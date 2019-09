Tøft fra nord

«Naimaka» er mitt andre møte med duoen Leagus som består av Kristian Svalestad Olstad på gitar og Herborg Rundberg på piano, tangenter og stemme.

De to imponerte voldsomt med debuten «Lea Áigi» som kom i 2016 der de tok med samiske tradisjoner inn i et improvisasjonslandskap. På sett og vis har de fortsatt den reisen med «Naimaka», men de har utvida horisonten betydelig i tillegg.

De har skrevet all musikken i fellesskap og så synger Rundberg, som har solide samiske røtter, en tekst av Nils-Aslak Valkeapää. I et grenseløst musikalsk landskap der samtidsmusikk, rock og improvisasjon er satt sammen på et høyst personlig vis, åpner de to opp nye dører og ikke minst horisonter.

Det er ei vakker og ettertenksom stemning i budskapet til Leagus, men fra tid til annen tar de tak og trøkker til også. De to har denne gangen fått hjelp av trommeslagerne Wetle Holte og Christer Jørgensen til å ta musikken i ei til dels ny retning og med de lytteegenskapene alle fire viser oss, så makter de det.

Det er masse bilder i musikken til Leagus - bilder som ber deg om å bli til steder de færreste av oss har vært tidligere. Det har vært spennende å bli invitert med dit og det er flott å bli der værende også.

