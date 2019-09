Tiur beveger seg så sterkt, så vakkert

Hvor lang tid tar det å få seg en ny favoritt? Vanskelig å si, men i dette tilfellet tok det bare vel en halvtime. Siden har Tiur gått på repeat veldig mange halvtimer - og flere kommer det til å bli.

Vokalisten, tekstforfatteren og komponisten Bethany Forseth-Reichberg fra Oslo og pianisten og komponisten Martin Sandvik Gjerde fra Kristiansund har jeg en mistanke om at møttes i miljøet rundt Norges Musikkhøgskole i Oslo. Begge er pluss minus i midten av 20-åra og framstår her med en modenhet i både ord og toner som skulle tilsi at de har tilbragt betydelig lenger tid her på Tellus.

Forseth-Reichberg har skrevet alle tekstene og alt er på norsk! Det er ikke akkurat hverdagskost, men Forseth-Reichberg framstår som en historieforteller av rang som får det norske språket til å klinge nydelig også i en slik neddempa setting. Vi snakker poesi her - intet mindre. Hun tør å skrive om og synge om tunge ting og hun gjør det på et vis som sørger for at vi blir sittende ytterst på stolsetet for ikke å miste en eneste detalj.

Sammen med Sandvik Gjerde, som har skrevet tre av låtene aleine, gir Forseth-Reichberg musikken, tekstene og oss akkurat så mye tid og rom som den og vi trenger for å komme under huden på den. Det er her den tidligere omtalte modenheten trer så tydelig frem og bekrefter at både Tiur og de to hver for seg vil bli svært spennende å følge i åra som kommer.

«Vis meg hvem du er» synger Forseth-Reichberg på låta «Vandre». De to viser oss det på flottest og vakrest mulig vis her. «Vi er de evig sammensatte øyeblikkene» resiterer hun på tittellåta - hun har rett i det også og nok en gang får Bethany Forseth-Reichberg oss til å reflektere - noe de fleste av oss har godt av.

Det er vanskelig, ja kanskje umulig ikke å tenke på Radka Toneff og Steve Dobrogosz når en slik konstellasjon dukker opp. Bethany Forseth-Reichberg og Martin Sandvik Gjerde har veldig mye i seg til å kunne føre den store tradisjonen videre.

