Tix til Dagbladets anmelder Anders Grønneberg: «Du trenger litt tilsnakk.» Den uttalelsen står til terningkast 6.

Det skulle altså en skikkelig drittanmeldelse til, for å få en slags musikkdebatt i NRK. Ja, endog i flaggskipet «Debatten». Her trengs litt opprydding.

Det er skapt et inntrykk av at alle musikkanmelderne vendte tommelen ned for Tix. Så er ikke tilfelle. Her er hva jeg skreiv i musikkavisa PULS etter første runde, der Tix for første gang framførte sin MGP-låt. Og her er hva jeg skreiv i forkant av finalen.

Tix har skrevet en låt som er mye bedre enn bare helt OK, og det er besynderlig at ingen av hans kritikere finner grunn til å nevne at han med «Ut av mørket»/«Fallen Angel» gjør nybrottsarbeid i sin musikalske utvikling. Dette er sjangermessig noe helt annet enn hva han holdt på med som «russelåt»-komponist.

Tråkka Anders Grønneberg over i sin anmeldelse? Jeg reagerer ikke på «Jeg skal spise Tix-pannebåndet, på en seng av knuste glasskår fra billene hans, dersom han vinner MGP-finalen». Noen og hver kan komme i skade for å elske sine egne formuleringer, og det er lov å bruke et blomstrende språk. Men dette har jo bare slått tilbake på Grønneberg sjøl.

Jeg syns det er mye mer alvorlig når Grønneberg sier til TV 2: «At én million fluer liker dritt, betyr ikke at dritt er bra.»

Dette er rein mobbing. Ufint. Pøbelopptreden. Det samme med antydningene om at Tix gikk på Lindmo for å promotere seg sjøl gjennom å «gråte en skvett». Det er forsiktig sagt lite musikalsk, med tanke på at artisten gjennom hele oppveksten har slitt med mobbing og psykiske problemer. Og alle veit at det ikke er Tix som «velger» å gå til Lindmo. Mulig Tix har mye makt over sitt ungdommelige publikum, men det får være måte på – han leder vel ikke redaksjonsrådet i «Lindmo»?

Tix sier at han personlig ikke bryr seg om terningkastene. Det gjør han lurt i. Terje Tysland burde egentlig ha sagt det som er å si om betydninga av terningkast, da han i etterkant av en utgivelse kjøpte helsides annonser bare utstyrt med terningkasternes dom i diverse publikasjoner. Dommerne kasta alt fra 1 til 6. Han hadde fått full straight i maxi-yatzy for sin innsats i studio!

Om det kan komme noe godt ut av dette sirkuset, må det være dette: Nå må alle ha forstått at musikkjournalistikk antageligvis er den mest subjektive virksomheten man kan bedrive. Så får vi ta det derfra. Hvem var størst av Mozart og Bach?

