det, fortalte hun.

Ifølge Louise Angelica hadde hun kun fortalt den gledelige nyheten til venner og familie, og hun utelukket at det var noen på fødeavdelingen som hadde spredt nyheten.

– Så dette har vært venner av dere?

– Ja, svarte Riise kontant.

Paret hadde dog ikke noen mistanke om hvem det var som spredte nyheten. Selv om familien Riise ikke lot hendelsen forstyrre idyllen, syntes Louise Angelica at det var leit å ikke få dele fødselsnyheten selv.