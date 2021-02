Tilbyr gratis klamydiatest til innbyggerne i Hemsedal etter «Ex on the Beach»-innspilling

Maja.no har sett en kraftig økning i salget av hjemmetester for klamydia.

Neste uke får alle innbyggerne i Hemsedal kommune tilbud om en gratis hjemmetest for klamydia.

Kampanjen starter på mandag neste uke, og varer ut uken.

Det er Maja.no, en digital helsetjeneste for unge – driftet av leger, som står for gratistilbudet. At det er nettopp Hemsedal som får tilbudet, bunner ut i at bygda har fått mye oppmerksomhet etter at innspillingen av det mye omtalte realityprogrammet «Ex on the Beach – Afterski» ble lagt dit.

Les også: Bettina Buchanan gjør realitycomeback i «Ex on the Beach – Afterski»

«I kjølvannet av den mye omdiskuterte innspillingen av «Ex on The Beach – Afterski» på Hemsedal, har vi tenkt å tilby alle innbyggere i Hemsedal kommune gratis hjemmetest for klamydia», heter det i en pressemelding fra helsetjenesten.

Økning i salg av hjemmetester

Overfor Nettavisen utdyper kommunikasjonsansvarlig i Maja.no, Martine H. Flatlie, hvorfor Hemsedal får tilbudet.

– Det har vært mye diskusjoner rundt denne innspillingen, og både de som er med på og de som ser på «Ex on the Beach» er i vår målgruppe. Så derfor passer det bra å skape litt oppmerksomhet rundt det, i og med at klamydia er et såpass stort problem for unge. Det er viktig at de sjekker seg.

Les også: Sex på «Camp Kulinaris»: – Jeg trodde jeg skulle spille inn et familieprogram

Hun påpeker imidlertid at det er med litt glimt i øyet at de bruker programmet i markedsføringen.

Nettavisen har vært i kontakt med ordfører i Hemsedal, Pål Terje Rørby, som ikke ønsker å uttale seg om prosjektet.

I pressemeldingen fra Maja.no kommer det frem at de har sett en kraftig økning i salget av hjemmetester for klamydia, med 105 prosent økning i salg fra desember 2020 til januar 2021.

Ifølge FHI har én av 20 nordmenn under 25 år klamydia til enhver tid, og helseproblemet er ikke mindre aktuelt som følge av koronapandemien, ifølge helsetjenesten. Derfor vil Maja.no å sette fokus på temaet – da åpenhet og informasjon er avgjørende for forebygging og håndtering av sykdommen.

Les også: Kjetil leier ut luksushytta til «Ex on the Beach»

Premiere neste uke

Innspillingen av «Ex on the Beach – Afterski» fant sted på en luksushytte like ved skibakken i Hemsedal i januar.

At programmet ble spilt inn i nettopp Hemsedal fikk mye oppmerksomhet, da blant annet ordføreren ikke var særlig fornøyd med at bygda ble forbundet med konseptet. Likevel var det ikke noe han kunne gjøre for å stoppe innspillingen.

«Ex on the Beach – Afterski» har premiere på Discovery+ torsdag 25. februar.

Reklame Her er årets beste påskeegg