Tittelendringen til Meghan og Harry får ekspertene til å sperre opp øynene

Nå blir Meghan omtalt som en skilt kvinne, ifølge hennes nye tittel.

Tidligere denne måneden ble det kjent at britiske prins Harry og kona hans, heruginne Meghan, har valgt å trekke seg tilbake fra kongefamilien og kongelige plikter.

Lørdag ble det klart at paret mister både apanasje og titler, slik at de ikke lenger skal omtales som «kongelig høyhet». Deres nye titler ble dermed Harry, hertug av Sussex og Meghan, hertuginne av Sussex.

Nå er det imidlertid flere som har bitt seg merke i spesielt én detalj i parets nye titler. Ifølge Sky News, skal det være kommabruken som er årsaken til det.

Samme tittel som en skilt kvinne

Ifølge eksperter som nyhetskanalen har snakket med, har den type kommabruk i kongelige titler kun blitt brukt for skilte kvinner i familien.

Da prinsesse Diana skilte seg fra prins Charles i 1996, fikk hun tittelen Diana, prinsesse av Wales, og da Sarah Ferguson skilte seg fra Andrew, fikk hun tittelen Sarah, hertuginne av York.

Etter at kommadetaljen ble kjent har Buckingham Palace bekreftet overfor Sky News at titlene er blitt sagt feil, og de snart skal komme med en uttalelse for hvordan Meghan og Harry skal bli titulert.

- Vil få nye titler

Ifølge avisen skal Buckingham Palace konferere med sin ekspert på titulering før de lander på en avgjørelse.

- Som et resultat av dette blir revidert, og jeg er sikker på at Garter King of Arms, som er ekspert på området, kan gi Slottet råd, sier Alastair Bruce, Sky News' kongehusekspert.

- Alltid være en del av kongefamilien

Til tross for noen mildt sagt turbulente uker på Buckingham Palace står kongefamilien tilsynelatende samlet.

I pressemeldingen fra det britiske kongehuset i helgen understreket Dronning Elizabeth at familien står samlet og at Harry, Meghan og sønnen Archie alltid vil være kjære medlemmer av hennes familie, samt at hun kan kjenne igjen utfordringene de to har opplevd.

- Jeg vil takke dem for alt deres dedikerte arbeid over hele landet, samveldet og videre utover, og er spesielt stolt over hvordan Meghan så raskt har blitt en av familien. Det er hele familiens håp at dagens avtale lar dem begynne å bygge et lykkelig og fredelig nytt liv, uttalte hun.