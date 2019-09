Tøft fra sør

I Kristiansand finnes det en kar som heter Bernt Moen. Han er en alt for lite anerkjent tangentist med et enormt vidsyn og som heldigvis dukker opp i forskjellige settinger fra tid til annen. Her møter vi han i en beintøff trio og mutters aleine.

Bernt Moen har vært innom de fleste stilarter innen improvisert musikk og tilliggende herligheter. Han nekter seg heldigvis ingen verdens ting og det har det blitt mye spennende musikk av. Moen var også en del av heavymetaljazz-bandet Shining og med det som referanse så er det ikke så overraskende at trioen Dualistic har oppstått. Sammen med bassisten Fredrik Sahlander og trommeslager og synthmann Tobias Øymo Solbakk - som alle har nære forbindelser som professor/pedagog ved musikkutdanninga på universitet i Kristiansand - har Moen, som har skrevet all musikken og som spiller piano og synther, gått i studio med det formål å lage musikk som skulle makte å videreføre energien fra en livesetting. Det har de makta på alle slags vis. I løpet av 35 minutter tar de oss med på en heftig ekskursjon der impulser fra det meste av det Moen har befatta seg med får plass. Det er et trøkk, en energi og en vilje i Dualistic som gjør det til en sjelden plante i både den norske og internasjonale musikkfloraen. Den akustiske trioen ligger i bånn, men synthenes forlatelse har også en sentral plass - som den jo bør ha på Sørlandet. Tøft - beintøft og heftig er det faktisk. Bernt Moen greier seg utmerket på egen hånd også. Musikeren Bernt Moen er som sagt så mye. På den digitale utgivelsen «Sunhill» får vi hilse på den frittimproviserende pianisten - på et helt vanlig rett opp og ned piano. I løpet av vel en halvtime får vi oppleve å sitte nesten ved siden av Moen på pianokrakken mens han uten stans improviserer basert på inspirasjonskilder fra klassisk musikk, jazz, impro og gudene vet hva. Bernt Moen viser et mangfold i sin tilnærming til musikk som er sjelden. Han er mye og han kan mye og han gjør det med en integritet som mange bør ta lærdom av. De seineste tiåra har jeg fått stadig påfyll fra Bent Moens univers og det er ustanselig spennende å åpne neste dør. Disse to dørene er på ingen måte noe unntak. PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig. Dualistic Dualistic Losen Records/MusikkLosen Bernt Moen Sunhill BAM Records